Les demandes d’asile indien au Canada ont commencé à augmenter après l’arrivée au pouvoir du premier ministre Modi, selon les données

Randhir Singh a déclaré que les policiers indiens lui avaient donné des coups de pied au visage, lui cassant deux dents, et l’avaient battu avec des bâtons en bois pendant qu’ils le détenaient au poste pendant trois jours.

Singh, 70 ans, a déclaré qu’ils l’avaient également attrapé par les jambes pour l’étirer comme pour le séparer.

«Ils m’ont presque déchiré… ils s’étendaient des deux côtés», a-t-il déclaré, s’exprimant en pendjabi, lors d’une entrevue avec CBC News.

« Ils m’ont tellement battu que j’étais inconscient la plupart du temps. »

Il a déclaré que la police ne l’avait relâché que le troisième jour de mai 2015, parce que sa femme avait demandé l’aide des dirigeants gurdwara de Nijampur, le village du Pendjab où ils vivaient.

Singh et sa femme, Rajvinder Kaur, 67 ans, vivent maintenant à Montréal. Ils peuvent rester au Canada grâce à un permis de séjour temporaire délivré en août par le ministre fédéral de l’Immigration, évitant ainsi de peu leur expulsion vers l’Inde.

Ils font partie d’un nombre sans cesse croissant de ressortissants indiens cherchant l’asile au Canada depuis que le premier ministre indien Narendra Modi a pris le pouvoir en 2014, selon les données fédérales examinées par CBC News.

Stewart Istvanffy, un avocat montréalais spécialisé dans les droits de la personne, a représenté Randhir Singh et son épouse Rajvinder Kaur dans leur demande d’asile. (CBC News/Charles Contant)

La torture hante toujours Singh. Il souffre de graves troubles de stress post-traumatique (SSPT), selon le dossier médical déposé à la Cour fédérale.

« C’est l’une des personnes les plus traumatisées que j’ai vues au cours des dix dernières années », a déclaré l’avocat montréalais spécialisé en droits de la personne, Stewart Istvanffy, qui représentait le couple dans sa demande d’asile.

Afflux de réfugiés indiens

Jusqu’à présent cette année, le Canada a accepté 1 344 demandes d’asile en provenance de l’Inde, ce qui en fait le troisième pays d’origine des réfugiés. Ce pays se situe derrière l’Iran, avec 2 730 demandes acceptées, et la Turquie avec 1 993, selon les données de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).

Le Canada a accepté 3 469 demandes d’asile en provenance de l’Inde en 2022, le total le plus élevé depuis au moins 20 ans, selon les données fédérales.

Il y a eu moins de 20 demandes acceptées en 2014. La CISR ne fournit pas de chiffres exacts pour moins de 20.

Le taux de réclamations acceptées de l’Inde a également augmenté régulièrement au cours de la dernière décennie.

Ce taux – demandes acceptées par rapport aux demandes rejetées – est passé de moins de 20 % en 2014 à près de 50 % en 2022, selon Sean Rehaag, directeur du Refugee Law Lab, un portail de données et de documents en ligne.

« Cela signifie que le Canada reconnaît qu’il y a des persécutions et des violations des droits de la personne en Inde », a déclaré Rehaag, professeur agrégé à la faculté de droit d’Osgoode et directeur du Centre d’études sur les réfugiés de l’Université York, qui héberge le laboratoire.

« Cette combinaison – une augmentation du nombre de personnes déposant des plaintes et une augmentation des taux de reconnaissance – me montre que la situation des droits de l’homme en Inde s’est détériorée au cours de cette période. »

REGARDER | Pourquoi le nombre de demandes d’asile indiennes a-t-il augmenté : Les demandes de statut de réfugié de l’Inde au Canada ont grimpé en flèche Le nombre de demandes d’asile indiennes acceptées au Canada est passé de 20 en 2014 à 3 469 en 2022. Certains experts affirment que cela est dû à la répression exercée contre les groupes minoritaires non hindous dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir du premier ministre Narendra Modi.

En 2019, l’année même où Modi a été réélu, le nombre de demandes d’asile acceptées a dépassé les 300 pour la première fois depuis plus d’une décennie, selon les données. Après une légère baisse au cours de l’année 2020 marquée par la COVID-19, le nombre de demandes acceptées a dépassé le millier en 2021.

« La corrélation n’est pas la causalité, mais en cela, vous avez certainement la causalité », a déclaré Raj Sharma, avocat spécialisé en droit de l’immigration au sein du cabinet Stewart Sharma Harsanyi de Calgary.

Sharma a déclaré que les minorités religieuses comme les sikhs, les musulmans et les chrétiens sont également confrontées à une discrimination accrue.

