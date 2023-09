Les demandes d’extradition de terroristes de l’Inde ignorées par le Canada : responsables

Au moins neuf organisations séparatistes soutenant des groupes terroristes ont leurs bases au Canada et, malgré de multiples demandes d’expulsion, Ottawa n’a pris aucune mesure contre les personnes impliquées dans des crimes odieux, notamment le meurtre du célèbre chanteur pendjabi Sidhu Moose Wala, ont indiqué des responsables.

Des groupes pro-Khalistanais tels que l’Organisation mondiale sikh (WSO), la Khalistan Tiger Force (KTF), Sikhs for Justice (SFJ) et Babbar Khalsa International (BKI), travaillant à la demande du Pakistan, auraient opéré librement depuis le Canada. sol, disaient-ils.

Les allégations portées contre l’Inde par les autorités et les hommes politiques canadiens concernant le meurtre de Hardeep Singh Nijjar, un terroriste du Khalistan et citoyen canadien, sont incorrectes et fondées sur des hypothèses non fondées, ont-ils ajouté.

La question des expulsions de terroristes et de gangsters recherchés a été soulevée par les autorités indiennes lors de multiples négociations diplomatiques et sécuritaires, mais les autorités canadiennes sont restées évasives et ont soutenu effrontément ces éléments terroristes, ont indiqué les responsables.

Plusieurs dossiers ont été transmis à la partie canadienne, mais les demandes d’expulsion de l’Inde sont restées sans réponse, ont-ils indiqué, ajoutant qu’au moins neuf organisations séparatistes soutenant des groupes terroristes ont trouvé leurs bases au Canada.

Huit individus impliqués dans des activités terroristes et autant de gangsters, qui ont conspiré avec l’agence d’espionnage pakistanaise ISI, ont trouvé refuge au Canada, ont indiqué les responsables.

Les demandes d’expulsion de ces personnes – y compris Gurwant Singh, impliqué dans des activités terroristes au début des années 1990 – sont en attente auprès des autorités canadiennes depuis des années, ont-ils déclaré. Un Red Corner Notice d’Interpol est également en cours à son encontre.

Les responsables ont déclaré que les autorités indiennes avaient demandé l’expulsion de Gurpreet Singh, également impliqué dans des affaires de terrorisme, et avaient fourni son adresse au Canada, mais qu’aucune mesure n’avait été prise.

Ils ont déclaré que la demande d’expulsion de redoutables gangsters, dont Arshdeep Singh alias Arsh Dalla, recherché dans 16 affaires pénales, Satinderjit Singh Brar alias Goldy Brar, qui a assumé la responsabilité du meurtre du célèbre chanteur pendjabi Sidhu Moose Wala, avait été présentée avec des preuves contre eux, mais aucune mesure n’a été prise par le gouvernement canadien.

L’organisation séparatiste profère ouvertement des menaces d’assassinat, alimentant le programme séparatiste et procédant à des assassinats ciblés en Inde, ont-ils déclaré.

Ils ont souligné que l’assassinat très médiatisé du chanteur populaire Sidhu Moose Wala par le gangster basé au Canada et affilié à des éléments pro-Khalistan « en est un exemple classique ».

Les autres terroristes recherchés basés au Canada sont Gurwant Singh Bath du régiment Dashmesh du Khalistan, Bhagat Singh Brar (fils du terroriste pakistanais Lakhbeer Singh Rhode), Moninder Singh Bual et Satinder Pal Singh Gill, ont-ils indiqué.

Nijjar, qui portait une récompense en espèces de Rs 10 lakh, est né au Pendjab le 10 novembre 1977 et était affilié à la Khalistan Tiger Force (KTF), désormais interdite. Il a été arrêté au milieu des années 1990. Il a réussi à obtenir une caution et a fui l’Inde le 19 février 1997 en prenant la fausse identité de Ravi Sharma et en obtenant un document de voyage à ce nom.

En 2013-2014, Nijjar s’est rendu au Pakistan où il a rencontré Jagtar Singh Tara de la Khalistan Tiger Force (KTF), recherché pour l’assassinat de l’ancien ministre en chef du Pendjab, Beant Singh. Il était pendant cette période enrôlé par l’ISI qui l’a aidé à organiser des camps d’entraînement secrets pour les groupes extrémistes sikhs associés au mouvement Khalistan à Missigen Hills, en Colombie-Britannique.

Nijjar, désigné comme terroriste par le ministère de l’Intérieur de l’Union, a également été accusé de travailler en étroite collaboration avec Babbar Khalsa International (BKI) dirigé par Jagtar Singh Tara. Il a été associé au leader du Dal Khalsa, Gajender Singh, l’un des principaux accusés du détournement d’un vol d’Indian Airlines en 1981.

Son nom figurait sur la liste des personnes les plus recherchées remise par le ministre en chef du Pendjab de l’époque, le capitaine Amrinder Singh, au Premier ministre canadien Justin Trudeau en 2018.

Nijjar et des criminels comme Arsh Dalla généraient d’énormes sommes d’argent pour des activités anti-indiennes par divers moyens, notamment l’argent de la drogue et les finances des Gurdwaras, ont indiqué les responsables.

Ils ont déclaré que l’impasse diplomatique actuelle entre le Canada et l’Inde semble être motivée par des échecs sur le front politique intérieur et par la baisse de popularité du gouvernement actuel et que l’expulsion d’un diplomate indien semble viser à obtenir le soutien de la population sikh, en particulier de celle qui nourrit des sentiments pro-Khalistan. .

Les responsables ont également souligné que le soutien aux éléments extrémistes et aux gangsters au Canada est profondément lié aux réalités politiques qui influencent la banque de votes dans diverses circonscriptions à majorité sikh.

Ils ont souligné le rôle de Jagmeet Singh Dhaliwal, député de Burnaby-Sud, membre du Nouveau Parti démocratique du Canada, qui a été un fervent partisan du référendum du Khalistan qui vise une balkanisation de l’Inde et alimente les sentiments séparatistes parmi les sikhs canadiens.

Dhaliwal avait déjà été inscrit sur la liste noire pour ses activités anti-indiennes.

Les responsables ont déclaré que les autorités canadiennes n’avaient pas réussi à mettre en évidence une quelconque association directe des autorités indiennes avec le meurtre de Nijjar et ont souligné le autre meurtre d’un autre citoyen canadien, Ripudaman Malik, qui a fait face à la colère de Nijjar et Sikh pour la justice pour l’impression de Shri Guru. Granth Sahib par la Satnam Religious Prachaar Society (SRPS). Quelques jours plus tard, il a été tué par des hommes armés non identifiés.

Les responsables ont déclaré que l’assassinat de Nijjar était le résultat d’une rivalité interne entre différents groupes.

