Les demandeurs de visa de diversité ciblés par Trump restent dans les limbes sous Biden

Il y a trois ans, au milieu des négociations sur la réforme de l’immigration, le président de l’époque, Donald Trump, a tristement demandé pourquoi les États-Unis accueillaient des immigrants de « pays de merde ».

Il faisait référence à des personnes originaires de pays africains qui n’ont souvent aucune voie légale pour venir aux États-Unis, sauf par le biais d’un programme connu sous le nom de « loterie des visas de diversité ». Chaque année, environ 55 000 personnes originaires de pays à faible taux d’immigration aux États-Unis sont choisies via une loterie pour demander un visa dans le cadre du programme. Pour beaucoup d’entre eux, c’est un ticket d’or vers une vie meilleure.

Ce n’était pas la première fois que le programme était ciblé et déformé par Trump. Il a imputé une attaque terroriste de 2017 à New York au programme, promettant d’y mettre fin. Et il l’a présenté comme antithétique à sa proposition d’un système d’immigration « fondé sur le mérite », en vertu duquel les États-Unis sélectionneraient les demandeurs de visa en fonction des attributs souhaitables du marché du travail – définis de manière à rendre la population immigrée plus blanche et plus riche.

Trump n’a jamais réussi à mettre fin au programme, mais son administration a donné la priorité aux candidats par rapport aux autres immigrants. L’élection du président Joe Biden était censée apporter un soulagement aux demandeurs de visa de diversité. Il avait promis pendant la campagne électorale qu’il garderait le programme intact, et peu après son investiture, il s’est engagé à étendre le programme de 25 000 visas par an dans le cadre de son projet de réforme globale de l’immigration.

Mais bien dans la première année de sa présidence, cela ne s’est pas concrétisé. Au contraire, les gagnants de la loterie des visas de diversité qui ont demandé des visas au milieu de la pandémie de Covid-19 risquent désormais de perdre leur opportunité de venir aux États-Unis – en partie parce que le département d’État a poursuivi la politique de l’ère Trump consistant à déprioriser leurs demandes.

« Ce que l’administration Biden a fait au programme de visa de diversité en dépriorisant, cela contrevient à ces promesses de campagne, et nous sommes dans une situation pire à cause de cela », a déclaré Rafael Urena, un avocat américain représentant les demandeurs de visa de diversité touchés par la politique. « Nous puisons vraiment dans la force de notre population diversifiée. »

En réponse à une demande de commentaires, un responsable du département d’État m’a envoyé par courrier électronique une déclaration sous couvert d’anonymat disant que la capacité du gouvernement américain à examiner ces demandes et à planifier les entretiens requis dépend des ambassades et consulats américains à l’étranger, dont beaucoup sont en retard en raison de aux fermetures et aux limites de capacité au milieu de la pandémie.

Ils accordent la priorité aux services aux citoyens américains à l’étranger et délivrent des visas dans des situations urgentes ou d’urgence, comme pour les personnes cherchant à aider la réponse américaine à la pandémie. Les membres de la famille immédiate des citoyens américains, les adoptions internationales et les couples fiancés sont les prochains sur la liste des priorités. Les demandeurs de visa de diversité sont tout en bas.

« En raison de la nature imprévisible de la pandémie, il est impossible de prévoir combien [diversity visas] nous émettrons cette année, mais nous voulons définir des attentes appropriées et dire qu’il est très probable que nous n’émettrions pas la totalité de l’attribution autorisée », a déclaré le responsable.

« La pandémie de COVID-19 a entraîné de profondes réductions de la capacité de traitement des visas du ministère », a ajouté le responsable. « De plus, une série de proclamations présidentielles restreignant les voyages en réponse à la pandémie ont entraîné de nouvelles contraintes sur la délivrance de visas dans le monde entier. »

Cela signifie que les demandeurs de visa de diversité pourraient manquer une chance unique de venir aux États-Unis. Le gouvernement doit traiter leurs demandes avant la date limite du 30 septembre; sinon, ils perdent leur place. Et ils ne gagneront probablement plus à la loterie – ils ont moins de 1% de chances d’être sélectionnés parmi plus de 23 millions de participants.

« C’est une fois dans une vie », a déclaré Maxwell Goodluck, un gagnant de la loterie des visas pour la diversité du Ghana qui a postulé chaque année pendant 12 ans avant d’être finalement sélectionné. « Si nous perdons cette opportunité, il faudrait la grâce de Dieu pour qu’elle revienne », m’a-t-il dit, se référant à lui-même et aux autres candidats dans la même situation. « Nous ne savons pas quoi faire. »

L’échec de l’administration à délivrer des visas de diversité a laissé des milliers de personnes dans les limbes

Plusieurs poursuites intentées par environ 25 000 gagnants de la loterie des visas de diversité de 141 pays au total ont fait valoir que le gouvernement fédéral est légalement tenu d’examiner les candidatures des personnes qui ont gagné à la loterie et que les vastes ressources des États-Unis peuvent y arriver. Mais si ce n’est pas possible, ils disent qu’ils devraient toujours avoir la possibilité d’obtenir un visa au-delà de la date limite du 30 septembre.

Pour Lizbeth Rosales, une gagnante de la loterie des visas de diversité de Lima, au Pérou, c’est exactement ce qui semble juste. « Nous n’avons rien contre le pays ou les citoyens américains. Nous voulons juste ce qui est juste. C’est tout, dit-elle. « Nous ne sommes pas que des numéros de cas. Nous sommes le peuple. Nous avons des sentiments, nous avons des espoirs, des rêves. C’est notre seule chance pour un avenir meilleur.

