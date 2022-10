Les demandeurs d’asile en Alaska sont des Sibériens indigènes de Russie

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Deux Sibériens indigènes russes avaient tellement peur de devoir combattre la guerre en Ukraine qu’ils ont tout risqué pour prendre un petit bateau à travers la dangereuse mer de Béring pour atteindre le sol américain, a déclaré le sénateur américain de l’Alaska après avoir parlé avec le deux.

Les deux hommes, identifiés comme des hommes par un résident, ont atterri plus tôt ce mois-ci près de Gambell, sur l’île Saint-Laurent en Alaska, dans le détroit de Béring, où ils ont demandé l’asile.

“Ils craignaient pour leur vie à cause de la Russie, qui cible les populations minoritaires, pour la conscription en service en Ukraine”, a déclaré samedi la sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski lors d’un forum des candidats à la conférence de la Fédération des autochtones de l’Alaska à Anchorage.

“Il est très clair pour moi que ces individus avaient peur, tellement peur de leur propre gouvernement qu’ils ont risqué leur vie et ont pris un canot de 15 pieds à travers ces eaux libres”, a déclaré Murkowski en répondant à une question sur la politique arctique.

“Il est clair que (le président russe Vladimir) Poutine se concentre sur une conquête militaire aux dépens de son propre peuple”, a déclaré Murkowski. “Il a une main sur l’Ukraine et il a l’autre sur l’Arctique, nous devons donc garder les yeux grands ouverts sur l’Arctique.”

Murkowski a déclaré avoir rencontré les deux Sibériens récemment, mais n’a pas fourni plus de détails sur le moment et le lieu exacts de la rencontre ni sur l’état de leur procédure d’asile. Elle n’était pas disponible après le forum pour des questions de suivi.

Le bureau de Murkowski a annoncé le 6 octobre sa demande d’asile, affirmant que les hommes auraient fui l’une des communautés côtières de la côte est de la Russie.

Un ancien du village de Gambell, Bruce Boolowon, 87 ans, serait le dernier membre vivant de la Garde nationale de l’Alaska à avoir aidé à sauver 11 hommes de la marine américaine qui se trouvaient dans un avion abattu par des MIG russes au-dessus de la mer de Béring en 1955. L’avion s’est écrasé sur l’île Saint-Laurent.

Gambell, une communauté autochtone d’Alaska d’environ 600 personnes, se trouve à environ 58 kilomètres de la péninsule russe de Tchoukotka en Sibérie.

Même si l’un des Russes parlait assez bien l’anglais, deux femmes nées en Russie de Gambell ont été amenées pour traduire. Les deux femmes ont épousé des hommes locaux et sont devenues citoyennes américaines naturalisées, a déclaré Boolowon, qui est Yupik sibérien.

Les débarquements russes à Gambell pendant la guerre froide étaient monnaie courante, mais les visites n’étaient pas néfastes, a déclaré Boolowon. Étant donné que l’île Saint-Laurent est si proche de la Russie, les gens faisaient régulièrement des allers-retours pour rendre visite à des parents.

Mais ces deux demandeurs d’asile étaient inconnus des habitants de Gambell.

“Ils étaient étrangers et n’avaient pas de passeports, alors ils les ont mis en prison”, a-t-il déclaré à l’Associated Press la semaine dernière.

Les deux hommes ont passé la nuit dans la prison, mais les habitants de Gambell leur ont apporté de la nourriture, à la fois des plats autochtones de l’Alaska et des articles achetés dans une épicerie.

«Ils étaient assez complets; ils mangeaient beaucoup », a déclaré Boolowon.

“Le lendemain, un C-130 des garde-côtes accompagné de responsables est venu les chercher”, a-t-il déclaré, ajoutant que c’était la dernière fois qu’il avait entendu parler des Russes.

Depuis, les responsables sont restés discrets.

“Les individus ont été transportés à Anchorage pour inspection, qui comprend un processus de sélection et de vérification, puis traités conformément aux lois américaines applicables en matière d’immigration en vertu de la loi sur l’immigration et la nationalité”, a déclaré un porte-parole du ministère de la Sécurité intérieure dans un e-mail. la semaine dernière lorsqu’on lui a demandé une mise à jour sur le processus d’asile et si et où les hommes étaient détenus.

Margaret Stock, une avocate spécialisée en droit de l’immigration à Anchorage, a déclaré qu’il était très peu probable que des informations sur les Russes soient jamais publiées.

“Le gouvernement américain est censé garder tout cela confidentiel, donc je ne sais pas pourquoi ils diraient quoi que ce soit à qui que ce soit”, a-t-elle déclaré à l’AP.

Au lieu de cela, il appartiendrait aux deux Russes de faire connaître leur situation, ce qui pourrait mettre en danger leurs familles en Russie. “Je ne sais pas pourquoi ils voudraient faire ça”, a déclaré Stock.

Des milliers d’hommes russes ont fui le pays après que Poutine a annoncé en septembre une mobilisation pour appeler environ 300 000 hommes ayant une expérience militaire passée pour renforcer les forces en Ukraine.

Les messages envoyés la semaine dernière et de nouveau samedi au bureau consulaire russe à San Francisco n’ont pas été renvoyés.

Mark Thiessen, Associated Press