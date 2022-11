Les demandeurs d’emploi de New York réagissent à la loi exigeant des fourchettes de salaire sur les offres d’emploi

CNBC Make It veut entendre les travailleurs de New York qui seront touchés par la nouvelle loi sur la transparence des salaires de la ville. Envisagez-vous d’utiliser les données salariales nouvellement disponibles pour discuter de votre propre rémunération ? Contactez la journaliste professionnelle Jennifer Liu au jennifer.liu@nbcuni.com. Ash Ramirez a beaucoup d’expérience dans les discussions sur l’équité salariale en milieu de travail, mais lorsqu’il s’agit de discuter de ses propres attentes salariales avec un futur patron, il n’est toujours pas à l’aise avec la façon dont les choses se passent habituellement. Ramirez, 28 ans, est un professionnel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à New York et cherche un nouvel emploi depuis son licenciement en juin. Les entretiens ont tendance à ressembler à ceci : Le responsable du recrutement vous demandera : “Quelles sont vos attentes salariales ?” Ramirez, utilisant une tactique de négociation courante, évite d’être le premier à mettre un chiffre sur la table et demande quel est le budget de l’entreprise pour le rôle. Pourtant, à maintes reprises, le responsable du recrutement trouve un moyen de leur retourner la question. “Cela le rend vraiment inconfortable”, a déclaré Ramirez à CNBC Make It. “Je veux m’assurer que je me défends et qu’il y a équité dans le processus d’embauche.” Ramirez est bien conscient des préjugés qui pèsent sur eux en raison de leur identité – “Je suis trans, je suis non binaire, je suis Latine” – et cela a un impact sur la façon dont ils naviguent dans la recherche d’emploi. “Étant quelqu’un qui se penche plus sur les femmes, je suis très consciente de l’écart de rémunération entre les sexes”, ajoute Ramirez. “Je suis aussi LGBTQ+, et il y a aussi un écart de rémunération à ce titre.”

Ash Ramirez, 28 ans, est un professionnel de la diversité, de l’équité et de l’inclusion à New York. Avec l’aimable autorisation de la source

Mais maintenant, ils auront une autre donnée salariale directement de l’employeur : depuis le 1er novembre, les offres d’emploi à New York doivent inclure le salaire minimum et maximum que l’employeur est prêt à offrir à une nouvelle embauche. Cela pourrait être un outil crucial pour les demandeurs d’emploi comme Ramirez pour éliminer les conjectures et l’angoisse de négocier leur salaire pour un nouvel emploi, dont les travailleurs ordinaires et les experts économiques espèrent qu’il jouera un rôle clé dans la réduction de l’écart salarial.

Renverser le script salarial sur les employeurs éliminera les conjectures des négociations

Les politiques de transparence salariale sont très majoritairement populaires parmi les travailleurs, et les économistes disent qu’ils sont essentiels pour combler les écarts salariaux raciaux et entre les sexes. Les estimations du US Census Bureau les femmes gagnent 82 centimes pour chaque dollar gagné par un homme, et l’écart se creuse pour de nombreuses femmes de couleur. La réduction de l’écart salarial est l’objectif principal de lois comme celle de New York, où les employeurs doivent divulguer la fourchette de chaque nouvel emploi, promotion ou opportunité de transfert. La législation s’applique aux employeurs de quatre employés ou plus pour tout travail qui peut ou sera effectué, en tout ou en partie, à New York, qu’il soit effectué depuis un bureau, sur le terrain ou à distance depuis le domicile de l’employé. Des études ont montré que les femmes gagnent du terrain en initiant des négociations salariales, mais lorsqu’elles le font, elles réussissent généralement moins bien que les hommes, et elles encourent des sanctions plus lourdes pour avoir enfreint les normes sociales sexospécifiques. Une fois les chiffres de salaire connus, les demandeurs d’emploi affirment que les fourchettes publiques les aideront à se concentrer sur la candidature à des emplois qui paient réellement ce qu’ils veulent, ce qui leur fait gagner du temps et de l’angoisse de découvrir lors des entretiens que le salaire est trop bas. Ann Cascella, 34 ans, est à peine quelques semaines à la recherche d’un emploi d’analyste de données à New York après avoir fait partie des licenciements de l’entreprise le mois dernier. Avant novembre, elle n’avait pas vu beaucoup d’entreprises énumérer de manière préventive les échelles de rémunération sur les ouvertures. Et la recherche sur des sites comme Glassdoor et LinkedIn est délicate car ils peuvent être trop généraux (comme une moyenne nationale ou même étatique) ou basés sur des soumissions d’employés obsolètes, dit-elle. Cascella a essayé de rechercher des offres d’emploi dans le Colorado, le premier État à adopter une loi exigeant des salaires sur les offres d’emploi en janvier 2021, et d’estimer ce qu’un emploi comparable paierait à New York compte tenu du coût de la vie plus élevé. Mais elle n’aura plus à consacrer du temps ou de l’énergie mentale à faire ces calculs. “Je pense que c’est incroyable que les détails des salaires soient inclus dans les offres d’emploi. Plus il y a de transparence, mieux c’est”, déclare Cascella. “Dans un effort pour offrir plus d’équité aux New-Yorkais, je suis ravi de cela.” Connaître la fourchette de rémunération à l’avance calmera les angoisses de Sneha Rawal lors des entretiens. Le professionnel de la communication de 32 ans, à la recherche d’un nouvel emploi depuis environ cinq mois, n’aura pas à se soucier du moment où le sujet de la rémunération sera enfin abordé ni à redouter les attentes salariales. Au lieu de cela, elle peut porter son attention sur des sujets plus significatifs : les compétences requises pour le poste, à quoi ressemblera le quotidien, comment l’entreprise envisage de se développer.

