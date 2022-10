Les demandes hebdomadaires de prêts hypothécaires chutent de 14 % alors que les taux d’intérêt plus élevés et l’ouragan Ian écrasent la demande

Les taux hypothécaires les plus élevés depuis plus de 20 ans ont coïncidé avec l’un des ouragans les plus meurtriers jamais enregistrés aux États-Unis, tous deux contribuant à une forte baisse de la demande de prêts hypothécaires.

Le volume total des demandes de prêts hypothécaires a chuté de 14,2% la semaine dernière par rapport à la semaine précédente, selon l’indice désaisonnalisé de la Mortgage Bankers Association, au niveau le plus bas depuis 1997.

Le taux d’intérêt contractuel moyen pour les prêts hypothécaires à taux fixe de 30 ans avec des soldes de prêt conformes (647 200 $ ou moins) est passé de 6,52 % à 6,75 %, les points passant de 1,15 à 0,95 (y compris les frais de montage) pour les prêts avec une baisse de 20 %. Paiement.

“Le taux actuel a plus que doublé au cours de la dernière année et a augmenté de 130 points de base au cours des sept dernières semaines seulement”, a noté Joel Kan, économiste au MBA.

Le volume de refinancement, qui est le plus sensible aux mouvements hebdomadaires des taux d’intérêt, a chuté de 18 % pour la semaine et était de 86 % inférieur à celui de la même semaine il y a un an. La part de refinancement de l’activité hypothécaire a diminué à 29 % du total des demandes, contre 30,2 % la semaine précédente.

Les demandes de prêt hypothécaire pour l’achat d’une maison ont chuté de 13 % pour la semaine et ont chuté de 37 % d’une année sur l’autre.

“Il y a également eu un impact de l’arrivée de l’ouragan Ian en Floride la semaine dernière, qui a provoqué des fermetures et des évacuations généralisées. Les demandes en Floride ont chuté de 31 %, contre 14 % au total, sur une base non désaisonnalisée”, a ajouté Kan.

Avec des taux d’intérêt plus élevés rendant encore plus cher un marché du logement déjà cher, les acheteurs se sont davantage tournés vers les prêts hypothécaires à taux variable, qui offrent un taux d’intérêt plus bas. Cette part d’activité est passée à 11,8 %, contre 8,5 % il y a un mois et environ 3 % au début de cette année, lorsque les taux hypothécaires étaient inférieurs de moitié à ce qu’ils sont actuellement.

Les taux hypothécaires ont légèrement baissé cette semaine, selon une autre enquête de Mortgage News Daily, mais tous les paris sont ouverts à la fin de la semaine lorsque l’important rapport mensuel sur l’emploi est publié. Selon la façon dont les investisseurs perçoivent les résultats – et la façon dont la Réserve fédérale pourrait réagir à ces résultats – les taux hypothécaires pourraient évoluer de manière décisive dans les deux sens.