Les demandes de l’Ukraine pour plus d’armes se heurtent aux préoccupations des États-Unis

WASHINGTON – Les Ukrainiens disent qu’ils ont besoin d’expéditions plus rapides d’artillerie à longue portée et d’autres armes sophistiquées pour freiner l’avancée constante de la Russie. Les États-Unis et les Européens insistent sur le fait que d’autres sont en route, mais craignent d’envoyer trop d’équipement avant que les soldats ukrainiens puissent être formés. Le Pentagone craint d’épuiser potentiellement ses stocks dans les mois à venir.

L’administration Biden et ses alliés ont du mal à trouver un équilibre entre leurs priorités et les demandes de Kyiv alors que les forces russes intensifient leurs bombardements de villes et de villages dans l’est de l’Ukraine, selon des diplomates, des responsables militaires et des législateurs américains et occidentaux.

Les responsables américains disent que l’Ukraine pourrait monter une contre-attaque et récupérer une partie – mais pas la totalité – du territoire qu’elle a perdu si elle peut continuer à faire payer un lourd tribut à la Russie jusqu’à ce que de nouvelles armes puissent arriver de l’Occident. Mais certains responsables craignent que le fait de retirer trop de spécialistes ukrainiens de l’artillerie des lignes de front pendant des semaines d’entraînement sur les nouvelles armes puisse affaiblir les défenses ukrainiennes, accélérer les gains russes et rendre toute contre-attaque future plus difficile à mener.