« Ce que nous n’avions pas vraiment vu dans le passé, mais que nous constatons davantage aujourd’hui, c’est l’augmentation de l’intolérance religieuse », a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement Modi « adhère à une vision beaucoup plus musclée et agressive du gouvernement ». Majorité hindoue. »

L’avocat spécialisé en droit de l’immigration de Calgary, Raj Sharma, affirme qu’il voit de plus en plus de cas d’intolérance religieuse en provenance d’Inde. (CBC Nouvelles/Justin Pennell)

Certains experts affirment que ces chiffres sont alimentés par des agents d’immigration sans scrupules, qui vendent de faux documents et concoctent des histoires à des ressortissants indiens aisés à la recherche de pâturages plus verts en Amérique du Nord.

« Les gens qui sont en réalité des réfugiés, des gens qui souffrent à cause des affrontements entre deux communautés ethniques, n’obtiennent pas de passeport, n’ont pas d’argent pour venir à l’étranger », a déclaré Shinder Purewal, professeur de sciences politiques à l’université polytechnique de Kwantlen à Surrey, Colombie-Britannique

« Ce sont ces gens intelligents qui dépensent beaucoup d’argent pour acheter toutes sortes de documents et ce sont eux qui peuvent voyager. »

Le gouvernement de Modi a réagi avec fureur à l’affirmation du Canada plus tôt ce mois-ci selon laquelle les renseignements auraient montré la main de l’Inde dans l’assassinat en juin du militant sikh Hardeep Singh Nijjar à Surrey, en Colombie-Britannique.

Le gouvernement indien a suspendu le traitement des visas au Canada – interdisant ainsi aux Canadiens de se rendre en Inde – et a publié un avis aux voyageurs avertissant que les ressortissants indiens pourraient être confrontés à « des crimes haineux et à des violences criminelles politiquement tolérés au Canada ».

« Problèmes dans le monde »

Ce n’est pas la première fois qu’une vague de réfugiés – en particulier sikhs – en provenance d’Inde cherchent protection au Canada.

Les conflits turbulents et sanglants entre les autorités de l’État indien et les séparatistes sikhs du début au milieu des années 1980 ont déclenché une vague de réfugiés au Canada, a déclaré Sharma.

« Cela a conduit au premier exode », a-t-il déclaré.

Cet exode a également conduit à une décision historique de la Cour suprême en 1985, qui a jeté les bases de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. L’affaire impliquait six plaignants sikhs et une femme de Guyane, a déclaré l’avocate torontoise Barbara Jackman, qui représentait les intervenants dans l’affaire.

« Lorsqu’il y a des problèmes dans le monde, nous le constatons au Canada, nous commençons à voir des mouvements de personnes venir demander protection », a déclaré Jackman.

La Haute Cour a statué que la Charte s’appliquait aux demandeurs d’asile qui avaient droit à un procès équitable.

D’une belle vie au harcèlement

Rajvinder Kaur, 67 ans, était une chef de village dans son Pendjab natal, mais elle cherche maintenant à rester au Canada en tant que réfugiée. (CBC News/Charles Contant)

Singh et Kaur menaient une belle vie en Inde. Singh était le gardien du gurdwara du village et Kaur était un sarpanch, ou chef élu du village.

Les événements qui les ont poussés à quitter le pays ont commencé une nuit de mai 2015, lorsque deux hommes sikhs, affirmant que leur camion était en panne, ont demandé à dormir au gurdwara.

La police locale est arrivée au gurdwara pendant la nuit mais les deux hommes ont pris la fuite et Singh a été arrêté.

La police lui a dit que les hommes étaient des militants, a déclaré Singh dans un affidavit déposé le 29 juin devant la Cour fédérale.

« La police m’a interrogé intensivement.… Mes symboles religieux n’ont pas été respectés et m’ont été retirés. Ma barbe a été arrachée. J’ai été maltraitée, humiliée et battue.… La police m’a forcé à avouer mes liens avec les militants. J’ai nié toutes les allégations. »

Singh a déclaré que la police continuait de le traquer, l’accusant d’avoir hébergé des militants à d’autres occasions.

En cinq mois, Singh et Kaur étaient arrivés au Canada.

Singh et Kaur tentent de se construire une nouvelle vie à Montréal. (CBC News/Charles Contant)

Leur fils, Sikander Singh, vit toujours dans l’État du Pendjab. Son domicile a été perquisitionné à deux reprises cette année par des agents de la police fédérale qui affirmaient que ses parents étaient impliqués dans des militants du Khalistan, a-t-il déclaré dans une déclaration sous serment à la Cour fédérale appuyant la demande d’asile de ses parents.

« Le [National Investigation Agency] « J’ai accusé mes parents de blanchir de l’argent et d’être impliqués dans un complot contre l’Inde, ce qui est totalement faux », a-t-il déclaré dans son affidavit.

Pour Singh et Kaur, la vie au Canada comporte ses propres difficultés.

« Parfois [Kaur] Je vais à la bibliothèque ou ailleurs, je suis seul et je reste en dépression sans parler à personne », a déclaré Singh.

Singh a tenté de se suicider cet été après que leur demande d’asile ait été dans une impasse et qu’ils aient été menacés d’expulsion. La mort ici vaut mieux que la mort là-bas, dit-il.

« Ils m’auraient tué », a déclaré Singh. « Ils tuent beaucoup de gens là-bas. »