Les demandes de chômage aux États-Unis pour la semaine ont grimpé à 885 000, nettement plus que les prévisions des économistes. Ce chiffre n’est que l’une des nombreuses statistiques désastreuses décrivant un avenir douloureux pour une économie ravagée par le verrouillage.

Quelque 23 000 Américains de plus ont demandé des allocations de chômage cette semaine que la dernière, selon des statistiques inquiétantes publiées jeudi par le département américain du Travail. Le chiffre représente un sommet de 14 semaines dans les déclarations de chômage, volant face à la légère reprise prévue par les économistes.

Aussi sur rt.com Le programme de secours américain Covid-19 destiné à IMMUNISER les entreprises contre les poursuites en cas de pandémie, alerte les défenseurs des travailleurs

Alors que le nombre total d’Américains recevant des chèques de chômage a fortement diminué par rapport à son sommet de 23 millions en mai, avec « juste«5,5 millions de bénéficiaires de prestations standard, la baisse est davantage due à l’expiration des prestations associées au renflouement de la loi CARES en mars qu’à tout redressement économique réel.

Au total, 71 millions d’Américains ont déposé une demande de chômage depuis mars, lorsque les États ont commencé à fermer des secteurs entiers de leur économie en réponse à l’arrivée de la pandémie de coronavirus en plein essor sur les côtes américaines. Alors que les cas de Covid-19 continuent d’augmenter, les gouvernements locaux de nombreux États ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de permettre aux Américains de retourner au travail de sitôt, et certains – en particulier la Californie et New York – imposent en fait des contrôles plus stricts sur le commerce.

Le Congrès n’a pas encore adopté un deuxième plan de relance, bien que les démocrates et les républicains approchent d’un compromis qui comprendra une aide indispensable aux petites entreprises et une série anémique de contrôles individuels. Un moratoire national sur les expulsions ainsi que certains programmes de chômage élargis devraient expirer à la fin du mois, un résultat désastreux qui pourrait laisser de nombreux Américains littéralement dans la rue si un autre plan de sauvetage n’est pas adopté.

Aussi sur rt.com La pauvreté augmente rapidement, mais elle fait partie d’un projet de plusieurs décennies que les verrouillages de 2020 ne feront qu’accélérer

Malgré les perspectives sombres, la Réserve fédérale a suggéré mercredi que l’économie se redresserait rapidement l’année prochaine avec le déploiement généralisé des vaccins Covid-19 – après une période de trois à six mois d’intensification des souffrances pour les petites entreprises et les chômeurs. Cependant, de nombreux Américains ont indiqué qu’ils étaient réticents à faire partie du premier groupe à être vacciné, soulignant le déploiement précipité des principaux vaccins par rapport aux calendriers normaux de développement de vaccins.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!