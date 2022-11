Les demandeurs d’asile de Manston «abandonnés» à la gare de Londres «sans nulle part où rester»

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un groupe de demandeurs d’asile aurait été laissé « abandonné » dans le centre de Londres sans logement ni vêtements chauds après avoir été emmené du centre de traitement de Manston.

Cela survient alors que 14 conseils du Kent et de Medway ont déclaré que des centaines de personnes albanaises détenues à Manston étaient «déposées dans les gares du centre du Kent sans suivi là où elles allaient».

Mardi, les autorités ont déplacé environ 50 demandeurs d’asile de l’établissement surpeuplé de Kent, mais 11 hommes n’ont eu nulle part où aller après avoir atteint la gare routière de Victoria, ont déclaré des bénévoles de l’association caritative pour les sans-abri. Le gardien.

Les travailleurs d’Under One Sky ont déclaré au journal que certains des 11 étaient en tongs et n’avaient pas de manteaux malgré une nuit froide et venteuse. Ils ont dit qu’ils étaient stressés, affamés et désorientés.

Danial Abbas, un bénévole de Under One Sky, a déclaré au Bbc: “Ils pensaient qu’ils allaient dans un hôtel à Londres et étaient très heureux à l’idée de quitter Manston.”

Les hommes, qui, selon lui, venaient d’Afghanistan, de Syrie et d’Irak, portaient tous des bracelets d’identité avec des codes QR au poignet.

L’un des demandeurs d’asile qui s’est dit bloqué à la gare de Victoria a déclaré au Bbc il pensait qu’on l’envoyait dans un hôtel à Londres lorsqu’il est monté dans un car à Manston.

Il a déclaré : « Lorsque nous sommes arrivés à la gare de Victoria, le chauffeur du bus nous a dit de descendre du bus. J’ai demandé au chauffeur du bus d’appeler l’agent d’immigration, mais il a dit que je devais descendre du bus et appeler ma famille. Je lui ai dit peut-être qu’il y avait [a] malentendu parce que je n’ai pas de famille ici.

Le groupe a été laissé devant la gare centrale de Londres (Sous un seul ciel)

“D’autres gars disent la même chose. Nous étions environ 11 qui n’avaient nulle part où aller. Le chauffeur du bus vient de dire que nous devions descendre du bus. Il a dit qu’il devait juste nous emmener à Victoria et que nous devrions utiliser des téléphones pour appeler la famille.

M. Abbas a déclaré que les hommes étaient “désespérés pour le thé, le café, la soupe”. Il s’est arrangé pour acheter de la nourriture chez McDonald’s et a acheté plus de 80 vêtements à Primark, notamment des gants, des chaussures et des chapeaux.

Il a ensuite pris contact avec un responsable du ministère de l’Intérieur, qui, selon lui, a décrit la situation comme “complètement inacceptable” et s’est arrangé pour que le groupe soit emmené dans un hôtel à Norwich.

Les demandeurs d’asile ont finalement été récupérés vers 1h du matin. Le ministère de l’Intérieur a refusé de commenter lorsqu’il a été approché par L’indépendant.

Un porte-parole de la police britannique des transports a déclaré que le personnel avait répondu aux informations faisant état d’un groupe de demandeurs d’asile cherchant de l’aide à la gare de Victoria à 22h33.

“Les agents ont engagé et assuré la liaison avec des partenaires caritatifs, le personnel ferroviaire et des collègues du gouvernement pour les aider à trouver un logement pour la soirée”, a-t-il déclaré.

Beaucoup de membres du groupe n’avaient pas de manteau par une nuit froide (Sous un seul ciel)

Cela survient alors que 14 conseils du Kent et de Medway ont déclaré que des centaines d’Albanais de Manston étaient “largués dans les gares du centre du Kent sans suivi là où ils vont”.

Quelque 14 conseils ont écrit au ministre de l’Intérieur Suella Braverman pour avertir que le Kent était au «point de rupture» et a déclaré que les habitants de Manston étaient des personnes jetées dans les gares locales.

Ils ont déclaré: “Nous avons des centaines d’utilisateurs de services, pour la plupart albanais, qui ne demandent pas l’asile et qui sont libérés sous caution et déposés dans les gares du centre du Kent sans suivi où ils vont ou s’ils quittent le Kent.”

Les conseils ont également déclaré que “l’activité d’extrême droite” se développait sur les sites hébergeant des migrants. Il fait suite à l’attentat incendiaire d’un centre d’accueil pour les personnes arrivant sur de petits bateaux de Douvres.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a estimé qu’environ 3 500 personnes restaient à l’installation de Manston dans le Kent mercredi soir – malgré sa capacité maximale de 1 600 – alors que son patron était confronté à des questions sur ce qui sera fait pour remédier à la surpopulation sur le site.

M. Jenrick a suggéré que la situation actuelle à Manston n’était peut-être ni humaine ni légale, a déclaré à Sky News ‘ La prise avec Sophy Ridge il s’attend à ce qu’il “revienne très rapidement sur un site qui fonctionne bien et qui est certainement conforme à la loi”.

Le député libéral démocrate Alistair Carmichael a soulevé le dumping des demandeurs d’asile, affirmant que cela contredisait l’affirmation de Mme Braverman de ne pas libérer les gens de Manston sans avoir nulle part où rester.

Il a déclaré: «Lundi… le ministre de l’Intérieur a déclaré:« Ce que j’ai refusé de faire, c’est de libérer prématurément… des milliers de personnes dans les communautés locales sans avoir nulle part où rester ».

“Il est rapporté aujourd’hui que c’est exactement ce qui s’est passé la nuit dernière. Un bus plein de détenus a été emmené de Manston à la gare Victoria, où ils ont ensuite été laissés à l’abandon et apparemment l’un d’entre eux a dormi dans la rue pendant la nuit.

“Cela contredit sûrement ce que le ministre de l’Intérieur a dit à la Chambre. Elle a quelque chose à répondre. Il serait très utile que la Chambre sache si oui ou non elle a l’intention de venir ici s’expliquer ou s’il faut encore la faire venir.

L’inspecteur en chef britannique des frontières et de l’immigration a déclaré que c’était un endroit “dangereux” et “misérable” après sa visite la semaine dernière. Plusieurs cas d’infections bactériennes, la diphtérie et le SARM, ont été signalés au centre.