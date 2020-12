Le président américain Donald Trump fait signe en quittant la pelouse sud de la Maison Blanche, le 12 décembre 2020, à Washington, DC. | Al Drago / Getty Images

Les demandes de Trump pour des contrôles de relance plus importants ne vont probablement nulle part.

Plus tôt cette semaine, il semblait que davantage de stimulus pour les coronavirus étaient enfin en route, mais un discours surprise du président Donald Trump a maintenant mis cela en doute.

Insatisfait de l’accord de relance de 900 milliards de dollars que le Congrès a adopté lundi, Trump a exhorté les législateurs à modifier la législation et a menacé de s’y opposer autrement. « Je demande au Congrès d’amender ce projet de loi et d’augmenter le montant ridiculement bas de 600 à 2 000 dollars … et de m’envoyer une facture appropriée, sinon la prochaine administration devra livrer un paquet de secours Covid », il a dit dans un discours posté sur Twitter mardi soir. Les principales revendications de Trump comprenaient la réduction de ce qu’il a décrit comme des dépenses superflues et l’augmentation du montant des chèques de relance de 600 $ à 2000 $.

Dans ces remarques, Trump n’a pas explicitement dit qu’il opposerait son veto au projet de loi de relance, mais il a suggéré que la prochaine administration devrait approuver davantage d’aide si le Congrès n’apportait pas les changements qu’il a décrits.

Ce discours a depuis alimenté des questions sur la manière dont Trump ira de l’avant avec cette législation, qu’il a jusqu’à lundi soir pour signer. (Parce que le plan de relance est attaché à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars, si Trump ne signe pas cette mesure avant le 28 décembre – lorsque le financement actuel expire – le gouvernement pourrait procéder à un arrêt.) C’est aussi le dernier exemple de Trump jette une clé dans un accord à la dernière minute après avoir échoué à pousser ces priorités pendant le processus de négociation.

À ce stade, il est peu probable que les changements souhaités par Trump parviennent réellement au Congrès. À la suite des remarques de Trump, les dirigeants démocrates – et certains républicains – ont déclaré qu’ils soutenaient l’approbation de chèques de relance de 2000 dollars, mais ils devraient faire face à une opposition majeure de la direction du GOP.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, prévoit de présenter cette mesure spécifique jeudi, par exemple, mais elle est sur le point d’être bloquée. Parce que Pelosi a l’intention d’examiner la mesure via «consentement unanime», le leader de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, devrait également accepter cette décision. On ne s’attend cependant pas à ce qu’il le fasse, étant donné l’opposition continue des républicains à une relance plus expansive.

Les républicains ont refusé à plusieurs reprises de dire quel montant le président voulait pour les contrôles directs. Enfin, le président a accepté la somme de 2 000 dollars – les démocrates sont prêts à présenter cette question cette semaine par consentement unanime. Faisons le! https://t.co/Th4sztrpLV – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 23 décembre 2020

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, n’a pas dit s’il tiendrait un vote sur les chèques de relance de 2 000 $ et est susceptible de s’opposer à une telle décision pour les mêmes préoccupations fiscales.

En raison de cette dynamique, les demandes de Trump ne seront probablement pas satisfaites, et on ne sait pas comment il répondra à ce stade.

S’il donne suite à un simple veto sur le projet de loi de relance, le Congrès dispose des chiffres nécessaires pour annuler cette décision tant que le soutien actuel à la législation reste le même. Au cas où les républicains changeraient d’avis et s’alignaient sur Trump, cependant, la relance pourrait être suspendue jusqu’à ce que le président élu Joe Biden entre en fonction.

Si cela se produisait, les demandes de Trump n’auraient guère contribué à attirer l’attention de dernière minute et à retarder l’aide à des millions de personnes qui en ont besoin au milieu de la pandémie en cours.

La plus grande opposition aux chèques de 2000 $ de Trump sont les membres de son propre parti

Comme cela a été le cas tout au long des négociations, les plus grands opposants de Trump lorsqu’il s’agit d’approuver davantage de mesures de relance ne sont pas des démocrates, mais des membres de son propre parti.

