Les demandes de paiements d’abordabilité de l’Alberta commencent le 18 janvier

Lors d’une conférence de presse lundi, le gouvernement a annoncé les détails des paiements d’abordabilité destinés à certains Albertains.

À compter du 18 janvier, les Albertains de 65 ans et plus qui ne reçoivent pas la prestation aux personnes âgées de l’Alberta, ainsi que les parents admissibles ayant des enfants de moins de 18 ans, peuvent faire une demande en ligne via le portail gouvernemental ou en personne pour recevoir 600 $ du gouvernement.

Les paiements seront reçus en versements mensuels de 100 $.

L’argent fait partie des mesures d’abordabilité annoncées par la première ministre Danielle Smith en novembre.

Pour être admissible aux paiements, un ménage doit avoir un revenu annuel inférieur à 180 000 $.

La province utilisera les renseignements fiscaux de 2021 pour déterminer l’admissibilité des ménages aux paiements.

Les parents recevront un total de 600 $ pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

Dans le cas de parents séparés, les deux parents doivent postuler en ligne et chaque parent recevra 50 $ par mois pendant six mois pour chaque enfant de moins de 18 ans.

Afin de demander les paiements en ligne, les Albertains doivent avoir un compte vérifié sur Alberta.ca.

Les résidents peuvent demander un compte ou confirmer si leur compte est vérifié en ligne.

Le portail en ligne pour demander des paiements sera disponible à partir du 18 janvier sur le même site Web, a annoncé le gouvernement lundi matin.

Les demandes en personne peuvent être soumises à n’importe quel agent du registre de l’Alberta ou par l’intermédiaire des 50 bureaux de l’Alberta Supports situés dans toute la province.

Les Albertains qui reçoivent déjà des prestations mensuelles régulières par le biais de l’Assured Income for the Severely Handicapped (AISH), du Income Support, de l’Alberta Seniors Benefit, des Persons with Developmental Disabilities (PDD) ainsi que des parents nourriciers et des proches aidants recevront automatiquement leur premier paiement le 1er janvier. 31 et n’ont pas besoin de s’inscrire via le portail.

Les paiements seront reçus dans le même format que la prestation mensuelle régulière du bénéficiaire.

Ils seront également traités comme un revenu exonéré pour les bénéficiaires de l’AISH et du soutien du revenu.

Les bénéficiaires de ces programmes qui sont parents d’enfants de moins de 18 ans peuvent également faire une demande en ligne pour recevoir 600 $ par enfant de moins de 18 ans.

Le gouvernement affirme que le coût total des paiements d’abordabilité sera d’environ 900 millions de dollars et profitera à environ 2,5 millions d’Albertains.

RÉACTION MIXTE

La durée de six mois des paiements d’abordabilité se poursuivra jusqu’à la prochaine campagne électorale provinciale en mai.

Le politologue Chaldeans Mensah affirme que si le gouvernement espère probablement gagner des électeurs, il est également en mesure d’aider les Albertains.

“Il ne fait aucun doute que le gouvernement utilise le pouvoir du porte-monnaie pour tenter d’influencer les électeurs lors des prochaines élections, mais en même temps, c’est le devoir du gouvernement, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons avec tous les fonds qui circulent du secteur des ressources, pour pouvoir aider les Albertains », a-t-il déclaré lundi à CTV News Edmonton.

Il a ajouté que les Albertains bénéficiant de l’AISH ou d’autres programmes d’aide bénéficieront grandement du programme.

“Les Albertains traversent des moments difficiles ici avec le coût de la vie et je pense que toute aide qu’ils obtiendront du gouvernement fera une différence pour certaines personnes.”

D’autres disent que le gouvernement n’en fait pas assez pour aider les Albertains aux prises avec l’inflation.

« Très franchement, 100 $ par mois pour les personnes qui ont du mal à garder un toit au-dessus de leur tête ne suffisent tout simplement pas », a déclaré Bradley Lafortune de Public Interest Alberta.

Le groupe sans but lucratif et non partisan défend l’intérêt public en Alberta.

« Nous sommes vraiment préoccupés par le fait que, fondamentalement, le gouvernement provincial ne semble pas prendre ce problème suffisamment au sérieux. Ils disent : ‘Nous allons attendre six mois, réévaluer.’ Et en attendant, les gens vont toucher 600 $ s’ils se qualifient.

Lafortune dit que son groupe a entendu un certain nombre d’Albertains qui ne sont pas admissibles aux paiements d’abordabilité, mais qui ont encore du mal à payer leurs factures.

De plus, il s’inquiète du temps qu’il faudra pour acheminer l’argent aux Albertains, étant donné que le programme a été annoncé en novembre.

«Nous espérions que le portail serait ouvert dès la seconde où il a été annoncé, et que les Albertains pourraient être assurés qu’ils verraient des chèques sur leurs comptes bancaires en quelques jours, et non en quelques semaines.»

«Ce que nous voyons un peu, même en ce qui concerne la question de la rapidité, c’est un peu de couverture de la part du gouvernement provincial disant:« Cela devrait être d’ici la fin du mois », mais aucune garantie essentiellement, donc c’est préoccupant. ”

Il a également exprimé son inquiétude quant à l’utilisation d’un nouveau portail gouvernemental non testé pour administrer le programme, au lieu d’utiliser le système existant de l’Agence du revenu du Canada, citant des inquiétudes concernant le portail des vaccins de l’Alberta qui a été déployé pendant la pandémie.

« Si vous regardez d’autres provinces en ce qui concerne la façon dont elles administrent les subventions et les crédits d’abordabilité, elles utilisent le système de l’ARC. Il s’agira donc de dépôts directs pour les Albertains qui ont produit leur déclaration de revenus au cours des deux dernières années. Il n’y aura pas de questions posées. C’est un système dont nous savons qu’il fonctionne.

« Il n’y a absolument aucune raison pour que le gouvernement provincial crée un site Web, un portail et un système entièrement nouveaux pour administrer ces chèques.

Le gouvernement a défendu l’utilisation du portail Alberta.ca lors de la conférence de presse de lundi.

“Afin d’accéder aux dossiers fiscaux à intégrer pour une détermination automatique de l’éligibilité, le temps qu’il faudrait nous ferait reculer de plusieurs mois, et c’est tout simplement inacceptable”, a déclaré aux journalistes Nate Glubish, ministre de la Technologie et de l’Innovation.

« Nous travaillons depuis deux mois au développement de ce portail. Au lieu de lancer quelque chose du jour au lendemain, nous avons pris le temps de faire preuve de diligence raisonnable, de développer un système sûr et sécurisé.