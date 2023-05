Les demandeurs d’asile disent que la joie de la fin du titre 42 se transforme en angoisse induite par les nouvelles règles américaines

TIJUANA, Mexique (AP) – Le jour où l’administration du président Joe Biden a mis fin à une mesure de santé publique bloquant de nombreux demandeurs d’asile à la frontière mexicaine pendant la pandémie de coronavirus, Teodoso Vargas était prêt à montrer aux responsables américains ses cicatrices et des photos de ses balles. corps.

Au lieu de cela, il est resté figé avec sa femme enceinte et son fils de 5 ans à un passage à niveau de Tijuana, à quelques pieds du sol américain.

Il n’était pas sûr des nouvelles règles mises en place avec le changement et si les prochaines étapes pour approcher les responsables américains pour demander l’asile en personne pourraient forcer un retour dans son Honduras natal.

« Je ne peux pas retourner dans mon pays », a déclaré Vargas, une longue cicatrice serpentant le long de son cou suite à une opération chirurgicale après avoir été abattu de neuf balles dans son pays natal lors d’un vol. « La peur est la raison pour laquelle je ne veux pas revenir. Si je peux juste montrer la preuve que j’ai, je crois que les États-Unis me laisseront entrer.

Les demandeurs d’asile disent que la joie suscitée par la fin de la restriction de santé publique connue sous le nom de titre 42 ce mois-ci se transforme en angoisse avec l’incertitude quant à la manière dont les nouvelles règles de l’administration Biden les affectent.

Bien que le gouvernement ait ouvert de nouvelles voies d’immigration, le sort de nombreuses personnes est en grande partie laissé à une application du gouvernement américain utilisée uniquement pour prendre rendez-vous à un point d’entrée et incapable de déchiffrer la souffrance humaine ou d’évaluer la vulnérabilité des candidats.

L’application CBP One est un outil clé pour créer un système plus efficace et ordonné à la frontière « tout en éliminant les passeurs sans scrupules qui profitent des migrants vulnérables », a déclaré le Département de la sécurité intérieure dans un e-mail à l’Associated Press.

Mais depuis son déploiement en janvier, l’application a été critiquée pour des problèmes technologiques. La demande a largement dépassé les quelque 1 000 rendez-vous disponibles sur l’application chaque jour.

En tant qu’homme hondurien, Vargas n’est pas admissible à de nombreuses voies légales que l’administration Biden a introduites. Un programme donne à 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens par mois une chance de libération conditionnelle humanitaire s’ils postulent en ligne, ont un sponsor financier aux États-Unis et arrivent par avion. Les mineurs voyageant seuls sont également exemptés des règles.

Les migrants qui ne respectent pas les règles, a déclaré le gouvernement, pourraient être expulsés vers leur pays d’origine et interdits de demander l’asile pendant cinq ans.

Vargas a déclaré qu’il avait décidé de ne pas prendre le risque. Il se connecte à l’application chaque jour à 9 heures du matin depuis trois mois depuis sa chambre louée dans un quartier de Tijuana en proie à la criminalité.

Son expérience est partagée par des dizaines de milliers d’autres demandeurs d’asile dans les villes frontalières mexicaines.

L’avocat de l’immigration Blaine Bookey a déclaré que pour beaucoup à la frontière « il ne semble pas y avoir d’option pour le moment pour les gens de demander l’asile s’ils n’ont pas de rendez-vous via l’application CBP ».

Le gouvernement a déclaré qu’il ne refusait pas les demandeurs d’asile mais accordait la priorité aux personnes qui utilisaient l’application.

Le groupe de Bookey, Center for Gender & Refugee Studies, est l’un des principaux plaignants, avec l’American Civil Liberties Union, contestant certaines des nouvelles règles du tribunal fédéral de San Francisco, y compris l’exigence que les personnes demandent d’abord l’asile dans un pays. qu’ils ont traversé sur le chemin des États-Unis. Ils demandent au tribunal d’autoriser une demande d’asile de toute personne se trouvant sur le sol américain.

Les législateurs républicains du Texas ont également poursuivi. Entre autres choses, ils soutiennent que l’application CBP One encourage l’immigration illégale en dispensant des rendez-vous sans vérifier correctement si les candidats ont une base légale pour rester.

