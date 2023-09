Les demandeurs d’asile font semblant d’être homosexuels pour « jouer avec le système » et s’installer en Grande-Bretagne, selon Suella Braverman

Les migrants ILLÉGAUX font semblant d’être homosexuels pour « jouer avec le système » et entrer en Grande-Bretagne, a affirmé aujourd’hui Suella Braverman.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que les personnes traversant la Manche à bord de petits bateaux mentaient sur leur sexualité pour bénéficier d’un « traitement spécial » à la frontière.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a affirmé aujourd’hui que les migrants illégaux prétendaient être homosexuels afin de « jouer avec le système » et de s’installer en Grande-Bretagne. Crédit : PA

Ces commentaires font suite à un discours majeur prononcé à Washington DC, dans lequel le ministre de haut rang a appelé les dirigeants du monde à déchirer la Convention des Nations Unies de 1951 sur les réfugiés.

Mme Braverman a salué la convention comme une « réalisation incroyable de son époque », mais a averti que « nous vivons désormais à une époque complètement différente ».

Elle a fait valoir que les règles mondiales en matière d’asile sont désormais obsolètes et se sont étendues au fil du temps pour permettre aux migrants illégaux de « magasiner » le pays de leur choix.

Ce soir, le ministre de l’Intérieur a déclaré à ITV News : « Ce que nous constatons sur le plan opérationnel, c’est que les gens se moquent du système.

« Ils viennent au Royaume-Uni et prétendent être homosexuels dans le but de jouer avec notre système, dans le but d’obtenir un traitement spécial.

« Ce n’est ni juste ni correct.

« Ce n’est pas ainsi que notre système d’asile devrait fonctionner. »

Mme Braverman a ajouté qu ‘ »être victime de discrimination ne devrait pas nécessairement vous qualifier pour l’asile au Royaume-Uni ».

Dans son discours de mercredi, elle a soutenu qu’il n’était pas viable de maintenir un système dans lequel le simple fait d’être gay ou une femme pouvait bénéficier d’une protection.

Ces commentaires ont suscité la fureur des associations caritatives et des militants LGBT+.

Elton John a déclaré : « Nous sommes très préoccupés par les commentaires du ministre de l’Intérieur du Royaume-Uni, selon lesquels la discrimination fondée sur le fait d’être gay ou une femme ne devrait pas être une raison suffisante pour bénéficier de la protection en vertu des lois internationales sur les réfugiés.

« Près d’un tiers de l’ensemble des pays considèrent les personnes LGBTQ+ comme des criminels et l’homosexualité est toujours passible de la peine de mort dans 11 pays. »

Mais aujourd’hui, Mme Braverman, provocante, a maintenu ses commentaires.

Elle a déclaré : « Nous devons être honnêtes sur ce qui se passe sur le terrain. Nous devons être clairs sur ce qui constitue la persécution. La persécution est le lieu où les gens sont torturés… et leurs droits humains sont violés d’une manière monstrueuse et grotesque.

« Nous souhaitons accueillir les personnes fuyant les persécutions au Royaume-Uni.

« Ce n’est pas la même chose que de la discrimination. »