Le chef d’un chien de garde de Whitehall a appelé à une réforme «urgente» du système de contrôle des nominations dans le secteur privé pour les hauts fonctionnaires et les ministres, avertissant qu ‘«il ne semble pas y avoir eu de frontières du tout» pour un conseiller qui est allé droit. du cœur du gouvernement à la société de financement en faillite Greensill.

L’ancien ministre du cabinet Eric Pickles, qui préside le Comité consultatif sur les nominations commerciales (Acoba), a déclaré que son organisation n’avait pas été consultée au sujet de l’ancien chef des marchés publics Bill Crothers, qui a occupé le poste de conseiller à temps partiel pour Greensill en 2015 alors que travaille toujours pour le Cabinet Office et a ensuite occupé le poste de directeur de la société.

Il a également été constaté que M. Crothers avait enfreint les règles officielles en assumant un rôle de fiduciaire dans un organisme professionnel sans demander conseil sur la nomination, a-t-on appris hier soir.

Au moins trois enquêtes parlementaires distinctes sont actuellement en cours sur le scandale autour des tentatives de l’ancien Premier ministre David Cameron de faire pression sur les ministres pour permettre à Greensill d’accéder aux programmes de soutien du gouvernement, parallèlement à une enquête gouvernementale lancée par Boris Johnson, qui sera menée à huis clos et rapportera. au premier ministre.

Les développements sont intervenus alors que le Parti travailliste avait intensifié la pression sur M. Johnson pour qu’il publie le registre semestriel des intérêts des ministres, qui a maintenant quatre mois de retard après avoir raté sa publication prévue en décembre et pour nommer un remplaçant pour le conseiller en éthique Sir Alex Allan, qui a démissionné. en novembre, après que M. Johnson ait annulé son avis selon lequel le ministre de l’Intérieur Priti Patel avait intimidé le personnel.

Après que Downing Street ait refusé de nommer une date pour l’un ou l’autre, la ministre du cabinet fantôme Rachel Reeves a déclaré L’indépendant: «Le gouvernement continue de traîner les pieds sur cette mesure très élémentaire de transparence pour les ministres conservateurs.

«Compte tenu de ce qui a émergé au cours des derniers jours du scandale Greensill et de la mesure dans laquelle il semble que le harcèlement des conservateurs se soit répandu dans tout le gouvernement, il est essentiel qu’ils publient le registre des intérêts des ministres dès que possible.»

Pendant ce temps, les lois britanniques sur le lobbying ont été qualifiées de «parmi les plus faibles au monde» par un universitaire qui a passé au peigne fin les comptes rendus des réunions gouvernementales avec les lobbyistes en 2015 et a constaté que seulement 3 à 4% étaient couverts par le système introduit par David Cameron comme principal. ministre dans une tentative supposée d’éviter «le prochain grand scandale».

«Le gouvernement Cameron qui a créé les règles de lobbying actuelles savait qu’elles étaient inadéquates», a déclaré la professeure Amy McKay de l’Université d’Exeter. «Il a reconnu que le fait de dispenser les lobbyistes internes de s’enregistrer laisserait la plupart des activités de lobbying non déclarées. Aucune disposition de porte tournante n’existe. Les cadeaux des lobbyistes aux ministres sont autorisés et n’ont pas à être divulgués. »

Notant que les 50 États américains exigent que les lobbyistes déclarent leur nom, les questions précises sur lesquelles ils font du lobbying et combien ils dépensent pour faire du lobbying, le professeur McKay a déclaré: «Il serait facile de renforcer ces règles et le gouvernement actuel devrait le faire.

Et le directeur général de la campagne anti-corruption Transparency International a déclaré que l’ensemble du système avait besoin d’une refonte, affirmant qu’il était frappant que l’Acoba «édenté» devrait sonner l’alarme, alors qu’il s’agit d’un organe purement consultatif sans sanctions plus puissantes dans son arsenal. qu’une lettre fortement rédigée.

