WASHINGTON (AP) – Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage est tombé à 779 000 la semaine dernière, un total encore historiquement élevé qui montre qu’un nombre important de personnes continuent de perdre leur emploi à cause de la pandémie virale.

Le total de la semaine dernière a chuté de 812 000 la semaine précédente, a déclaré jeudi le ministère du Travail, et est le plus bas en deux mois. Pourtant, avant que le virus n’éclate aux États-Unis en mars, les demandes hebdomadaires d’aide au chômage n’avaient jamais dépassé 700 000, même pendant la Grande Récession.

Le rapport de jeudi reflète un marché du travail américain qui souffre toujours de la pandémie, les embauches s’étant affaiblies pendant six mois consécutifs. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles le président Joe Biden pousse le Congrès à adopter un programme de sauvetage économique de 1,9 billion de dollars, en plus d’un programme d’aide fédérale de 900 milliards de dollars qui a été approuvé à la fin de l’année dernière.

Au total, 17,8 millions de personnes recevaient des allocations de chômage au cours de la semaine qui s’est terminée le 16 janvier, dernière période pour laquelle des données sont disponibles. C’est une baisse par rapport à 18,3 millions par rapport à la semaine précédente.

Malgré une image généralement sombre de l’économie, certains signes encourageants sont apparus cette semaine. Les ventes d’automobiles ont fortement augmenté en janvier et un indicateur de la croissance des affaires dans le secteur des services s’est redressé. Tout comme les dépenses de construction de maisons.

Cela ne signifie pas qu’un rebond est proche sur le marché du travail, qui est généralement en retard sur les reprises dans l’économie en général. Les employeurs hésitent à embaucher à un moment où les dépenses de consommation diminuent.

Le rapport sur l’emploi du gouvernement pour janvier, qui sera publié vendredi, devrait montrer un gain d’embauche modeste de peut-être 100 000, selon le fournisseur de données FactSet. Le taux de chômage devrait rester bloqué à 6,7% pour un troisième mois consécutif.

Une augmentation de l’embauche représenterait une amélioration bienvenue par rapport à décembre, lorsque les employeurs ont supprimé des emplois pour la première fois depuis avril. Pourtant, l’économie étant toujours en baisse de près de 10 millions d’emplois par rapport à son niveau d’avant mars, un gain de cette taille modeste ne profiterait guère à la plupart des chômeurs.

L’histoire continue

Une fois que les vaccinations seront plus largement distribuées et administrées dans les mois à venir, les économistes s’attendent à ce que la croissance s’accélère à un rythme soutenu, en particulier si le Congrès fournit beaucoup plus d’aide aux ménages, aux petites entreprises et aux États et aux villes. Certains analystes prévoient que dans ces circonstances, la croissance économique pourrait dépasser 6% en 2021.

Les dépenses de consommation ont augmenté en janvier, selon les dépenses par carte de débit et de crédit suivies par Bank of America, après que des chèques de 600 dollars aient été distribués à la plupart des adultes dans le cadre du programme d’aide de 900 milliards de dollars de l’année dernière. Michelle Meyer, économiste américaine à la Bank of America, estime que ces chèques sont dépensés plus rapidement que les paiements similaires mais plus importants de 1 200 $ qui ont été distribués au printemps dernier.

Pourtant, les Américains économisent la majeure partie des paiements, a déclaré Meyer dans une note de recherche. Cette réserve croissante d’économies pourrait contribuer à accroître les dépenses de consommation une fois la pandémie maîtrisée.

Dans le même temps, les petites entreprises ont connu des difficultés pendant presque tout le mois de janvier et ont probablement freiné l’embauche globale le mois dernier, selon Homebase, un fournisseur de systèmes de planification du travail aux petites entreprises. Homebase a déclaré que la proportion de ses clients fermés, principalement en raison des restrictions gouvernementales, a augmenté de décembre à janvier et que le nombre d’employés travaillant a diminué.

Bien que le projet de loi de relance de 900 milliards de dollars adopté en décembre ait prolongé les programmes fédéraux de chômage et fourni 300 dollars d’aide hebdomadaire au chômage, de nombreux États n’ont pas encore distribué l’argent, selon un rapport publié cette semaine par la Century Foundation. Le rapport a révélé que seulement 38 États payaient des prestations dans le cadre d’un programme fédéral d’aide élargie au 30 janvier. Seuls 40 États émettaient des chèques dans le cadre d’un programme d’aide au chômage distinct pour les pigistes et les travailleurs indépendants.

Les retards dans de nombreux cas découlaient de l’hésitation de l’ancien président Donald Trump à signer le projet de loi de relance, ce qu’il a finalement fait le 27 décembre. a dû attendre les conseils du Département du travail sur les détails des extensions. De nombreux États utilisent des logiciels désuets pour leurs systèmes de prestations de chômage, qui peuvent être difficiles à mettre à jour lorsque les programmes d’aide au chômage changent.