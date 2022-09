Dans une salle d’audience de Port Coquitlam, en Colombie-Britannique, il y a deux décennies, un accusé du nom de Roy Gene Hopkins s’est présenté devant un juge et a prédit l’avenir avec un degré de précision surprenant.

En février 2002, Hopkins avait 36 ​​ans et avait déjà un long casier judiciaire alimenté par une dépendance à l’héroïne et à la cocaïne.

Il a supplié le juge pour une peine de trois ans de prison.

Hopkins a déclaré qu’il connaissait le système, connaissait la loi et savait que “27 mois moche et puant” ne lui suffisaient pas pour obtenir les programmes dont il avait besoin pour faire face au fait qu’il était “très en colère contre le monde”.

“Je veux gérer mes problèmes de colère. Ce sont des choses que je ne peux pas gérer en 27 mois. Et si tout le monde s’attend à ce que je sorte de prison et commence à m’occuper d’eux, ils se trompent malheureusement”, a déclaré Hopkins au juge.

“Je vais être de retour devant vous dans le mois suivant ma sortie de prison, envisageant peut-être une peine d’emprisonnement à perpétuité, car je n’ai pas pu obtenir l’aide dont je pense avoir besoin.”

Il avait raison.

“Le système n’est pas cassé”, insiste le sous-adjoint AG

Avance rapide jusqu’en 2022 et Hopkins a 117 condamnations à son actif, la plus récente pour possession de biens volés.

UN Décision de la Cour d’appel le décrit comme un délinquant “prolifique” – le genre de personne qui commet une quantité démesurée de crimes qui testent actuellement la tolérance des communautés de la Colombie-Britannique.

Un petit nombre de délinquants prolifiques commettent un nombre démesuré de crimes dans les collectivités de la Colombie-Britannique. Le Royaume-Uni a proposé une définition qui comprend plus de 16 condamnations pour les adultes, dont au moins huit après l’âge de 21 ans. (Gian-Paolo Mendoza/CBC)

Leurs délits vont du vol à l’homicide involontaire. Ils enfreignent régulièrement la probation. Poussés par la toxicomanie et la maladie mentale, nombre d’entre eux ne représentent qu’une partie infime mais importante de la population des sans-abri.

L’ampleur du problème s’est visiblement aggravée pendant la pandémie, menant le caucus des maires urbains de la Colombie-Britannique plaider avec le procureur général David Eby pour agir sur ce qu’ils appellent le “cycle de justice de capture et de libération”.

La semaine dernière, le sous-procureur général adjoint Peter Juk répondu aux plaintes sur l’apparente incapacité du système judiciaire à garder les récidivistes hors de la rue.

“Le système n’est pas en panne”, a déclaré Juk dans une déclaration écrite, détaillant le rôle que jouent la législation fédérale et la Cour suprême du Canada pour obliger les juges et la police à s’assurer que la caution “est la règle et la détention provisoire est l’exception”.

Juk a déclaré qu’il se félicitait “d’un examen public, d’une discussion éclairée et d’un débat raisonné” – mettant en garde contre “des déclarations publiques non informées ou inexactes”.

Mais peut-on vraiment blâmer les gens d’exiger une action de la part d’un système judiciaire qu’on leur dit qu’ils ne comprennent pas vraiment ?

“Il doit y avoir des conséquences sur le comportement”

La province a annoncé une commission d’enquête, dirigé par un ancien chef de police adjoint et un chercheur en santé, qui définira, en partie, exactement ce qu’est un délinquant prolifique. Leur rapport a déjà été retardé fois en raison de la “complexité” de la question.

Darryl Plecas, criminologue de l’Université de la vallée du Fraser, affirme qu’il existe déjà une mine de recherches.

Les graffitis et le vandalisme ont mis à l’épreuve la patience des propriétaires d’entreprises et des résidents de quartiers comme le quartier chinois de Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Le Royaume-Uni, par exemple, a défini trois catégories de délinquants prolifiques :

mineur, âgé de 10 à 17 ans, avec au moins quatre condamnations ou avertissements ;

jeune adulte, avec huit condamnations ou avertissements ou plus, dont au moins quatre accumulé entre 18 et 21 ans;

accumulé entre 18 et 21 ans; et adulte, avec 16 condamnations ou plus, dont au moins huit après l’âge de 21 ans.

Le Code criminel canadien ne qualifie pas les délinquants de « prolifiques », ce qui signifie que leurs crimes sont considérés individuellement et non dans leur ensemble.

Plecas, l’ancien député libéral et président de la Chambre, affirme que cette approche donne une vision “unique” biaisée d’un modèle qui mérite un examen approfondi – et une punition appropriée.

“Cela n’accorde pas suffisamment d’attention au fait qu’il ne s’agit pas seulement d’une seule infraction, c’est le fait que cet individu est impliqué dans un modèle de criminologie qui implique une collection de crimes sur une courte période de temps”, dit-il. .

Plecas dit que nous savons déjà comment gérer les délinquants prolifiques : à peu près comme Roy Gene Hopkins l’a suggéré il y a 20 ans, avec des peines de prison suffisamment longues pour réellement changer les gens.

“Il doit y avoir des conséquences sur le comportement”, dit Plecas.

