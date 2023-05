Les demandeurs d’asile transportés par autobus au Nouveau-Brunswick ont ​​du mal à trouver de l’aide

Jessica est arrivée au Nouveau-Brunswick confuse et désorientée, descendant d’un autobus par une froide nuit de mars après un trajet de plus de 10 heures depuis Roxham Road. Elle ne savait rien de Moncton, la ville où elle avait été envoyée.

« Ils ne m’ont jamais dit où nous allions », a-t-elle dit, s’exprimant en espagnol par l’intermédiaire d’un interprète.

Jessica est l’une des plus de 200 demandeurs d’asile transportés par autobus au Nouveau-Brunswick après leur arrivée au Québec par la frontière internationale. Sa réinstallation à Moncton faisait partie d’une ruée du gouvernement fédéral pour rediriger les migrants vers d’autres parties du pays.

Plusieurs migrants ont déclaré à CBC News qu’ils avaient été dirigés vers des autobus sans savoir où ils allaient ni pourquoi, pour arriver à Moncton ou à Fredericton. Cette décision a placé des demandeurs d’asile du monde entier dans une province où, selon eux, l’aide juridique est minimale, le manque d’interprètes linguistiques et les ressources limitées pour répondre aux besoins de base.

Jessica a fui la violence en Équateur pour les États-Unis, se lançant dans un voyage déchirant d’un mois à travers l’Amérique centrale. Craignant pour sa vie, elle a déclaré avoir été volée sous la menace d’une arme, avoir traversé une jungle colombienne et passé quatre jours détenue dans une prison mexicaine avant de finalement traverser la frontière à pied.

Après environ un mois à New York, elle a jeté son dévolu sur le Canada après avoir recherché un passage frontalier non officiel appelé Roxham Road.

CBC News a accepté de protéger l’identité de Jessica parce qu’elle craint la violence envers elle-même ou les membres de sa famille toujours en Équateur.

« J’ai pleuré à ce sujet plusieurs fois »

Jessica vit dans l’une des plus de 100 chambres d’hôtel réservées à Moncton par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) pour fournir un logement temporaire aux personnes transportées par autobus depuis le chemin Roxham.

En mars, Nouveau-Brunswick accepté d’accueillir les migrants après que le Québec a dit qu’il n’en pouvait plus.

Les 243 demandeurs d’asile au Nouveau-Brunswick parlent plusieurs langues, et les bénévoles locaux estiment qu’environ la moitié sont originaires d’Amérique latine. Il y a des migrants de pays du monde entier, dont l’Angola, la Colombie, l’Équateur, Haïti, le Mexique, le Sénégal, le Venezuela, la Turquie, le Zimbabwe et l’Afghanistan.

Après son arrivée au Nouveau-Brunswick le 19 mars, Jessica a déclaré que personne ne lui avait donné d’informations sur ses prochaines étapes.

« Personne ne vous aide. Vous êtes seul à l’hôtel », a-t-elle dit, s’exprimant en espagnol par l’intermédiaire d’un interprète.

Jessica a déclaré que peu de temps après avoir traversé Roxham Road, les agents de l’immigration l’ont dirigée vers un bus. Environ 10 heures plus tard, elle est arrivée à Moncton, ne sachant rien de l’endroit où elle avait été envoyée.

Jessica dit qu’elle a quitté son domicile en Équateur à cause de menaces de violence. CBC a accepté de ne pas utiliser son nom complet, car elle craint des répercussions si elle doit revenir. (Pierre Fournier/Radio-Canada)

Elle ne parle que l’espagnol et a d’abord eu du mal à trouver des réponses sur ses prochaines étapes.

« J’ai pleuré à plusieurs reprises à ce sujet. C’est très difficile de ne pas avoir d’aide, d’être seule. C’est très difficile », a-t-elle déclaré.

« Cela devient plus difficile parce qu’ils n’ont jamais de réponse sensée qui les aidera. »

« Ils ont eu très peur »

Lorsque les demandeurs d’asile sont descendus des bus pour la première fois début mars, la plupart avaient besoin de vêtements d’hiver chauds. Des bénévoles de Hola Nouveau-Brunswick et de Moncton Cares, deux organismes d’établissement à but non lucratif, ont organisé une collecte de vêtements pour aider.

