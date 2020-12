Les nouveaux dépôts de demandes de chômage ont atteint leur niveau le plus bas de l’ère de la crise pandémique la semaine dernière, ce qui indique que l’embauche se poursuit même si elle se fait à un rythme plus lent.

La publication des réclamations intervient un jour avant que le département du Travail ne publie son rapport de paie non agricole étroitement surveillé pour novembre. Les estimations de Dow Jones sont pour une croissance de la masse salariale de 440 000 et une baisse du taux de chômage à 6,7%.

Le rapport est également le premier depuis que le Government Accountability Office a publié un rapport indiquant que les chiffres hebdomadaires des demandes de chômage ont été inexacts pendant la pandémie. L’agence de surveillance a cité des arriérés de cas innombrables, des fraudes et d’autres écarts au niveau de l’État comme des obstacles à un décompte précis.

Le GAO a recommandé que le Département du travail émette un avis de non-responsabilité concernant l’inexactitude potentielle du décompte, mais aucun n’a été inclus dans ce rapport.

« Le plongeon dans les revendications initiales ne réfute pas l’idée que la tendance est à la hausse; nous nous attendions à une forte baisse en raison de la difficulté d’ajustement pour Thanksgiving », a déclaré Ian Shepherdson, économiste en chef chez Pantheon Macroeconomics, dans une note. « Les demandes initiales vont probablement rebondir fortement la semaine prochaine, dépassant probablement la barre des 800K pour la première fois en huit semaines. »

Les demandes d’aide au chômage en cas de pandémie ont en fait chuté pour la semaine, chutant de plus de 30 000 à 288 701. Le programme offre des avantages à ceux qui n’étaient normalement pas admissibles avant la pandémie.

Cependant, les dépôts ont continué d’augmenter pour le programme d’urgence en cas de pandémie, qui s’adresse à ceux qui ont perdu leurs prestations normales. Ce total a augmenté de près de 60 000 à 4,57 millions pour la semaine terminée le 14 novembre, la période la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

En tout, 20,16 millions d’Américains recevaient une sorte d’avantages, soit une diminution de 349 633 par rapport à la période précédente, selon des données également jusqu’au 14 novembre. Cela se compare à 1,57 million il y a un an.

Au niveau des États, la Californie (-38 522), le Texas (-15 726) et le Michigan (-12 448) ont signalé les plus fortes baisses, selon des données non ajustées. Les réclamations ont augmenté en Illinois (8 543) et en Oregon (5 483).