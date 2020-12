WASHINGTON (AP) – Le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage a de nouveau augmenté la semaine dernière pour atteindre 885000, le total hebdomadaire le plus élevé depuis septembre, alors qu’une résurgence des cas de coronavirus menace la reprise de l’économie après son effondrement printanier.

Le ministère du Travail a déclaré jeudi que le nombre de demandes était passé de 862 000 la semaine précédente. Il a montré que neuf mois après que la pandémie virale a paralysé l’économie, de nombreux employeurs réduisent encore des emplois alors que la pandémie impose davantage de restrictions commerciales et conduit de nombreux consommateurs à rester chez eux. Le nombre de réclamations était bien supérieur aux 800 000 que les économistes attendaient.

Avant que le coronavirus n’éclate en mars, les demandes de chômage hebdomadaires ne s’élevaient généralement qu’à environ 225000. Le rythme actuel beaucoup plus élevé reflète un marché de l’emploi sous tension et une sécurité d’emploi réduite pour beaucoup.

Le nombre total de personnes qui reçoivent des allocations de chômage traditionnelles de l’État est tombé à 5,5 millions contre 5,8 millions. Ce chiffre est en forte baisse par rapport à son sommet de près de 23 millions en mai. Cela signifie que certains Américains sans emploi trouvent du travail et ne reçoivent plus d’aide. Mais cela indique également que de nombreux chômeurs ont épuisé leurs allocations publiques, qui expirent généralement après six mois.

Les licenciements étant toujours élevés et les nouveaux cas viraux confirmés aux États-Unis dépassant désormais 200 000 par jour en moyenne, la modeste reprise de l’économie est de plus en plus menacée. Les États et les villes émettent des mandats de masques, limitant la taille des rassemblements, restreignant les repas dans les restaurants, fermant les gymnases ou réduisant les heures et la capacité des bars, des magasins et d’autres entreprises.

«Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis continuent d’aller dans la mauvaise direction», a écrit Edward Moya, analyste à la société de négociation de devises OANDA, dans une note de recherche. «Les perspectives du marché du travail sont sombres car la vague hivernale du virus va conduire à davantage de fermetures. »

Mercredi, la Réserve fédérale a signalé qu’elle s’attend à ce que l’économie rebondisse à un rythme sain l’année prochaine, alors que les vaccins viraux sont largement distribués. Mais le président Jerome Powell a averti que les trois à six prochains mois seront probablement douloureux pour les chômeurs et les petites entreprises à mesure que les cas de pandémie augmenteront. La Fed a clairement indiqué qu’elle était prête à maintenir les taux d’intérêt extrêmement bas sur le long terme pour aider l’économie à résister à ces menaces.

De nombreux Américains sans emploi collectent maintenant des chèques dans le cadre de deux programmes fédéraux qui ont été créés cette année pour soulager la douleur économique infligée par la pandémie. Mais ces programmes expireront le lendemain de Noël. À moins que le Congrès n’agisse pour étendre cette aide, les prestations prendront fin complètement pour environ 9,1 millions de chômeurs.

Certaines aides fédérales semblent susceptibles d’arriver bientôt. Mercredi, les négociateurs du Congrès ont conclu un plan de secours économique COVID-19 de 900 milliards de dollars qui apporterait une aide supplémentaire aux entreprises, 300 dollars par semaine de chèques sans emploi et 600 dollars de paiements de relance à la plupart des Américains. Mais il n’y avait pas encore d’accord.

Le nombre de personnes sans emploi qui perçoivent une aide de l’un des deux programmes fédéraux de prestations prolongées – le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, qui offre une couverture aux travailleurs à la demande et à d’autres personnes qui ne sont pas admissibles aux prestations traditionnelles – est passé de 8,6 millions à 9,2 millions. pour la semaine qui s’est terminée le 28 novembre.

Mais le nombre de personnes recevant une aide dans le cadre du deuxième programme – le programme d’indemnisation d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui fournit 13 semaines de prestations fédérales aux personnes qui ont épuisé leurs aides d’État – est également passé de 4,5 millions à 4,8 millions.

Au total, 20,6 millions de personnes reçoivent actuellement des prestations de chômage. (Les chiffres des deux programmes liés à la pandémie ne sont pas ajustés pour tenir compte des variations saisonnières.)

La pandémie a été une catastrophe à la fois économique et sanitaire. En mars et avril, les employeurs ont supprimé 22 millions d’emplois vertigineux après le virus et les mesures destinées à le contenir ont mis un terme à l’activité commerciale normale. Le produit intérieur brut du pays – la mesure la plus large de la production économique – a chuté d’avril à juin à un taux annuel record de 31,4%.

Le retour a commencé fort, stimulé par un plan de sauvetage fédéral de 2 billions de dollars en mars. Mais il a depuis perdu de son élan car les cas confirmés de COVID-19 ont augmenté et le Congrès n’a jusqu’à présent pas réussi à adopter une aide supplémentaire. Bien que le PIB ait augmenté à un taux annuel record de 33,1% de juillet à septembre, le rythme annuel de croissance ralentirait considérablement au cours du trimestre en cours – une récession qui devrait se prolonger au début de l’année prochaine.

Le rythme de création d’emplois a diminué régulièrement – de 4,8 millions d’emplois ajoutés en juin à 1,8 million en juillet, 1,5 million en août, 711 000 en septembre, 610 000 en octobre et 245 000 en novembre.

Mercredi, le département du Commerce a rapporté que les ventes au détail avaient dérapé de 1,1% en novembre, la plus forte baisse en sept mois et un signe inquiétant au début de la très importante saison de magasinage des Fêtes.

Les entreprises semblent reculer à mesure que les cas augmentent et que l’économie bafouille. La firme de données Womply rapporte que 23% des entreprises locales ont été fermées le 1er décembre, en hausse constante par rapport à 17% début août. Womply a également constaté que 41% de tous les bars locaux sont fermés, ainsi que 28% des restaurants et 32% des salons de coiffure et autres magasins de santé et de beauté.