Sneha Rawal, 32 ans, est une professionnelle de la communication basée à New York. Avec l’aimable autorisation de la source

La divulgation des échelles salariales pourrait être particulièrement utile pour les jeunes professionnels ayant moins de compréhension du marché, dit-elle, ainsi que pour les employés permanents dont le salaire n’a pas suivi le rythme de la croissance des salaires pandémiques pour les nouvelles embauches.

Les demandeurs d’emploi disent que les craintes des employeurs de perdre des candidats sont exagérées

De nombreuses entreprises qui s’opposer à la nouvelle loi disent que s’ils sont tenus d’énumérer leurs échelles de rémunération, les concurrents peuvent surenchérir et attirer des talents, en particulier dans le marché serré d’aujourd’hui. Autre défi : si une petite ou moyenne entreprise ne peut pas payer le prix le plus élevé, personne ne voudra postuler pour ses ouvertures. Les demandeurs d’emploi disent que ces préoccupations sont exagérées. Bien que le salaire soit certainement un élément important d’un emploi, ce n’est pas le seul. Même si le salaire indiqué est inférieur à leurs attentes, “je postule toujours dans les deux sens”, déclare Ramirez. Ramirez souhaiterait également en savoir plus sur la culture de l’entreprise, ses efforts en matière de diversité, ses engagements philanthropiques et généralement “les choses qui en font vraiment un bon lieu de travail”. Au moins, ils sauraient dans quoi ils s’embarquent, raisonnent-ils. Cascella dit qu’elle ne compterait pas non plus sur les opportunités au bas de ses attentes salariales si l’entreprise pouvait compenser par d’autres moyens, comme offrir une bonne couverture d’assurance maladie ou un environnement de travail attrayant. Cela dit, elle pense que si un employeur voit qu’il perd des candidats qualifiés et apprend que les bas salaires sont le plus gros problème, cela obligera l’entreprise à revoir la façon dont elle valorise et rémunère ses employés.

Ann Cascella, 34 ans, cherche du travail comme analyste de données à New York. Courtoisie du sujet

Rawal ne pense pas que les entreprises devraient s’inquiéter d’avoir moins de candidats qualifiés. Au lieu de cela, “quelles que soient les candidatures qu’ils obtiendront, ils seront leur public cible. Cela leur fait gagner du temps au lieu de parcourir un million de CV qui ne fonctionneront pas” si les exigences salariales du candidat sont trop élevées. Les entreprises devraient être plus préoccupées par la façon dont le manque de transparence pourrait les mettre en difficulté avec les demandeurs d’emploi, dit-elle. Quelque 61 % des travailleurs déclarent que le salaire est leur principale considération lorsqu’ils recherchent un nouvel emploi, et 53 % refuseraient de postuler à un emploi sans connaître l’échelle salariale, selon Données Monster.com. “Un manque de transparence me ferait probablement repenser si je voulais postuler à l’entreprise ou au poste lui-même”, déclare Rawal.

Les échelles salariales sont un début, mais pas une “solution miracle” pour combler l’écart salarial

Les demandeurs d’emploi conviennent qu’une plus grande transparence des salaires de la part des employeurs est une décision dans la bonne direction, mais s’abstenir de dire qu’il peut à lui seul combler l’écart salarial. “C’est une bonne étape, mais je ne pense pas que ce soit une solution miracle pour éradiquer l’écart salarial”, a déclaré Cascella. Il existe encore de nombreuses façons dont les préjugés sexistes et raciaux peuvent s’infiltrer dans le processus d’embauche : “Je pense toujours qu’il y aura des cas où, si un gars postule, peut-être qu’ils vont simplement lui offrir le haut de gamme de cette gamme, ” Elle ajoute. Il appartiendra toujours aux demandeurs d’emploi de se préparer à la recherche de salaire et de négocier leur valeur, “mais au moins ils auront un peu plus de monnaie d’échange quand ils sauront quelle est la fourchette”. Rawal dit que cela pourrait être difficile si les employeurs affichent des fourchettes très larges. Les employeurs couverts par la loi de la ville de New York doivent inclure une fourchette de salaire de “bonne foi” de ce qu’ils seraient réellement en mesure d’offrir à une nouvelle embauche.

Un manque de transparence me ferait probablement repenser si je voulais postuler à l’entreprise ou au poste lui-même. Sneha Rawal Demandeur d’emploi à New York

Selon les experts, la liste des échelles de salaire peut habiliter les nouvelles recrues, mais un impact plus conséquent de la loi est que, en s’y préparant, les entreprises seront obligées de raffermir leurs plans de rémunération en gardant à l’esprit l’équité, déclare Tony Guadagni, directeur principal de recherche chez Gartner. Les experts et les travailleurs conviennent que la responsabilité de combler l’écart salarial incombe aux employeurs de payer équitablement, et pas seulement aux candidats de négocier pour le gros prix.

S’attendre à des affrontements et à un malaise : “C’est ainsi que nous atteignons l’équité”