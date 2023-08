Les demandes révélatrices de la FIFA pour les villes hôtes de la Coupe du monde 2026

Accueillir un match de Coupe du Monde de la FIFA est un scénario de rêve pour la plupart des villes du monde. Après tout, il est presque certain que le tournoi contribuera à rapporter des millions de dollars à chaque ville impliquée. Cela revient essentiellement aux touristes qui dépensent des sommes considérables en voyages, hôtels et restaurants dans la région. Néanmoins, les fans de football commencent à apprendre les règles et règlements de la FIFA pour les villes hôtes de la Coupe du monde 2026.

Le tournoi se déroule dans 16 villes d’Amérique du Nord. Cela comprend 11 hôtes aux États-Unis, trois au Mexique et deux au Canada. En début de semaine, Seattle, l’une de ces villes hôtes, a officiellement dévoilé son contrat avec la FIFA. Cela implique une série de demandes intéressantes de la part de l’instance dirigeante du sport. Vancouver, en revanche, a choisi de garder un couvercle sur son contrat avec la FIFA.

Les villes de la Coupe du monde 2026 doivent fournir beaucoup de financement

Selon les informations obtenues par Affaires à Vancouver, à proximité de Seattle, a accepté de financer entièrement toute la sécurité publique, y compris les pompiers, la police et les services médicaux, pendant le tournoi. Emerald City offrira également des transports en commun gratuits à tous les détenteurs de billets les jours de match. Cependant, Seattle doit également payer les escortes policières du président de la FIFA, Gianni Infantino, d’autres responsables de la FIFA, des chefs d’État, des équipes et des arbitres de match.

Parallèlement à ces services, Seattle devra s’assurer que les zones entourant directement Lumen Field sont impeccables pendant la compétition. C’est l’arène des Seattle Sounders de la MLS. La ville doit essentiellement embellir le quartier à ses frais. Seattle doit fournir des panneaux d’affichage, des panneaux et une couverture appropriés.

Autres événements sportifs, concerts interdits pendant le tournoi

La FIFA impose une «zone contrôlée» adjacente au stade pour les activités commerciales. « La zone contrôlée doit être soumise à des restrictions de circulation strictes afin d’assurer uniquement un accès et une circulation réglementés et contrôlés, y compris la mise en place de systèmes d’autorisation d’accès et son application par le biais de contrôles des autorisations d’accès par les autorités publiques compétentes », indique la règle.

De plus, l’instance dirigeante n’exige qu’aucun autre événement sportif important ne se produise dans la ville une semaine avant ou après le tournoi. La FIFA interdit d’autres événements, y compris des concerts, tout au long de la Coupe du monde à Seattle.

Bien que seul le contrat de Seattle avec la FIFA ait été annoncé, d’autres villes hôtes devraient avoir des accords similaires. La Coupe du monde 2026 devrait commencer en juin de la même année et durer environ un mois.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire