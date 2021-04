Le Parti travailliste a exigé une enquête parlementaire sur la «conduite» de Boris Johnson après avoir personnellement envoyé un message à l’inventeur milliardaire Sir James Dyson, lui disant qu’il «réglerait» un problème fiscal pour ses employés au plus fort de la pandémie.

Rachel Reeves, la ministre du cabinet fantôme, a appelé l’influent comité de liaison des Communes à convoquer M. Johnson pour qu’il témoigne aux députés sur la question et publie sa correspondance avec l’entrepreneur.

Dans les messages texte, publiés par le BBC, M. Johnson a assuré que l’inventeur britannique que le chancelier, Rishi Sunak, aborderait le problème de la société concernant le statut fiscal des employés. Le Premier ministre a défendu ses actions hier comme la «bonne chose à faire» avec le pays confronté au nouveau coronavirus.

«Je ne m’excuse absolument pas d’avoir changé le ciel et la terre et d’avoir fait tout ce que je pouvais, comme je pense que n’importe quel premier ministre le ferait dans ces circonstances, pour assurer des ventilateurs aux habitants de ce pays», a-t-il déclaré aux députés.

Lors des questions du Premier ministre, M. Johnson a également promis de fournir des détails sur les échanges aux députés, mais son porte-parole officiel a déclaré plus tard qu’il n’était pas prévu de mener une enquête sur les fuites pour déterminer comment les messages de son mobile personnel entraient dans le domaine public.

Selon Les temps, le Premier ministre a également reçu des conseils du secrétaire du cabinet, Simon Case, pour changer son numéro de téléphone portable en raison des inquiétudes quant à la facilité avec laquelle les lobbyistes et autres personnalités du monde des affaires peuvent le contacter directement.

Le journal a rapporté que M. Johnson, qui avait le même numéro de téléphone depuis plus d’une décennie, avait rejeté les conseils de M. Case – le plus haut fonctionnaire. Le No 10 a refusé de commenter les rapports de conservations privées tandis que des sources ont nié le compte lorsqu’elles ont L’indépendant.

Exigeant une «enquête approfondie» sur les contacts du Premier ministre avec Sir James, Mme Reeves a écrit dans une lettre au président du Comité de liaison: «Je suis sûr que vous serez aussi alarmé que moi, de voir des SMS entre le Premier ministre. ministre et James Dyson ont révélé aujourd’hui.

«Ces révélations semblent confirmer un sentiment croissant que si l’on a accès au numéro de téléphone de quelqu’un comme le Premier ministre ou le chancelier du Trésor, alors ils peuvent bénéficier d’un traitement spécial, potentiellement même financier important».

Mme Reeves a déclaré que le Premier ministre devrait témoigner devant le comité, publier toute la correspondance concernant les affaires du gouvernement sur son téléphone portable et a exhorté le n ° 10 à divulguer les détails de toute autre communication entre les ministres, les fonctionnaires et les lobbyistes commerciaux externes.

Elle a ajouté: «Nous avons besoin que le Premier ministre comparaisse immédiatement devant le Comité de liaison et pour une enquête approfondie sur sa conduite à ce sujet. Boris Johnson devrait également s’en tenir à l’engagement qu’il a pris cette semaine dans les questions du Premier ministre et publier ses SMS avec d’autres entreprises.

Kwasi Kwarteng, le secrétaire aux affaires, a cependant insisté sur le fait qu’il était «très bien» que les chefs d’entreprise et les électeurs aient un «accès direct» aux ministres et à ceux qui prennent des décisions à Whitehall, ajoutant: «Je pense que dans le monde réel, en réalité, les gens contactent les ministres, contactent les députés, tout le temps.

«Les gens d’affaires contactent les députés tout le temps, les électeurs me contactent également sur mon téléphone. Je pense que dans une démocratie moderne, c’est très bien que les gens puissent avoir un accès direct aux ministres et aux personnes qui prennent leurs responsabilités.

Dans une déclaration mercredi, Sir James a déclaré qu’il était «extrêmement fier» de la réponse de son entreprise «au milieu d’une urgence nationale», et qu’il «ferait de nouveau la même chose si on le lui demandait».

«Lorsque le Premier ministre m’a appelé pour demander à Dyson de construire de toute urgence des ventilateurs, j’ai bien sûr dit que oui. cherchant à se conformer aux règles, alors que 450 personnes de Dyson – au Royaume-Uni et à Singapour – ont travaillé 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour construire des équipements potentiellement vitaux en cas de besoin urgent.

«Heureusement, ils n’étaient pas nécessaires car la compréhension médicale du virus a évolué. Ni Weybourne (la société de portefeuille de Dyson) ni Dyson n’ont bénéficié du projet; en effet, les projets commerciaux ont été retardés et Dyson a volontairement couvert les 20 millions de livres sterling de coûts de développement. Aucun sou n’a été réclamé à aucun gouvernement, dans aucune juridiction, en relation avec Covid-19 ».