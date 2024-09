Les demandes de financement auprès de la First Foundation sont désormais ouvertes. Voici comment déposer votre demande :

La West Virginia First Foundation a ouvert les demandes de financement pour les opioïdes de l’État. (Leann Ray | West Virginia Watch)

Les demandes de fonds d’État pour les opioïdes auprès de la West Virginia First Foundation sont désormais disponibles, avec une date limite fixée au 5 octobre pour les organisations recherchant le financement.

Les membres de la Première Fondation ont approuvé le lancement de la demande lors de leur réunion mensuelle du conseil d’administration jeudi. https://wvfirst.org/grants/ pour accéder au directives de candidatureconsultez les informations détaillées sur la manière de présenter une demande de subvention et apprenez-en davantage sur la manière dont elles seront examinées avant d’être attribuées.

Les dossiers de candidature définitifs ne doivent pas dépasser 40 pages en police Times New Roman 12 points. Ils doivent être soumis au format PDF par courrier électronique à [email protected] avant 23h59 le 5 octobre.

Voici ce que vous devez savoir sur la manière dont les subventions seront distribuées et comment en faire la demande :

Quels types de programmes seront financés dans le cadre de ce cycle de subventions

Les subventions accordées pour le cycle 2024 se concentreront sur quatre domaines ciblés : les programmes de déjudiciarisation pour garder les gens hors du système de justice pénale, la prévention auprès des jeunes et le développement de la main-d’œuvre, les programmes de soutien aux enfants (y compris les bébés atteints du syndrome d’abstinence néonatale) et aux familles touchées par les troubles liés à la consommation de substances et l’expansion des logements de transition et de rétablissement.

Ces domaines de concentration ont été discutés et décidés lors d’une réunion du Comité des opportunités initiales de la Première Fondation, qui n’était pas ouverte aux membres des médias ni au public.

Jon Dower, spécialiste et conseiller en toxicomanie qui siège au conseil d’administration de la First Foundation, a déclaré que ces domaines ciblés changeront lors des prochains cycles de subventions. Une fois que l’organisation aura mené une enquête d’évaluation des besoins à l’échelle de l’État – pour laquelle les membres travaillent à la création d’un appel d’offres – les domaines ciblés refléteront les résultats de cette enquête.

« C’est la solution la plus facile à obtenir », a déclaré Dower.[These are] « Les programmes efficaces et efficients que nous voyons déjà dans l’État ont besoin d’un petit financement supplémentaire pour renforcer leurs services et fournir le plus grand impact dans les plus brefs délais. »

Montant du financement disponible à attribuer

Pour ce cycle, la fondation met à disposition un total de 19,2 millions de dollars pour des subventions sur les quelque 225 millions de dollars qui se trouvaient sur le compte bancaire de l’organisation en juillet, selon États financiers.

Le directeur exécutif de la First Foundation, Jonathan Board, a déclaré dans un courriel après la réunion de jeudi que le montant de 19,2 millions de dollars – environ 8,5 % des fonds actuellement détenus par la Fondation – a été désigné pour ce cycle dans le but d’être « judicieux » puisqu’il s’agit du premier cycle de subventions de l’organisation.

Des fonds supplémentaires pourraient être débloqués dans les années suivantes, à mesure que l’évaluation des besoins permettra de mieux comprendre les priorités de financement et les lacunes en matière de soins au sein des services existants.

« Nous devons être judicieux dans notre approche, mais pas trop étroits dans notre approche, au point de ne pas tenir compte des besoins désespérés dans tout l’État », a déclaré le conseil dans le courriel. « Cette subvention représente une réponse à la plus grande vocation de tous les habitants de Virginie-Occidentale. L’action prise aujourd’hui par le conseil est un cri à travers un mégaphone métaphorique : l’aide est en route. »

Comment le financement sera attribué et réparti

Chacune des six régions de l’État pourrait recevoir un maximum de 3,2 millions de dollars de subventions provenant de 16 programmes différents.

Jusqu’à 800 000 $ peuvent être accordés dans chaque région pour chacun des domaines cibles spécifiques et jusqu’à quatre subventions différentes peuvent être accordées pour chacun des quatre domaines cibles. Les candidats de chaque région peuvent soumettre des propositions pour plusieurs domaines cibles, conformément aux directives de candidature.

