Les demandes d’assurance-chômage pour la première fois ont totalisé 547 000, ce qui était inférieur à l’estimation du Dow Jones pour 603 000 et un nouveau creux pour l’ère de la pandémie de Covid-19.

Le total représente une nouvelle baisse des réclamations et rapproche le tableau de l’emploi de l’endroit où il était avant la pandémie, même s’il reste encore beaucoup de distance à parcourir.

Alors que les cas de Covid-19 diminuent et que de plus en plus d’États assouplissent les restrictions commerciales, les entreprises cherchent à nouveau à embaucher avant ce qui devrait être un été d’activité proche de la normale aux États-Unis.

Pourtant, il reste environ 8 millions d’Américains de moins au travail qu’avant l’épidémie de pandémie.

Le rapport de jeudi a montré que le chômage et le sous-emploi restent des problèmes importants pour l’économie américaine.

Il y a encore 17,4 millions d’Américains qui reçoivent des prestations dans le cadre des divers programmes en place, bien que ces données courent deux semaines derrière le nombre de demandes de remboursement. De fortes augmentations du nombre de demandeurs de prestations dans le cadre de programmes liés à la pandémie ont augmenté le nombre total de bénéficiaires de près d’un demi-million.

Les réclamations continues, qui courent une semaine derrière les données de titre, ont également chuté, chutant de 34 000 à 3,67 millions, une nouvelle pandémie faible et une autre indication que les conditions se dégelent.