Hola New Brunswick travaille principalement avec des migrants hispanophones. Le groupe n’a pas de bureau, d’employés rémunérés ou de financement gouvernemental, mais pour des dizaines de personnes, c’est une bouée de sauvetage pour accéder aux ressources.

Ana Santana explique à un demandeur d’asile comment naviguer à Moncton et accéder aux services essentiels. (Pierre Fournier/Radio-Canada)

Ana Santana, directrice des opérations de l’organisation, a rencontré des dizaines de demandeurs d’asile pour inscrire leurs enfants à l’école.

« Ils étaient extrêmement effrayés et effrayés quand ils sont arrivés », a-t-elle déclaré.

La première question que nous a posée l’une des familles était : « Où sommes-nous ? Alors on s’est dit : ‘D’accord, asseyons-nous et expliquons où vous êtes et pourquoi vous êtes ici.’ C’était difficile. »

La clinique d’aide juridique débordée

L’afflux se fait sentir à la clinique des réfugiés du Nouveau-Brunswick. L’organisme à but non lucratif de Moncton compte plus de 200 nouveaux prestataires à aider et un seul employé à temps plein.

« Cela a été vraiment difficile pour nous. Nous sommes définitivement en surcapacité », a déclaré Olivia Huynh, directrice exécutive de la clinique.

Lorsque les demandeurs d’asile entrent pour la première fois au Canada, ils n’ont que 45 jours pour présenter une demande ou demander une prolongation. Ils doivent apporter la preuve qu’ils courent un danger important dans leur pays. Si le délai est dépassé, ils pourraient être expulsés.

Olivia Huynh est la directrice générale de la clinique des réfugiés du Nouveau-Brunswick et sa seule employée à temps plein. L’organisation a été submergée par l’afflux de demandeurs d’asile. (Pierre Fournier/Radio-Canada)

Huynh a déclaré que la clinique des réfugiés organise des séances d’information pour atteindre autant de demandeurs d’asile que possible. Mais elle a dit que certains soumettaient des formulaires de base de réclamation sans avocat – pour éviter de manquer la date limite.

« Je pense que le pire scénario est de voir des personnes qui ont une crainte crédible de persécution, ou un risque sérieux dans leur pays d’origine, échouer dans leur demande d’asile et être expulsées parce qu’elles n’avaient pas suffisamment de ressources ou de soutien au cours des premières étapes de la procédure de leur revendication », a-t-elle dit.

Après avoir soumis une demande, les demandeurs d’asile éligibles reçoivent une date d’audience pour faire valoir qu’ils risquent la persécution ou le danger s’ils sont forcés de partir. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada détermine s’ils doivent obtenir le statut de réfugié pour rester au Canada.

Arlene Dunn, ministre de l’Immigration du Nouveau-Brunswick, a déclaré dans un communiqué que la province accordait un financement à l’AMGM par l’intermédiaire d’Opportunités Nouveau-Brunswick. Elle a déclaré que des fonds d’urgence temporaires allaient également à la clinique des réfugiés pour embaucher un avocat à plein temps.

Barrière de la langue

Jessica a déclaré que le personnel de l’association multiculturelle avait promis une liste complète de services, y compris des cours d’anglais et la mise en relation avec l’aide juridique. Mais elle a dit que 20 jours se sont écoulés, puis ils lui ont dit qu’ils ne pouvaient pas aider. Le temps presse, elle a vendu ses biens restants chez elle en Équateur pour engager un avocat.

« J’ai peur de ne pas recevoir mes documents car je n’ai pas reçu l’aide nécessaire au début », a-t-elle déclaré en espagnol. « Il y a toujours cette possibilité de tout perdre parce que je n’ai pas reçu de consultation juridique précoce. »

Hola NB aide également un homme qui a fui la violence politique au Venezuela, craignant que sa famille ne soit tuée. Ils se sont d’abord rendus en Amérique centrale, avant de faire un long périple jusqu’à la frontière terrestre des États-Unis, à New York et enfin d’entrer au Canada par Roxham Road.

Cet homme vénézuélien dit qu’il essaie d’apprendre l’anglais en ligne via la bibliothèque publique, mais la barrière de la langue reste un combat. Il a fui la persécution politique et fait une demande d’asile au Canada. (Pierre Fournier/Radio-Canada)

CBC News a accepté de protéger son identité car il craint des répercussions si sa famille est renvoyée au Venezuela.

