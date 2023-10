Les demandeurs d’asile scolarisés à la maison bénéficient d’un sursis d’expulsion d’un an

Une famille chrétienne qui a fui l’Allemagne en 2008 pour scolariser ses cinq enfants à la maison et qui demande depuis lors l’asile aux États-Unis a obtenu un sursis d’un an de la part de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) des États-Unis après avoir été soudainement informée de son statut différé. avait été révoquée et ils avaient quatre semaines pour quitter le pays.

La Home School Legal Defence Association a applaudi la décision de l’ICE de retarder l’expulsion de la famille Romeike, de Morristown, Tennessee, selon Le Tennessien. Le média a indiqué que le sursis accordé à la famille ne serait finalisé que le 11 octobre, date à laquelle on leur avait initialement annoncé qu’ils devaient quitter les États-Unis.

La représentante américaine Diana Harshbarger (R-TN) a salué la décision de l’ICE sur les réseaux sociaux. Dans son message, elle a noté que de nombreux habitants de l’Est du Tennessee faisaient partie des 100 000 Américains qui ont demandé de l’aide pour la famille. Harshbarger a présenté une législation pour accorder la résidence permanente aux Romeikes.

Comme Actualités CBN Comme l’a rapporté l’Allemagne, les sanctions en matière d’enseignement à domicile sont parmi les plus sévères au monde. Ainsi, lorsqu’Uwe et Hannelore Romeike ont décidé en 2006 que Dieu les appelait à scolariser leurs cinq enfants à la maison, le gouvernement allemand a imposé des amendes supérieures aux revenus de la famille et les parents ont risqué de perdre la garde de leurs enfants.

Mais les Romeikes voyaient bien que l’école publique allemande causait du tort à leurs enfants. Uwe a déclaré à CBN News qu’il y avait « des bagarres à l’école, des pressions, des brimades, Lydia avait des maux de ventre et des maux de tête et Daniel était complètement retiré après seulement un an d’école publique. C’était donc déjà une raison suffisante pour que nous commencions l’école à la maison. »

Après avoir fui l’Allemagne il y a 15 ans pour les États-Unis, la famille a mené une série de batailles juridiques à la suite desquelles leur demande d’asile a été refusée. Mais en 2013, l’administration Obama leur a accordé un « statut d’action différée pour une durée indéterminée », ce qui signifie qu’ils pouvaient rester aux États-Unis.

Ils se sont installés dans l’est du Tennessee, où Uwe travaille comme professeur de piano, accordeur de piano et accompagnateur dans une université locale.

Puis, le 6 septembre de cette année, les Romeike ont été informés que leur statut différé avait été révoqué et qu’ils avaient quatre semaines pour obtenir un passeport allemand et quitter leur domicile en Amérique.

Ils n’ont pas été avertis de l’ordre d’expulsion et n’ont reçu aucune explication, si ce n’est qu’il y avait eu un « changement d’ordre ».

Au cours des 15 dernières années, les Romeike sont devenus une famille entièrement américaine. Deux de leurs enfants sont nés aux États-Unis et sont donc citoyens américains. Deux enfants plus âgés ont épousé des Américains et ont un petit-enfant.

Uwe nous a dit : « Je ne m’identifie plus vraiment comme Allemand ».

CBN News a demandé à ICE qui avait ordonné l’expulsion et pourquoi. Ils ne nous ont pas donné de réponse mais, dans une déclaration générale, ont déclaré que l’ICE « … procède à des expulsions d’individus sans base légale pour rester aux États-Unis, y compris sur ordre des juges de l’immigration du bureau exécutif du ministère de la Justice pour Immigration Review (EOIR)… et examine chaque cas, le cas échéant.

La famille Romeike sait que l’affaire est entre les mains du Seigneur. Mais quoi qu’il arrive, la famille restera unie.

Hannelore dit : « Sa Parole est stable et est un roc, et nous pouvons nous appuyer dessus. »

