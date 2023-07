Les demandeurs d’asile ont déménagé à la base de la RAF Wethersfield malgré la bataille judiciaire du ministère de l’Intérieur sur le site

Recevez l’e-mail gratuit Morning Headlines pour les nouvelles de nos journalistes à travers le monde Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit Morning Headlines

Le ministère de l’Intérieur a déplacé des demandeurs d’asile dans une base militaire d’Essex malgré le fait qu’il soit impliqué dans une contestation judiciaire en cours concernant l’utilisation du site pour héberger 1 700 personnes.

Les 46 premiers migrants sont arrivés à RAF Wethersfield quelques heures avant le début d’une audience devant la Haute Cour mercredi matin, malgré les avertissements du conseil local selon lesquels le site n’était pas sûr.

Une audience a été informée que des manifestants d’extrême droite s’étaient déjà rassemblés à son entrée et que les résidents locaux craignaient de nouvelles manifestations et une montée des tensions dans la communauté rurale.

Suella Braverman a utilisé une rare déclaration «d’urgence» pour contourner l’autorisation de planification normale de la base militaire, ainsi que de la RAF Scampton dans le Lincolnshire et d’une ancienne prison dans le Sussex.

Les trois conseils concernés, et un homme qui vit en face de RAF Wethersfield, ont monté une contestation judiciaire conjointe qui pourrait faire ou défaire la politique, qui est au cœur du vœu de Rishi Sunak de faire sortir les migrants des hôtels.

L’ancien ministre de l’Intérieur, Priti Patel, fait partie de ceux qui s’opposent à ces plans, écrivant sur Twitter : « Mes électeurs et moi restons d’avis que Wethersfield est un site inadapté. Nos services locaux sont étendus et l’ampleur du développement aura un impact significatif sur la communauté locale. »

Un avocat représentant le résident a déclaré à la Haute Cour que le gouvernement avait agi illégalement et n’avait pas l’autorisation d’héberger des demandeurs d’asile à Wethersfield.

« Ce matin, le premier nombre de demandeurs d’asile a été transféré sur le site, il revêt donc une pertinence particulière », a déclaré Alex Goodman KC.

« Les demandeurs d’asile ont été déplacés aujourd’hui, l’utilisation est en cours. La question est de savoir s’il s’agit d’un octroi réputé de permis de construire.

M. Goodman a déclaré que le contournement de la planification appliqué couvrait un développement « d’urgence » pendant 12 mois, mais les documents du ministère de l’Intérieur indiquaient que Wethersfield pourrait être utilisé beaucoup plus longtemps.

L’avocat a déclaré que le site pourrait être occupé jusqu’à cinq ans ou « tant qu’il reste opportun de le faire », au milieu de la montée en flèche des traversées de la Manche, d’un arriéré record d’asile et de la suspension des plans illégaux d’expulsion de migrants par petits bateaux vers le Rwanda.

Le plan d’asile du gouvernement britannique au Rwanda est illégal, selon la Cour d’appel

La Haute Cour a appris que le gouvernement avait effectué une série d’évaluations statutaires, notamment sur l’impact environnemental du logement de 1 700 demandeurs d’asile à Wethersfield, fondées à tort sur l’hypothèse qu’il ne serait utilisé que pendant un an, et avait illégalement omis de consulter les autorités locales. les autorités.

Dans une lettre adressée lundi au ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, le chef du conseil du district de Braintree a déclaré qu’aucun demandeur d’asile ne devrait être transféré sur le site à moins que le ministère de l’Intérieur ne traite des « questions urgentes ».

« Le conseil a été clair sur les motifs de ses contestations judiciaires et poursuit la procédure de contrôle judiciaire en cours », a écrit Graham Butland.

« Il y a toujours un nombre important de problèmes qui doivent être résolus par le secrétaire d’État avant que le site puisse être opérationnel et le conseil est toujours d’avis que le site n’est pas adapté. »

Les trois conseils soutiennent également qu’il est illégal pour le ministère de l’Intérieur de contourner l’autorisation de planification normale, car l’utilisation actuelle des hôtels pour les demandeurs d’asile n’est pas une urgence.

Les avocats représentant Mme Braverman ont déclaré lors d’une précédente audience sur une tentative d’injonction intentée par le conseil de district de Braintree que la pénurie de logements créait un risque de sans-abrisme.

Mais cette semaine, une commission parlementaire a été informée que le ministère de l’Intérieur détenait 5 000 lits d’hôtel vides pour les demandeurs d’asile comme «tampon» pour les passages à niveau élevés attendus.

Le ministère de l’Intérieur affirme que Wethersfield accueillera 1 700 demandeurs d’asile d’ici l’automne (AFP via Getty Images)

M. Goodman n’a pas contesté qu’il y avait une pression sur les ressources et que les hôtels coûtaient 6 millions de livres sterling par jour, mais a déclaré que le ministère de l’Intérieur s’était « débrouillé » au cours des quatre mois écoulés depuis que Mme Braverman avait déclaré une urgence.

« Y aura-t-il désormais des demandeurs d’asile sans abri ? À mon avis, clairement non », a-t-il déclaré au tribunal. « Cela ne rentre pas dans la définition des urgences. »

Le conseil du district de West Lindsey, qui couvre le site de la RAF Scampton dans le Lincolnshire, a déclaré qu’il prévoyait de l’acheter pour un programme de réaménagement qui créerait des attractions touristiques à côté d’un aérodrome opérationnel.

L’avocat Richard Wald KC a déclaré que la saisie du ministère de l’Intérieur serait fatale à ses plans et que les propres calculs du département montraient que Scampton devrait être utilisé pendant deux à trois ans pour être rentable pour l’argent public.

Il a déclaré au tribunal que les observations du gouvernement à la Haute Cour sur l ‘«urgence» de l’hébergement des demandeurs d’asile étaient contredites par une déclaration parlementaire du ministre de l’Immigration Robert Jenrick, qui a déclaré que les sites militaires seraient utilisés pour réduire l’utilisation des hôtels, économiser de l’argent et dissuader les petits bateaux. .

Un avocat représentant le ministre de l’Intérieur a réfuté les arguments, affirmant que bon nombre des motifs juridiques avancés n’étaient «pas défendables» et que le gouvernement avait agi légalement.

Plus tard mercredi, le ministère de l’Intérieur a déclaré que le nombre de demandeurs d’asile hébergés à Wethersfield passerait à 1 700 à l’automne dans le cadre d’un « plan soigneusement structuré », et que Scampton accueillerait le premier des 2 000 demandeurs d’asile cet été.

Dans un communiqué de presse qui ne faisait état d’aucune action en justice en cours ou de toute « urgence », le département a déclaré que les bases militaires fourniraient « un système plus ordonné, rentable et durable pour accueillir les demandeurs d’asile » et « contribueraient à réduire les incitations pour que les gens traversent des pays sûrs ».

Il a déclaré qu’il paierait à chaque conseil 3 500 £ par espace de lit occupé et accorderait au NHS un financement supplémentaire, qui est distinct d’énormes contrats pour des entrepreneurs privés révélés par L’indépendant.

M. Jenrick aurait déclaré: « Nous avons engagé un soutien financier substantiel aux conseils locaux et nous restons déterminés à travailler avec les principales parties prenantes pour garantir que ces sites aient le moins d’impact possible pour les communautés. »

L’audience de la Haute Cour, devant Mme la juge Thornton DBE, se terminera jeudi.