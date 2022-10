Les demandes de remise de prêt étudiant devraient être mises en ligne d’un jour à l’autre

Biden a annoncé en août que la plupart des emprunteurs fédéraux de prêts étudiants seraient éligibles à une certaine remise: jusqu’à 10 000 $ s’ils ne recevaient pas de bourse Pell, qui est un type d’aide disponible pour les étudiants de premier cycle à faible revenu, et jusqu’à 20 000 $ s’ils a fait.

L’allégement sera limité aux emprunteurs qui gagnent moins de 125 000 dollars par an, ou aux couples mariés ou aux chefs de famille gagnant moins de 250 000 dollars.

Examinez vos déclarations de revenus récentes pour confirmer que votre revenu est tombé en dessous de ces seuils en 2020 ou 2021 (l’un ou l’autre fonctionnera). Le ministère de l’Éducation tiendra compte du soi-disant revenu brut ajusté, ou AGI, qui peut être différent de votre salaire brut.

Pour confirmer votre AGI pour 2020 et 2021, recherchez la ligne 11 sur la première page de votre déclaration de revenus fédérale, connue sous le nom Formulaire 1040.

Dans l’ensemble, la grande majorité – environ 37 millions d’emprunteurs – seront éligibles à une remise en fonction de leur type de prêt, car leur dette relève de ce qu’on appelle le programme fédéral de prêts directs William D. Ford. Cela comprend les prêts directs de Stafford et tous les prêts étudiants fédéraux directs subventionnés et non subventionnés. Dans le cadre du programme Direct, les prêts Parent Plus et Grad sont également éligibles à l’allégement.

Cependant, certains emprunteurs avec des prêts fédéraux pour l’éducation familiale (FFEL) détenus dans le commerce peuvent malheureusement être exclus du jubilé. Les emprunteurs peuvent vérifier s’ils ont l’un de ces prêts à Studentaid.gov. Connectez-vous avec votre identifiant FSA, puis accédez à l’onglet “Mon aide” pour rechercher les détails de votre prêt.