Comme de nombreux demandeurs d’asile à Moncton, il ne parle ni anglais ni français. Il a dit qu’il essayait d’apprendre l’anglais en ligne via la bibliothèque publique, mais la barrière de la langue reste un combat.

« Je n’ai vraiment aucune opportunité sans la langue. J’ai été contacté par trois employeurs différents et quand ils se rendent compte que je ne maîtrise pas la langue, ils me disent simplement que nous vous contacterons », a-t-il déclaré en espagnol.

Les demandeurs d’asile peuvent recevoir des permis de travail en attendant leur audience. Le gouvernement fédéral leur fournit de la nourriture et un logement jusqu’à ce qu’ils puissent trouver un emploi et emménager dans un appartement.

L’homme du Venezuela a déclaré qu’il avait eu peu d’occasions d’apprendre l’anglais et qu’il souhaitait suivre un cours pour pouvoir trouver un emploi.

« C’est très inconfortable. J’ai toujours travaillé et je n’ai jamais dépendu de personne », a-t-il déclaré.

Des bénévoles de Hola Nouveau-Brunswick, un organisme sans but lucratif, ont recueilli des fournitures scolaires pour les enfants arrivés du chemin Roxham. (Alexandre Silberman/CBC)

L’Association multiculturelle de la région du Grand Moncton travaille pour aider les migrants à l’hôtel. Mais le financement fédéral qu’il reçoit est spécifiquement destiné aux réfugiés pris en charge par le gouvernement. Cela signifie que les demandeurs d’asile ne peuvent pas suivre un cours d’anglais.

Ron Gaudet, directeur de la stratégie de l’organisation, a déclaré qu’il espère travailler avec tous les niveaux de gouvernement pour étendre les programmes existants aux demandeurs d’asile.

« Actuellement, nous offrons une formation linguistique aux réfugiés qui relèvent d’un statut gouvernemental particulier. Et selon notre constitution, c’est ce que nous sommes autorisés à faire », a-t-il déclaré. « Nous réalisons que nous devons en faire plus. Nous voulons en faire plus. »

« Pas bien préparé »

Hola NB et Moncton Cares ont tous deux déclaré qu’ils avaient initialement reçu des informations du gouvernement fédéral, mais qu’ils sont maintenant coupés de toute mise à jour sur les nouveaux arrivants.

« Je crois que le Nouveau-Brunswick n’était pas bien préparé », a déclaré Ketan Raval de Moncton Cares. « Nous ne savions pas jusqu’au tout dernier moment combien de personnes venaient, qui venait. »

Ana Santana, Ketan Raval et Tabaré de los Santos sont photographiés ici lors d’une collecte de vêtements pour aider les demandeurs d’asile à Moncton. (Alexandre Silberman/CBC)

Les défenseurs des droits des migrants tirent la sonnette d’alarme sur la décision du gouvernement fédéral de relocaliser les gens au Nouveau-Brunswick.

Aditya Rao, membre du conseil d’administration du Centre de justice pour migrants Madhu Verma, a déclaré que le processus de transfert des demandeurs d’asile était « bâclé ».

« Les gens ont été transférés dans une juridiction où ils n’ont littéralement aucun accès significatif à un avocat dans le cadre d’un processus qui, s’ils ne réussissent pas, pourrait entraîner leur expulsion, voire la persécution. Le gouvernement fédéral a sciemment mis la vie des gens en danger, » il a dit.

Un meilleur système est nécessaire

Les bénévoles qui travaillent sur le terrain s’attendent à ce que des demandeurs d’asile continuent d’arriver au Nouveau-Brunswick au cours des prochains mois.

Tabaré de los Santos, président de Hola NB, a déclaré que la province avait besoin d’un meilleur système en place pour soutenir l’afflux de personnes. Son organisation est passée de l’accueil d’un à trois migrants par mois à l’arrivée soudaine de plus de 100.

« ‘[It was] définitivement écrasante », a-t-il déclaré. « La situation est meilleure pour eux, mais ils ont encore besoin de beaucoup d’aide. »

De los Santos a déclaré que la situation devrait être considérée comme une « vérification de la réalité ».

« Les gens vont continuer à venir. Même si c’est par dizaines ou juste un ou deux, ou par centaines comme ils sont venus maintenant. »