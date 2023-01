Les demandes de paiements d’abordabilité de l’Alberta commencent le 18 janvier

À compter du 18 janvier, les Albertains de 65 ans et plus qui ne reçoivent pas la prestation aux personnes âgées de l’Alberta, ainsi que les parents admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans, peuvent faire une demande en ligne via le portail gouvernemental ou en personne pour recevoir 600 $ du gouvernement.

Les paiements seront reçus en versements mensuels de 100 $.

Pour être admissible aux paiements, le ménage doit avoir un revenu annuel inférieur à 180 000 $.

Les parents recevront un total de 600 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

Afin de demander les paiements en ligne, les Albertains doivent avoir un compte vérifié sur Alberta.ca.

Les résidents peuvent demander un compte ou confirmer si leur compte est vérifié en ligne.

Le portail en ligne pour demander des paiements sera disponible à partir du 18 janvier sur le même site Web, a annoncé le gouvernement lundi matin.

Les demandes en personne peuvent être soumises à n’importe quel agent du registre de l’Alberta ou par l’intermédiaire des 50 bureaux de l’Alberta Supports situés dans toute la province.

Les Albertains qui reçoivent déjà des prestations mensuelles régulières par le biais de l’Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), du Income Support, de l’Alberta Seniors Benefit, des Persons with Developmental Disabilities (PDD) ainsi que des parents nourriciers et des proches aidants recevront automatiquement leur premier paiement le 1er janvier. 31 et n’ont pas besoin de s’inscrire via le portail.

Les paiements seront reçus dans le même format que la prestation mensuelle régulière du bénéficiaire.

Ils seront également traités comme un revenu exonéré pour les bénéficiaires de l’AISH et du soutien du revenu.

Les bénéficiaires de ces programmes qui sont parents d’enfants de moins de 18 ans peuvent également faire une demande en ligne pour recevoir 600 $ par enfant de moins de 18 ans.