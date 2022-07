Les demandeurs de carte Nexus devront se rendre aux États-Unis pour l’obtenir

Une carte Nexus est censée aider à mettre les Canadiens à faible risque sur la voie rapide lorsqu’ils traversent la frontière américaine, mais au moins 330 000 Canadiens ne savent pas quand leurs demandes seront traitées.

“Cela a été une grande déception, car cela prend tellement de temps”, a déclaré Margaret Cassidy, résidente de Toronto, qui a demandé une carte Nexus en 2019.

Raichelle Hum, également de Toronto, a demandé une carte Nexus il y a plus de deux ans et ne sait pas quand elle pourra obtenir l’entrevue en personne nécessaire pour terminer le processus.

“Je voyage périodiquement aux États-Unis pour le travail et mon mari a déjà une carte Nexus, donc pour nous, cela faciliterait beaucoup les déplacements”, a déclaré Hum.

Nexus est un programme canado-américain conçu pour aider à accélérer les déplacements transfrontaliers des Canadiens à faible risque par voie terrestre, aérienne et maritime.

Les centres d’inscription Nexus au Canada sont fermés depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19 et des restrictions sanitaires.

Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada s’entretient avec un voyageur au bureau Nexus de l’aéroport d’Ottawa, le mardi 8 mai 2012. LA PRESSE CANADIENNE/Adrian Wyld

Cependant, aux États-Unis, les centres d’inscription ont ouvert en avril de cette année, ce qui signifie que si les Canadiens veulent terminer leur demande Nexus, ils doivent se rendre aux États-Unis pour le faire.

Dans une déclaration à CTV News Toronto, le département américain de la Sécurité intérieure a déclaré: “Pour le moment, les centres d’inscription au Canada resteront fermés.”

L’Agence des services frontaliers du Canada a déclaré à CTV News : “Les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent réserver leurs entretiens d’inscription dans n’importe quel centre d’inscription américain Nexus”.

Jusqu’à nouvel ordre, si vous souhaitez terminer votre demande de carte Nexus, vous devrez vous rendre dans une ville frontalière américaine pour le processus d’entretien.

C’est ce que Cassidy prévoit de faire car elle a enfin un entretien prévu à la mi-juillet à Niagara Falls, New York, pour terminer sa candidature.

“Il y a eu tellement de retards en cours de route et tout le monde était dans le noir. Je ne sais toujours pas pourquoi le côté canadien n’est pas ouvert”, a déclaré Cassidy.

Pendant ce temps, Hum a déclaré qu’elle ne savait toujours pas quand elle pourrait faire approuver sa demande Nexus.

« Je ne sais pas quand je pourrai obtenir une entrevue. C’est très difficile d’en trouver un”, a-t-elle déclaré.

On ne sait pas pourquoi les bureaux de Nexus au Canada restent fermés alors qu’ils sont ouverts aux États-Unis depuis avril.

Les Canadiens qui ne peuvent pas utiliser les lignes Nexus plus rapides ajoutent également aux arriérés et aux retards de sécurité aux postes frontaliers et aux aéroports.

Les responsables disent qu’ils sont en pourparlers avec les États-Unis quant à la date de réouverture des centres d’inscription au Canada, mais toute personne demandant une carte Nexus doit s’attendre à des retards importants.