Pendant des mois, les républicains se sont irrités à l’idée d’envisager un projet de loi d’allégement plus important en raison des préoccupations concernant l’augmentation du déficit. Dans une récente proposition bipartite, les contrôles de relance n’étaient même pas initialement inclus parce que les législateurs voulaient réduire les coûts afin de gagner le soutien du GOP.

Et jusqu’à ce que Trump fasse explicitement sa demande de paiements de 2000 dollars, les républicains avaient proposé des montants beaucoup plus bas pour la dernière série de chèques de relance, selon une lettre envoyée mercredi par Pelosi.

«Dans les négociations bipartites, le chef Schumer et moi avons demandé à plusieurs reprises aux républicains quel serait le nombre le plus élevé que le président accepterait pour les paiements directs, et ils ont répondu par un silence semblable à celui du Sphinx», a-t-elle écrit. «Dans les négociations, ils ne dépasseraient jamais 600 dollars et, dans certains cas, proposaient 500 dollars.»

Maintenant, les républicains sont prêts à bloquer à nouveau l’examen des chèques de 2000 $, simplement en refusant d’examiner la question. Ce scénario met en évidence la façon dont Trump s’est à nouveau affronté avec son propre parti sur ce sujet, tout en faisant simultanément pression sur les dirigeants du GOP avant le second tour des élections de janvier en Géorgie.

Les Sénateurs de Géorgie David Perdue et Kelly Loeffler ont vanté leur rôle dans la progression de l’aide aux coronavirus, et l’opposition des républicains à des contrôles de relance plus importants complique ce message.

Les scénarios de veto possibles, brièvement expliqués

Étant donné que le Congrès n’est pas censé amender ce projet de loi comme Trump le souhaite, il pourrait y opposer son veto, tout comme il a menacé de le faire avec la loi sur l’autorisation de la défense nationale. Il y a aussi la possibilité, bien sûr, qu’il ne prenne pas cette voie et signe toujours le projet de loi même s’il ne change pas.

Si Trump avançait avec un veto, il y avait plusieurs façons de s’y prendre: il pourrait opposer son veto au projet de loi directement, comme il l’a fait dans le passé avec des mesures comme une résolution pour bloquer ses tentatives de financement d’un mur frontalier, ou il pourrait potentiellement utiliser ce qu’on appelle un «veto de poche». Dans ce dernier cas, si Trump ne signe pas cette législation dans les 10 jours suivant sa réception et que le Congrès ajournera pendant cette période, le projet de loi sera considéré comme ayant fait l’objet d’un veto.

Le Congrès a les chiffres pour remplacer la première option, mais fait face à un scénario plus compliqué dans la seconde.

Pour le moment, il y a suffisamment de soutien pour annuler un simple veto: plus tôt cette semaine, 92 sénateurs et 359 députés ont voté pour adopter le stimulus, ce qui dépasse de loin la majorité des deux tiers nécessaire dans les deux chambres pour annuler un veto. (Soixante-sept sénateurs et 290 membres de la Chambre devraient voter pour un droit de veto pour qu’il prenne effet.)

Si le soutien au projet de loi change, cependant, parce qu’un nombre suffisant de républicains décident de s’aligner sur le président, une dérogation du veto pourrait être bloquée. (Les démocrates n’ont pas les chiffres seuls: il y a 48 membres dans le caucus du Sénat du parti et 233 démocrates à la Chambre.)

Dans le cas d’un veto de poche, cependant, si Trump ne signe pas le projet de loi avant que le Congrès ajournera son mandat le 3 janvier et qu’il ait eu dix jours ou moins pour l’examiner, les législateurs n’auront pas du tout l’occasion d’annuler cette décision, obligeant ceux du nouveau mandat à s’occuper à la fois des projets de loi de financement et de relance.

À ce stade, non seulement un nouveau plan de relance serait retardé jusqu’à l’administration Biden, mais le gouvernement courrait également un risque plus élevé de subir un autre arrêt si davantage de financement n’était pas adopté d’ici là. En raison des actions de Trump, des millions d’Américains aux prises avec le chômage, les expulsions et la faim devraient également attendre encore plus longtemps pour obtenir plus de secours.