L’administration Biden a déclaré que de nouvelles mesures, y compris l’application, ont contribué à réduire l’immigration clandestine de plus de 70 % depuis la fin du titre 42 le 11 mai.

Plus de 79 000 personnes ont été admises dans le cadre du CBP One depuis son lancement le 12 janvier jusqu’à la fin avril. Du 12 au 19 mai, 1 070 personnes en moyenne par jour se sont présentées aux points d’entrée après avoir obtenu un rendez-vous sur l’application, a indiqué le gouvernement. Il n’a pas fourni de chiffres actualisés, mais a déclaré que les chiffres devraient augmenter à mesure que l’initiative se développe.

L’administration a également souligné les améliorations apportées ces dernières semaines. L’application peut donner la priorité à ceux qui ont essayé le plus longtemps. Les rendez-vous sont ouverts en ligne tout au long de la journée pour éviter la surcharge du système. Les personnes souffrant de troubles médicaux aigus ou faisant face à des menaces imminentes de meurtre, de viol, d’enlèvement ou d’autres « circonstances exceptionnellement impérieuses » peuvent demander un statut prioritaire, mais uniquement en personne à un point d’entrée. L’application ne permet pas la saisie des détails du cas.

Pourtant, certains demandeurs d’asile affirment avoir été refoulés aux points de passage alors qu’ils faisaient des demandes, selon des avocats.

Koral Rivera, originaire du Mexique et enceinte de huit mois, a déclaré qu’elle essayait d’obtenir un rendez-vous via l’application depuis deux mois. Elle s’est récemment rendue à un point de passage du Texas pour présenter son cas aux autorités américaines, mais a déclaré que des agents d’immigration mexicains à Matamoros l’avaient bloquée, elle et son mari.

« Ils nous disent d’essayer d’obtenir un rendez-vous via l’application », a déclaré Rivera, dont la famille a été menacée par des membres du cartel de la drogue.

Priscilla Orta, avocate en droit de l’immigration chez Lawyers for Good Government à Brownsville, au Texas, a déclaré qu’une femme hondurienne de la ville frontalière mexicaine de Reynosa a déclaré qu’un homme qu’elle accuse de l’avoir violée l’avait retrouvée via son téléphone, qu’elle utilisait pour sécuriser un rendez-vous.

La femme a de nouveau été violée, a déclaré Orta, qui n’a pas pu la joindre depuis.

« C’est déchirant de réaliser que vous allez devoir supporter les abus au Mexique et continuer en quelque sorte à le prendre parce que si vous ne le faites pas, vous pourriez vous blesser pour toujours à long terme », a déclaré le dit l’avocat.

Orta a déclaré qu’elle pouvait auparavant demander aux autorités frontalières américaines aux passages à niveau de donner la priorité aux enfants atteints de cancer, aux victimes de torture et aux membres de la communauté LGBTQ, et qu’en général, ils planifiaient une réunion. Mais les responsables locaux l’ont informée qu’ils n’avaient plus de conseils de Washington.

« Ils ne savent pas quoi faire avec ces personnes extrêmement vulnérables », a déclaré Orta, ajoutant que les migrants sont confrontés à des questions difficiles. « Vous risquez de ne jamais avoir droit à l’asile ? Ou essayez-vous d’attendre un rendez-vous malgré le danger ?

Vargas, un agriculteur, n’a aucun doute qu’il pourrait prouver que lui et sa famille ont fui le Honduras par peur, la première condition pour l’entrée des États-Unis pour entamer le processus juridique de plusieurs années pour un refuge sûr. Son iPhone est rempli de photos de lui allongé dans un lit d’hôpital, des tubes qui sortent, son visage enflé couvert de bandages. Il a des nœuds de tissu cicatriciel de chaque côté de sa tête à cause d’une balle traversant son chèque droit et sortant du côté gauche de sa tête. Un tissu cicatriciel similaire parsème son dos et ses côtés.

Son moral était bon après l’expiration du titre 42 et les autres demandeurs d’asile d’un refuge de Tijuana sont partis avec des rendez-vous. Deux semaines plus tard, il était consterné.

« Je ne trouve pas assez de travail ici. Soit je vais devoir retourner au Honduras, mais je serai probablement tué, soit je ne sais pas », a-t-il déclaré. « Je me sens tellement désespéré. »

___

Salomon a rapporté de Miami.

Julie Watson et Gisela Salomon, l’Associated Press