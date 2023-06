Les demandeurs d’asile dorment dans les rues de Toronto alors que les refuges de la ville à pleine capacité sont débordés

Deux semaines après que la ville de Toronto a annoncé qu’elle commencerait à référer les demandeurs d’asile cherchant des lits dans son système d’hébergement à capacité aux programmes fédéraux, les demandeurs d’asile récemment arrivés au Canada ont du mal à trouver des endroits où dormir.

Birck Teklau est arrivé à Toronto en provenance d’Éthiopie le 3 juin dans l’espoir de demander l’asile en raison, dit-il, de persécutions politiques dans son pays d’origine.

L’homme de 34 ans dit qu’il dort dans la rue depuis – après avoir été refoulé du système d’abris de la ville jour après jour.

« J’ai essayé plusieurs fois… Ils disent que nous n’avons pas [a] place », a déclaré Teklau dans une interview. « Je ne m’attendais pas à cela du Canada.

Et il n’est pas seul.

Teklau était l’un des plus d’une douzaine de demandeurs d’asile africains qui se sont rendus à la mairie mercredi dans l’espoir d’attirer l’attention sur leur incapacité à trouver un logement.

La ville dit qu’elle a besoin de plus de soutien financier du gouvernement fédéral pour gérer la demande croissante d’abris d’urgence des résidents et des réfugiés, mais on ne sait pas quand ni si cet argent supplémentaire arrivera. Entre-temps, des dizaines de demandeurs d’asile sont coincés dans les limbes, incapables d’accéder au système d’hébergement de la ville et manquant de soutien du gouvernement fédéral.

L’organisation locale peine à combler le vide

Le 31 mai, la mairesse adjointe Jennifer McKelvie a déclaré que le système d’hébergement d’environ 9 000 lits de la ville fonctionnait à pleine capacité la nuit et qu’il ne pouvait plus faire face au nombre élevé de demandeurs d’asile espérant accéder à un lit. Elle a déclaré que la ville n’avait d’autre choix que de commencer à les orienter vers les programmes d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada – bien qu’il n’existe actuellement aucun programme fédéral d’hébergement qui offre un logement aux personnes à Toronto, selon la ville.

Les responsables de la ville affirment qu’au cours des 20 derniers mois, le nombre de demandeurs d’asile dans le système de refuges de Toronto a été multiplié par plus de 500 %, passant d’un minimum d’environ 530 personnes par nuit en septembre 2021 à plus de 2 800 en mai 2023.

La ville prévoit chaque année 500 places dans un refuge pour demandeurs d’asile par nuit, mais 2 300 demandeurs d’asile supplémentaires étaient hébergés alors que la ville ne disposait d’aucun financement supplémentaire pour eux, a déclaré la ville dans un communiqué de presse à l’époque.

En conséquence, des centaines de personnes cherchant un abri – demandeurs d’asile et non demandeurs d’asile – sont refoulées chaque jour, selon Gord Tanner, directeur général de la division des abris, du soutien et de l’administration du logement de la ville.

« Nous admettons les gens quand il y a de la place, mais actuellement il n’y a tout simplement pas de place », a déclaré Tanner dans une interview.

Lorraine Lam, travailleuse de proximité et organisatrice du groupe de défense Shelter and Housing Justice Network, a déclaré que la décision de la ville interdit effectivement aux nouveaux demandeurs d’asile d’accéder au système d’hébergement de base, les limitant plutôt à des soutiens spécifiques aux réfugiés – dont la ville admet qu’ils sont déjà sous-financés et à capacité.

« Ce que cela signifie, c’est que vous vous retrouvez avec un tas de gens qui n’ont littéralement nulle part où aller », a déclaré Lam.

« Vous créez essentiellement un ghetto séparé d’individus considérés comme une sorte de seconde classe [or] des gens de troisième classe dans la ville qui n’ont pas accès aux ressources. »

Mesarat Demeke, présidente de l’Association éthiopienne de la région du Grand Toronto, affirme que son organisation a été submergée de demandes d’aide de demandeurs d’asile récemment arrivés au Canada en provenance d’Afrique. (Ryan Patrick Jones/CBC Toronto)

Le manque de lits ouverts dans les refuges de la ville a laissé les organisations locales se débattre pour aider les personnes dans le besoin.

Meserat Demeke, présidente de l’Association éthiopienne de la région du Grand Toronto, a déclaré que des bénévoles de son organisation avaient trouvé plus de 20 nouveaux arrivants éthiopiens dormant sur le trottoir lundi à l’extérieur d’un centre de soutien aux sans-abri du centre-ville.

Elle a déclaré que son organisation avait aidé 60 à 70 demandeurs d’asile récemment arrivés au Canada en provenance d’Afrique mais qui n’avaient pas de logement. L’association a collecté des fonds pour aider à acheter des chambres d’hôtel et des logements locatifs, mais elle manque d’argent, a-t-elle déclaré.

« Nous nous démenons et nous sommes sur le point de vraiment nous épuiser », a déclaré Demeke. « Ce n’est pas durable. »

La ville dit que le gouvernement fédéral «a tourné le dos»

Tanner a déclaré que le gouvernement fédéral n’avait pas fourni à la ville de financement cette année pour aider à couvrir le coût du logement des nouveaux arrivants – un financement qu’il a fourni ces dernières années, sur lequel la ville en est venue à compter.

Toronto a besoin de 97 millions de dollars cette année et d’un « modèle de financement équitable et durable » pour continuer à offrir un soutien au logement aux réfugiés, a déclaré la ville dans un communiqué.

«Nous avons un gouvernement fédéral qui a tourné le dos à ses responsabilités et qui soutient la ville de Toronto et répond aux besoins de ce groupe vulnérable», a déclaré Tanner.

Un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a déclaré dans un courriel que le gouvernement fédéral fournit un soutien aux demandeurs d’asile cherchant un refuge d’urgence par le biais du Programme d’aide au logement provisoire. Jefferey MacDonald a déclaré que le programme avait fourni 700 millions de dollars aux provinces et aux municipalités depuis 2017, dont environ 215 millions de dollars à la ville de Toronto.

MacDonald a déclaré que le gouvernement fournit également un hébergement temporaire dans des hôtels aux migrants qui sont entrés au Canada au poste-frontière non officiel de Roxham Road. Depuis l’été dernier, IRCC a transporté par autobus des milliers de migrants arrivés au Québec vers des villes comme Ottawa, Cornwall, Ont., et Niagara Falls, Ont., alors que le système de refuges du Québec – et les hôtels loués par IRCC – ont atteint leur capacité.

Tanner a déclaré que les demandeurs d’asile à Toronto devraient également être hébergés dans des hôtels.

« Nous n’avons actuellement pas de voie vers les services d’hébergement soutenus par le gouvernement fédéral et c’est exactement ce dont nous avons besoin », a-t-il déclaré.

Jusque-là, la ville a déclaré qu’elle dirigeait les demandeurs d’asile vers des centres d’accueil de jour, des programmes de repas et Service Canada pour obtenir de l’aide.

Mais c’est peu réconfortant pour les demandeurs d’asile comme Teklau, qui veulent juste un toit au-dessus de leur tête.

« Je ne veux pas [words]. J’ai besoin… d’une action immédiate, maintenant », a-t-il dit.

Jeudi, candidat à la mairie et con. Josh Matlow (quartier 12, Toronto—St. Paul’s) a présenté une motion au conseil demandant à la ville de travailler avec l’Association éthiopienne de la région du Grand Toronto et d’autres organisations d’établissement pour fournir « toute forme possible d’abri d’urgence aux demandeurs d’asile . »