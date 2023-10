Les délinquants mineurs seront épargnés en prison afin de libérer de l’espace dans les prisons surpeuplées

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les délinquants mineurs doivent être épargnés de la prison et obligés d’effectuer des travaux d’intérêt général dans le but de libérer de l’espace dans les prisons, a annoncé le gouvernement.

Au milieu des avertissements selon lesquels il n’y a tout simplement plus de place dans les prisons, le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré qu’en outre, certains prisonniers seraient libérés sous licence jusqu’à 18 jours plus tôt.

S’exprimant lundi à la Chambre des Communes, M. Chalk a reconnu que le système carcéral était « sous pression », la population carcérale en Angleterre et au Pays de Galles étant actuellement plus élevée qu’elle ne l’a jamais été. Mais il a ajouté que le passage à des peines non privatives de liberté pourrait contribuer à réduire la criminalité à long terme.

Dans le cadre des réformes dévoilées par le secrétaire à la Justice, les ministres devront également publier une déclaration annuelle de la capacité des prisons et être tenus responsables devant le Parlement.

Et le ministère de la Justice a déclaré qu’il avait commandé des travaux « urgents » pour identifier de nouveaux sites afin d’augmenter la capacité des prisons, soutenus par un financement de 400 millions de livres sterling. Les prisonniers étrangers seront également renvoyés plus rapidement dans leur pays d’origine, afin de réduire la pression sur les prisons britanniques.

M. Chalk a déclaré lundi aux députés que le gouvernement devrait « faire tout ce qu’il faut pour garantir qu’il y ait toujours suffisamment de places de prison ». Il a également annoncé son intention de garantir que les violeurs purgeront la totalité de leur peine de prison et ne seront pas libérés prématurément.

Mais ça vient après L’indépendant a révélé la semaine dernière que Rishi Sunak avait été informé il y a trois ans par le National Audit Office que les prisons seraient pleines d’ici la seconde moitié de 2023 – et n’avait toujours pas réussi à éviter la crise.

Les temps a rapporté la semaine dernière que Lord Justice Edis, le plus ancien juge président d’Angleterre et du Pays de Galles, avait ordonné que la condamnation des criminels reconnus coupables actuellement en liberté sous caution soit retardée.

M. Chalk a déclaré à la Chambre des Communes que la détermination de la peine relevait du système judiciaire et que certains rapports étaient « inexacts ». Mais il a déclaré : « Les prisons ne devraient pas ruiner ce qui est rachetable, et il est clair que trop souvent les circonstances qui conduisent à une première infraction sont exacerbées par un court séjour en prison. »

Le secrétaire fantôme à la Justice du Labour, Shabana Mahmood, a déclaré que M. Chalk n’avait présenté « pas un mot d’excuses au public britannique pour avoir manqué au premier devoir du gouvernement, celui d’assurer la sécurité de nos citoyens ».

« C’est une condamnation accablante de l’échec collectif de ce gouvernement », a déclaré Mme Mahmood. « Nos prisons sont complètement pleines. Cela fait de nombreuses années que nous tirons la sonnette d’alarme.» Elle a ajouté que le public serait « moins en sécurité » en raison des changements et qu’il y avait un « risque d’augmentation de la délinquance ».

Suite à la déclaration du secrétaire à la Justice, la baronne Hamwee, présidente de la commission de la justice et des affaires intérieures de la Chambre des Lords, a déclaré : « Les prisons ont atteint leur pleine capacité, mais la détention n’est qu’une des quatre options de détermination de la peine. Les peines communautaires constituent une bonne alternative aux courtes peines de prison.

« Les peines communautaires peuvent être adaptées à un large éventail de délinquants et de circonstances. Les juges peuvent imposer un large éventail d’exigences, allant du couvre-feu et du marquage électronique au travail non rémunéré, en passant par le traitement de la toxicomanie ou de l’alcoolisme. En sélectionnant les bonnes exigences, ils veillent à ce que la peine soit non seulement punitive, mais aussi réhabilitative.