Les organisations qui opèrent dans plusieurs comtés ou régions peuvent demander des fonds en indiquant l’emplacement de leur siège social ou l’endroit où les services qu’elles proposent seraient offerts.

«[I]c’est ce que je comprends [that] « Le désir de se tourner vers le siège social est de garantir que chaque région dispose d’une voix équitable pour les organisations qui y ont leur siège », a déclaré le conseil d’administration dans un courriel.

Une fois les subventions accordées, elles ne seront pas attribuées en une seule fois. Le conseil d’administration a déclaré que la First Foundation espère annoncer les subventions pour ce cycle d’ici le 31 décembre.

Une fois qu’une organisation aura reçu des fonds, elle recevra d’abord 40 % de son allocation totale, puis trois versements de 20 % seront distribués « selon un rythme prévisible », a déclaré le Conseil. Par exemple, si un programme a reçu son premier versement le 31 décembre, les trois versements suivants interviendront probablement au début de chaque trimestre.

Les organisations qui recevront des fonds devront déposer auprès de la First Foundation des états financiers documentant l’utilisation de ces fonds dans les domaines approuvés. Si un rapport de subvention n’est pas soumis, selon le document de candidature, la First Foundation pourrait retenir les distributions futures.

Les fonds accordés dans le cadre de ce cycle doivent « être dépensés dans les douze (12) mois suivant leur réception », conformément aux directives de candidature. Les organisations peuvent toutefois demander une prolongation pouvant aller jusqu’à six mois, ce qui entraînera également des exigences supplémentaires en matière de rapports.

Qui peut postuler, que contient la candidature et comment les candidatures seront examinées

Toute organisation à but non lucratif exonérée d’impôt 501(c)(3) peut demander des fonds, ainsi que celles qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’IRC 115. Selon le site Web de la First Foundation, d’autres organisations qui « remplissent un objectif caritatif ou public » peuvent présenter une demande, en dehors des entités à but lucratif.

Les personnes souhaitant déposer une demande de financement sont invitées à soumettre un avis d’intention de déposer une demande, qui restera confidentielle. Selon le site Internet, un tel avis « ne prolonge pas la date limite de dépôt des demandes ».

Les candidats intéressés auront jusqu’au 13 septembre pour soumettre toutes leurs questions concernant la candidature à la Première Fondation.

Une fois les demandes soumises, la First Foundation peut, à sa seule discrétion, refuser de financer un candidat. La Fondation peut également demander des informations supplémentaires et planifier des entretiens si nécessaire avec les candidats, ainsi que procéder à des visites inopinées sur les sites des programmes à la recherche de fonds.

Des visites de site inopinées peuvent également avoir lieu à tout moment après l’attribution de l’argent.

Selon les directives de candidature, les candidats doivent répondre à 11 questions qui constituent le « récit du projet » du candidat. Ces questions vont de l’explication du besoin auquel répond le programme proposé et des détails sur les objectifs du programme à la situation financière de l’organisation candidate et aux plans de durabilité du projet proposé.

Les candidatures doivent également inclure les budgets détaillés de la proposition et une explication de la manière dont, spécifiquement, les fonds attribués seraient utilisés.

Une fois les candidatures soumises, elles seront examinées à l’aide d’une grille de notation prenant en compte cinq critères différents : les stratégies fondées sur des données probantes, la relation avec la vision stratégique de la Fondation, la mise en œuvre et la durabilité, la transparence et l’équité, ainsi que l’impact et la mesurabilité. De plus amples détails sur ces critères sont disponibles dans les directives de candidature ainsi que sur le site Web de la First Foundation.

Les candidatures soumises seront examinées par le Comité d’ouverture de la Fondation, qui n’est pas public, ainsi que par le panel d’experts. Les membres évalueront les candidatures, qui seront ensuite classées en fonction des notes globales. Les entretiens, visites de sites ou autres informations pertinentes seront également pris en compte au cours de ce processus, mais ne seront pas notés.

Après examen par le comité et le groupe d’experts, les candidatures seront présentées au conseil plénier pour examen et nomination de fonds.