L’incertitude quant à savoir si les gagnants de la loterie des visas de diversité pourront éventuellement venir aux États-Unis a laissé beaucoup de gens mettre leurs plans en attente et vivre avec une anxiété constante.

Rosales, qui a également demandé des visas de diversité au nom de son mari et de leurs deux jeunes enfants, prévoyait de déménager à la Nouvelle-Orléans, où elle avait déjà passé un an à travailler dans l’industrie hôtelière en tant que stagiaire avec un visa étudiant.

Elle a des amis là-bas qui l’ont encouragée à postuler à la loterie des visas en premier lieu, et son mari, qui travaille comme cuisinier sur un bateau de croisière, pourrait également trouver du travail. Ils espéraient également rechercher de meilleures opportunités éducatives pour eux-mêmes et pour leur fils de 4 ans et leur fille de presque 1 an.

Étant donné que la pandémie a particulièrement frappé le Pérou, entraînant l’un des taux de mortalité par habitant les plus élevés au monde et une profonde récession économique, Rosales a déclaré que déménager aux États-Unis en ce moment particulier semble particulièrement attrayant. Mais l’incertitude a été difficile à vivre. Elle a sympathisé avec d’autres gagnants de la loterie des visas de diversité dans la région sur les groupes WhatsApp.

« Pour certains d’entre eux, c’est leur seule issue. Cela me brise vraiment le cœur parce que je me considère dans une meilleure position que les autres. C’est peut-être Dieu qui me fait vivre tout cela pour mieux comprendre ou valoriser ma vie », a-t-elle déclaré. « Je me sens affecté non seulement pour moi mais pour le reste. Vous vous sentez touché par la souffrance des autres. Donc, cela crée certainement aussi de la tristesse et de l’anxiété. J’aimerais que la réalité soit différente.

Goodluck, le gagnant de la loterie du Ghana, dit que lui et d’autres ressentent cette anxiété. «Nous dormons à peine ces jours-ci», m’a-t-il dit. « Parfois, vous n’arrivez même pas à vous concentrer. Vous y pensez 24h/24 et 7j/7. Pour se consoler, on finit par pleurer.

Il est titulaire d’une licence en informatique et travaille dans le département informatique du département de l’éducation du Ghana, mais il dit qu’il a toujours voulu se lancer dans la cybersécurité, ce qui nécessiterait une formation complémentaire. Il a un cousin au Colorado qui a promis de le soutenir dans cet objectif s’il déménage aux États-Unis.

Son plan de sauvegarde est de poursuivre une maîtrise en informatique au Ghana. Pour étudier la cybersécurité, il devrait suivre un cours en ligne. Mais les frais sont élevés et il ne veut pas commencer le programme sans savoir s’il va rester dans le pays.

« C’est un cauchemar, dit-il.

Les démocrates du Congrès ont proposé une législation pour aider – mais cela pourrait ne pas aller assez loin

Les démocrates de la Chambre ont tenté de remédier au sort des gagnants de la loterie des visas pour la diversité de 2020 et 2021, mais il n’est pas clair qu’ils y parviendront.

La représentante Grace Meng (D-NY) a proposé un amendement à un projet de loi de crédits de la sécurité intérieure qui permettrait aux visas de diversité inutilisés de 2020 et 2021 de rester disponibles après la fin de l’exercice le 30 septembre. Cela signifie qu’une partie des 55 000 ou alors les visas de diversité attribués pour l’année prochaine iraient aux personnes qui avaient fait une demande les années précédentes.

Bien que l’amendement ait été adopté par la commission compétente de la Chambre, l’ensemble du projet de loi doit encore survivre à un vote complet à la Chambre. Et il n’a pas encore été examiné par le Sénat, où il est susceptible de se heurter à l’opposition des membres du GOP.

En mai, le représentant Ritchie Torres (D-NY) a également présenté une législation qui aiderait les près de 21 000 personnes qui ont obtenu des visas de diversité ou en avaient fait la demande, mais qui ont été empêchées d’entrer dans le pays en raison des interdictions de l’ère Trump. Cependant, il n’a pas gagné de traction dans les mois qui ont suivi.

Mais aucun de ces projets de loi ne traite des longs délais d’attente auxquels les demandeurs de visa de diversité sont susceptibles d’être confrontés, même s’ils restent éligibles au-delà de la date limite de septembre. Et les demandeurs de visa de diversité des années passées enlèveraient des places aux futurs demandeurs en vertu de l’amendement de Meng.

« Cela résoudrait le problème de la perte d’éligibilité », a déclaré Urena, l’avocate représentant les demandeurs de visa de diversité. «Mais en fait, pour les faire entrer dans le pays – l’administration Biden devrait recentrer ses efforts sur l’attribution des visas de diversité. Nous sommes confrontés à de longs délais d’attente et nous perdons essentiellement l’admissibilité chaque année pour [new] demandeurs de visa de diversité.

Urena a déclaré que le coût de l’attente peut être élevé. Il avait un client qui avait gagné à la loterie des visas de diversité en 2020 mais est décédé alors qu’il attendait la délivrance de son visa. Ses enfants plus âgés espéraient venir aux États-Unis avec des visas de diversité et commencer une nouvelle vie, mais cela ne sera plus possible maintenant car ils ne sont plus éligibles par l’intermédiaire de leur père.

C’est une réalité frustrante pour les familles qui essaient simplement de trouver une voie légale pour venir aux États-Unis. « Nous n’avons rien fait contre la loi. Nous suivons simplement ce qui est censé être suivi », a déclaré Rosales. « Si nous sommes vraiment traités avec équité, nous pouvons être un bon atout pour le pays. »