Les demandeurs d’asile seront invités à partager des chambres d’hôtel, déclare le ministre conservateur

Des milliers d’hommes célibataires demandeurs d’asile à travers le pays doivent se voir dire de partager des chambres d’hôtel dans le cadre d’une poussée de Rishi Sunak pour réduire les coûts et dissuader ceux qui arrivent dans de petits bateaux.

Cela survient au milieu d’une dispute majeure au sujet d’un groupe de demandeurs d’asile qui ont organisé une manifestation après avoir été contraints de renoncer à des chambres simples dans un hôtel de Pimlico, dans le centre de Londres.

Le groupe a apparemment refusé de rester au Comfort Inn après que le ministère de l’Intérieur leur ait demandé de dormir « quatre personnes par chambre ».

Les ministres vont déployer une politique nationale demandant aux centaines d’hôtels qui accueillent des demandeurs d’asile d’essayer de mettre deux, trois ou quatre hommes adultes seuls dans une chambre, selon le Télégraphe du dimanche.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a semblé confirmer la politique lors d’une apparition sur la BBC Dimanche avec Laura Kuenssberg – insistant sur le fait qu’il n’était pas «déraisonnable» de demander aux gens de partager des chambres.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était de politique de dire aux gens qu’ils devaient partager une chambre à quatre, M. Jenrick a répondu: « Non, ce n’est pas vrai » – avant de dire que les hommes célibataires demandeurs d’asile seront invités à partager des chambres dans la mesure du possible, qualifiant cela de « complètement juste et approche raisonnable ».

Le ministre a dit : « Là où nous utilisons [hotels]c’est vrai que nous obtenons un bon rapport qualité-prix pour le contribuable, donc si des hommes adultes célibataires peuvent partager une chambre, et c’est légal de le faire – ce qui dépendra de la taille du logement – alors nous demanderons aux gens de le faire .”

Un groupe d’environ 20 demandeurs d’asile a campé devant le Comfort Inn à Pimlico pour protester contre l’exiguïté à l’intérieur. Les objets éparpillés sur le trottoir comprenaient des valises et des sacs de couchage.

M. Jenrick a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était déraisonnable de demander aux demandeurs d’asile de Pimlico de partager des chambres – affirmant que « presque tous les migrants en question » avaient accepté de partager des chambres.

Comfort Inn à Pimlico, où un groupe de demandeurs d’asile a protesté contre l’exiguïté (PENNSYLVANIE)

« Certaines personnes ont dit que ce n’était pas assez bon et qu’elles voulaient leurs propres chambres avec salle de bains privative, et le ministère de l’Intérieur a estimé parfaitement raisonnable que nous devons nous occuper du contribuable ici », a déclaré le ministre.

« Et si vous êtes vraiment démuni, vous accepterez bien sûr cela », a ajouté M. Jenrick. « Le bon sens a prévalu et, je pense, la quasi-totalité des migrants en question ont accepté le logement. »

Le ministre de l’Immigration a proposé «l’opération Maximise» pour rationaliser l’utilisation des chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile, espérant plus de 250 millions de livres sterling cette année, selon le Télégraphe.

Le gouvernement envisagerait de modifier les règles afin que les propriétaires des demandeurs d’asile ne puissent plus s’inscrire pour une licence de maison à occupation multiple (HMO) pendant un maximum de deux ans. Le Conseil mixte pour le bien-être des immigrés a mis en garde contre le risque de placer des personnes « dans des lieux impropres à l’habitation humaine ».

« Je ne mettrai jamais les intérêts des migrants au-dessus des intérêts du public britannique », a insisté dimanche M. Jenrick sur la BBC – affirmant que l’utilisation des hôtels « enlevait des actifs précieux à notre pays et coûtait des milliards de livres ».

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a imaginé « l’opération Maximise » (fil de sonorisation)

Mais la BBC a obtenu des projections du gouvernement qui montrent que le coût de la détention et de l’expulsion des arrivées de petits bateaux pourrait atteindre 6 milliards de livres sterling au cours des deux prochaines années.

Le gouvernement prévoit d’héberger environ 10 000 migrants dans d’anciens aérodromes de la RAF dans le Lincolnshire et l’Essex, une ancienne prison dans l’East Sussex et une grande barge au large des côtes du Dorset dans le cadre du projet de loi sur la migration illégale de Suella Braverman.

M. Jenrick a déclaré que seuls « des centaines » d’Albanais arrivant par de petits bateaux ont été renvoyés dans leur pays d’origine – tandis que les autres ont été hébergés – admettant que « certains pourraient bien s’être enfuis ».

Interrogé sur la raison pour laquelle les Albanais étaient hébergés au Royaume-Uni alors que le gouvernement avait conclu un accord de retour, M. Jenrick a déclaré à Sky News ‘ Sophy Ridge dimanche: « Le problème est avec la question ici qui est que notre système est devenu truffé de processus juridiques qui permettent aux gens de faire de faux appels de dernière minute. »

M. Jenrick a déclaré que le système d’asile britannique était « criblé d’abus » et devait être modifié « fondamentalement ».

Jon Featonby, analyste politique en chef au Conseil des réfugiés, a déclaré que les plans du gouvernement étaient « extrêmement coûteux et irréalisables », ajoutant : « Le gouvernement devrait se concentrer sur la création d’un système qui protège le droit de demander l’asile et qui privilégie à la fois la compassion et le contrôle.

Interrogé sur une migration nette record, M. Jenrick a déclaré que les objectifs de migration ne sont pas « particulièrement utiles », malgré les promesses précédentes des conservateurs.

Interrogé sur l’engagement de 100 000 de David Cameron, le ministre a déclaré : « Je ne pense pas que des objectifs comme celui-ci soient particulièrement utiles car la migration est un espace extrêmement difficile où les comportements changent constamment ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Notre projet de loi sur la migration illégale aidera à arrêter les bateaux en s’assurant que les passeurs et les migrants illégaux comprennent que venir illégalement au Royaume-Uni entraînera une détention et une expulsion rapide – ce n’est qu’alors qu’ils seront dissuadés de faire ces voyages dangereux. en premier lieu.