Les demandes d’asile dans l’Union européenne continuent d’augmenter après une forte hausse l’année dernière

BRUXELLES (AP) — Les demandes d’asile dans l’Union européenne ont continué d’augmenter au premier semestre 2023 après une augmentation importante l’année dernière, mettant sous pression les capacités d’accueil limitées et faisant passer la question au premier plan de l’agenda politique de nombreux pays.

L’Agence de l’Union européenne pour l’asile a déclaré que les demandes dans le bloc des 27 pays plus la Suisse et la Norvège ont augmenté de 28 % au premier semestre par rapport à la même période de l’année dernière. Sur l’ensemble de l’année 2022, les candidatures ont augmenté de 53 %.

« Sur la base des tendances actuelles, les candidatures pourraient dépasser le million d’ici fin 2023 » dans une région d’environ 460 millions d’habitants, a indiqué l’agence dans un communiqué.

Ces chiffres s’ajoutent aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, qui sont estimées à environ 4 millions et sont hébergées sous protection temporaire.

Les Syriens fuyant les troubles et la violence dans leur pays constituaient le plus grand groupe de demandeurs d’asile au premier semestre, totalisant 67 000, soit une augmentation de 47 % par rapport à l’année précédente.

L’augmentation du nombre de requêtes exerce une pression accrue sur les structures d’hébergement, comme en témoigne l’augmentation des dossiers en attente de jugement, qui ont augmenté de 34 %.

Sur la base des décisions initiales, 41 % des demandeurs obtiennent le statut de réfugié ou un autre type de protection. Ce qui arrive à ceux qui sont rejetés mais ne quittent pas le bloc est une question politique de plus en plus difficile.

L’augmentation du nombre de demandeurs d’asile et d’autres migrants est une question de plus en plus controversée dans de nombreux pays européens, opposant ceux qui affirment que davantage de demandeurs d’asile devraient être refoulés aux frontières et ceux qui estiment que le continent devrait continuer à accueillir ceux qui fuient les persécutions.

La semaine dernière, le gouvernement belge a déclaré qu’il n’offrirait plus d’hébergement aux hommes célibataires demandeurs d’asile, arguant que sa capacité d’accueil insuffisante devrait donner la priorité aux familles, aux femmes et aux enfants. Le Conseil de l’Europe, qui regroupe 46 pays, la plus importante organisation de défense des droits de l’homme du continent, et des groupes humanitaires ont condamné cette décision, la qualifiant de manquement aux engagements internationaux.

Le mois dernier, la question de la maîtrise de la migration a été la dernière pierre d’achoppement qui a fait tomber le gouvernement néerlandais, révélant de profondes différences idéologiques au sein d’une nation politiquement divisée.

L’UE est également divisée sur la question et n’est jamais parvenue à trouver une solution après l’entrée de plus d’un million de migrants en Europe en 2015, déclenchant l’une des plus grandes crises du bloc.

Raf Casert, Associated Press