«Nous savons que la pandémie s’aggrave, et avec le rapport sur l’emploi de vendredi dernier, nous pouvons voir que nous sommes dans un trou économique profond et que nous creusons dans la mauvaise direction», a déclaré Daniel Zhao, économiste principal du site de carrière Glassdoor.

Le marché du travail a quelque peu rebondi depuis la vague initiale de coronavirus au printemps. Mais sur les 22 millions d’emplois qui ont disparu, près de 10 millions restent perdus.

«Par rapport à l’époque, nous faisons mieux», a déclaré AnnElizabeth Konkel, économiste sur le site Carrières Indeed, faisant référence au printemps. « Mais par rapport à l’ère pré-Covid, nous avons encore beaucoup à faire. »

Pourtant, les économistes et les analystes voient des temps meilleurs à venir. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes seront vaccinées, les cas commenceront à diminuer, ce qui allégera les restrictions sur les entreprises et pourrait entraîner une résurgence de l’activité des consommateurs, contribuant à relancer l’industrie des services.

Peut-être plus immédiatement, le président élu Joseph R. Biden Jr. s’est engagé à faire passer un plan de relance par le Congrès qui apporterait un soulagement aux particuliers, aux petites entreprises, aux étudiants, aux écoles et aux gouvernements locaux.