“Et je pense qu’il est juste de dire que l’une des choses qui a été perdue dans notre système est toute l’idée des conséquences.”

“Respect du citoyen moyen”

Plecas souligne que les faibles taux de récidive des prisonniers qui quittent le système fédéral canadien après avoir purgé des peines d’au moins deux ans sont la preuve qu’une intervention efficace fonctionne.

Il dit que le but n’est pas de jeter les gens en prison, mais plutôt de utiliser la prison et la libération conditionnelle pour faire une différence durable.

Le criminologue Darryl Plecas affirme que les tribunaux devraient reconnaître la totalité des crimes d’un délinquant prolifique avec des peines plus sévères. (David Horemans/CBC)

“Nous ne voulons pas que quiconque franchisse cette porte tournante”, a déclaré Plecas.

“Mais pour une raison quelconque, nous continuons à penser que pour envoyer quelqu’un en prison pendant un jour ou une semaine, la personne va sortir de là et dire:” Je suis une personne différente, je ne commettrai plus jamais de crime. ‘”

Plecas dit qu’il ne blâme pas le public d’être frustré.

“À un moment donné, nous devons dire que même si nous nous soucions le plus des délinquants prolifiques, nous devons également respecter le citoyen moyen et l’homme d’affaires moyen”, a déclaré Plecas.

“Ils ont aussi leurs droits.”

‘Fatigue de la compassion’

Julian Somers, professeur de sciences de la santé à l’Université Simon Fraser (SFU), affirme que la “fatigue de compassion” est une réalité, une frustration signalée pour la première fois par la police et les premiers intervenants et maintenant “élargie pour inclure les personnes qui exploitent des entreprises et les membres du grand public”.

Comme Plecas, le psychologue clinicien affirme qu’il existe une multitude de données sur les délinquants prolifiques qui constituent un sous-ensemble d’une population plus large de personnes aux prises avec la toxicomanie, la maladie mentale et l’itinérance dans la rue.

Les ambulanciers paramédicaux et les premiers intervenants travaillent pour sauver une personne soupçonnée d’avoir une surdose de drogue. La lutte contre la toxicomanie est un élément clé d’un modèle proposé par les chercheurs de la SFU qui, selon eux, aidera à freiner les délinquants prolifiques. (Ben Nelms/CBC)

SFU s’est associée au gouvernement depuis 2005 pour recueillir des renseignements sur les antécédents provinciaux en matière de santé et de services sociaux de toute personne passant par les prisons provinciales.

Somers dit que l’information aidé à piloter un programme Il a été prouvé qu’il réduisait les niveaux de criminalité en permettant aux gens de rentrer chez eux, loin des drogues et des autres personnes aux prises avec les mêmes problèmes. Il dit que les participants sont motivés pour voir leurs enfants, pour essayer de s’améliorer et par la promesse d’une certaine agence au cours de leur vie.

À première vue, c’est une approche qui peut sembler en contradiction avec l’appel de Plecas à des peines de prison importantes, mais Somers dit que la clé est d’intervenir avant que les délinquants n’atteignent le stade prolifique – et les deux hommes disent que la solution réside finalement dans une forme de coercition utilisée pour briser les cycles de la dépendance et de la violence.

En juillet 2021, les chercheurs de la SFU ont présenté leurs propositions dans un “appel à l’action” à Eby et à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances Sheila Malcolmson – mais Somers dit qu’ils ont été accueillis par un “silence radio”.

Au lieu de cela, il a reçu une lettre lui ordonnant de détruire la base de données que ses chercheurs compilaient depuis 17 ans en faveur d’un nouveau programme provincial d’analyse de données établi en 2018 et dit “de portée plus large”.

“Répondre à la demande, pas à l’offre”

Somers dit que l’approche de la SFU est en contradiction avec les stratégies de logement qui déplacent les sans-abri hors de la rue, mais les maintiennent à proximité les uns des autres et continuent de consommer de la drogue, bien que dans des environnements plus sûrs.

“Ce que cela permettrait, c’est essentiellement de marquer les personnes qui sont assistées en les regroupant toutes dans de grands bâtiments où elles n’ont aucun soutien pour faire autre chose que ce qu’elles ont déjà fait, sauf chez elles”, dit-il. .

Somers pense que l’accent mis actuellement sur un soi-disant approvisionnement sûr en drogues ne fera pas grand-chose pour résoudre le problème des délinquants prolifiques – permettant plutôt aux dépendances d’alimenter leur mauvais comportement.

“Le problème, selon nos dirigeants, c’est que c’est l’approvisionnement en drogues toxiques – une fois de plus, ils passent à côté du fait, tout comme la “guerre contre la drogue” l’a fait, que le vrai problème et le domaine de l’opportunité est de répondre à la demande, pas à l’offre, ” il dit.

Quant à Roy Gene Hopkins, au printemps dernier, il était à mi-chemin d’une peine de deux ans moins un jour pour avoir conduit une camionnette volée alors qu’il était interdit. Il sortira bientôt.

Mais aura-t-il appris de son dernier passage derrière les barreaux ?

Considérez la réponse qu’il a donnée à la police – selon des documents judiciaires – quand ils lui ont dit les raisons de sa dernière arrestation : “Peu importe, ouais, grosse affaire.”