Daniel Bruce a déclaré qu’un nouveau régime était nécessaire pour réprimer la culture de la «porte tournante» entre Whitehall et les grandes entreprises, avec un organisme de réglementation indépendant avec le pouvoir d’infliger des sanctions significatives, qui pourraient inclure l’interdiction aux individus des mandats d’administrateur ou de tutelle.

Et il a déclaré que le Royaume-Uni devrait suivre les États-Unis, où le président Joe Biden a introduit des mesures interdisant à certains titulaires de poste d’occuper des postes dans des entreprises privées liées à vie – plutôt que deux ans comme en Grande-Bretagne.

«Acoba doit être remplacé plutôt que mis à niveau», a-t-il déclaré L’indépendant. «Nous avons besoin d’un rafraîchissement complet de ce domaine et il doit être remplacé par quelque chose de statutaire avec l’indépendance nécessaire pour agir de son propre chef.»

Tout en se félicitant de l’annonce de trois enquêtes Greensill distinctes par les commissions du Trésor, de l’administration publique et des affaires constitutionnelles et des comptes publics des Communes, M. Bruce a déclaré qu’une réforme globale était nécessaire, déclarant: « À un moment donné, quelqu’un va devoir mordre le politique. bullet et changez le système. »

M. Cameron, qui a rejoint Greensill en tant que conseiller rémunéré en 2018 – à peine deux ans après avoir quitté Downing Street – fait face à un examen minutieux de plusieurs SMS et e-mails adressés aux ministres et à un «verre privé» qu’il a organisé pour M. Crothers et le fondateur de la société, Lex Greensill avec le secrétaire à la Santé Matt Hancock.

L’ancien Premier ministre a indiqué qu’il «répondra positivement» à toute demande de témoignage devant les comités.

S’adressant à la commission de l’administration publique jeudi, Lord Pickles a déclaré que le cas de M. Crothers «met en évidence un certain nombre d’anomalies» qui devaient être traitées immédiatement dans le système de vérification des nominations.

Il a dit que « pour citer mal PG Wodehouse, mes sourcils ont soulevé un quart de pouce » quand il a entendu dire que l’ancien fonctionnaire avait travaillé pour Greensill avant de quitter le gouvernement.

«Je suis impliqué dans la vie publique depuis longtemps et je n’ai jamais vraiment rencontré quelque chose de tel auparavant», a-t-il déclaré.

Il a dit qu’il n’était pas clair qui avait pris la décision qu’Acoba n’avait pas besoin d’être consulté à son retour dans la fonction publique et qu’il n’était «pas convaincu» par l’explication officielle que son consentement n’était pas nécessaire car il continuait effectivement à faire le même travail.

Lord Pickles a déclaré qu’il serait «extrêmement inquiet» si aucun enregistrement officiel n’avait été tenu du processus de prise de décision autour de lui, car «cela aurait des implications beaucoup plus larges que ce qui se passe actuellement».

Les arrangements mis à la disposition de M. Crothers n’étaient «pas isolés» pour lui seul et «ne devraient pas avoir lieu», a-t-il déclaré.

Et il a déclaré au comité multipartite: «Je pense qu’une partie du problème que nous avons est de ne pas savoir clairement où se situent les limites. En fait… il ne semble pas y avoir de frontières.

L’ancien ministre conservateur du cabinet, a déclaré que le public devrait recevoir une «explication complète, franche et transparente». Des mesures «pourraient être prises maintenant» pour le mettre en place «bien avant l’été».

S’adressant aux journalistes, M. Johnson a déclaré plus tard qu’il était «complètement» d’accord avec Lord Pickles, ajoutant: «Je pense que la chose la plus importante est pour nous d’aller au fond des choses correctement et je veux que tous les ministres et fonctionnaires fassent les informations. cela doit être connu de M. Boardman et voyons ce qu’il a à dire. Vous avez tout à fait raison, nous devons comprendre ce qui se passe ici.