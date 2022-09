Le bureau du greffier du comté de Kane, John Cunningham, a envoyé par la poste des demandes de vote par correspondance pour les élections générales du 8 novembre aux quelque 300 000 électeurs inscrits du comté de Kane, selon un communiqué de presse.

Conformément à la loi de l’État, la loi publique 102-15, qui élargit les options de vote pour les électeurs inscrits dans l’Illinois, le bureau du greffier a récemment envoyé une lettre explicative et une demande de vote permanent par correspondance à tous les électeurs inscrits du comté de Kane. Les électeurs doivent s’attendre à recevoir l’enveloppe clairement identifiée cette semaine.

Selon la loi, les électeurs inscrits qui souhaitent voter par correspondance peuvent désormais choisir soit de demander un vote unique par correspondance pour l’élection du 8 novembre uniquement, soit de demander le statut de vote permanent par correspondance où l’électeur recevra un bulletin de vote pour les élections du 8 novembre et les élections ultérieures à venir, selon le communiqué.

Les électeurs qui souhaitent demander le statut de vote permanent par courrier doivent remplir et signer la demande qu’ils ont reçue par courrier et la renvoyer par courrier au bureau du greffier du comté de Kane au 719 S. Batavia Ave. (Bâtiment B), Genève, IL 60134, ou en mains propres au greffe. Les électeurs qui ont déjà demandé le statut permanent peuvent ignorer la demande.

Les électeurs qui souhaitent demander un vote unique par correspondance pour l’élection du 8 novembre peuvent postuler via le portail en ligne à l’adresse kanecountyclerk.org/Elections/Pages/Vote-by-Mail.aspx ou en contactant le bureau du greffier du comté de Kane au 630-232-5990 pour demander une demande. Selon la loi de l’État, les bulletins de vote par correspondance ne peuvent pas être envoyés aux électeurs avant le 29 septembre.

“Pour les électeurs qui choisissent de voter par courrier, le bureau du greffier du comté de Kane est prêt à vous accueillir”, a déclaré Cunningham dans le communiqué. « Il y a deux ans, nous étions prêts à gérer le vote par correspondance et étions la seule autorité électorale de la région à communiquer les résultats rapidement et avec précision. Notre système automatisé a été salué et reconnu par les autorités électorales de tout le pays, et nous l’avons fait tout en permettant aux contribuables du comté de Kane d’économiser des centaines de milliers de dollars.

Le bureau du greffier est au courant que des organisations et des campagnes politiques ont envoyé des candidatures VBM non sollicitées aux électeurs. Les électeurs qui souhaitent voter par correspondance doivent remplir la demande auprès du bureau du greffier pour s’assurer que leur demande comprend les informations correctes et est renvoyée au bureau du greffier du comté de Kane, selon le communiqué.

“En tant que greffier, j’ai travaillé pour augmenter l’accessibilité et les options de vote pour tous les électeurs inscrits du comté de Kane tout en augmentant la transparence et la sécurité”, a déclaré Cunningham. «Nous voulons que les électeurs se sentent en confiance en sachant que nous avons fait tout notre possible pour leur offrir toutes les chances de voter, que le processus était sûr et sécurisé et que les résultats sont justes et exacts – qu’ils votent en personne à l’un de nos sites de vote anticipé, par courrier ou dans un bureau de vote le jour du scrutin.

Comme pour les élections précédentes, toutes les options de vote seront disponibles pour les électeurs, y compris le vote anticipé en personne, le vote le jour du scrutin et le vote par correspondance. Les bureaux de vote anticipé et le jour du scrutin sont disponibles à kanecountyelections.org. Des échantillons de bulletins de vote personnalisés seront bientôt disponibles sur le site Web du greffier, selon le communiqué.