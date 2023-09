Les délibérations du procès en impeachment du procureur général du Texas, Ken Paxton, entament une deuxième journée

AUSTIN, Texas (AP) — Les délibérations dans le procès en impeachment du procureur général du Texas, Ken Paxton, devaient reprendre samedi après qu’un jury composé pour la plupart de sénateurs républicains se soit réuni pendant environ huit heures sans sortir pour un vote historique sur la condamnation ou non de l’un des sénateurs les plus républicains de leur parti. des personnalités influentes accusées de corruption.

Les pourparlers en cours à huis clos ont nourri un rare manque d’assurance quant à la manière dont un vote pourrait se dérouler au Capitole du Texas, où une majorité républicaine dominante signifie généralement que les résultats sont rarement mis en doute.

Le procès a plongé les républicains du Texas dans des eaux inconnues alors qu’ils se demandent si Paxton devrait être démis de ses fonctions en raison d’allégations selon lesquelles il aurait abusé de ses fonctions pour protéger un donateur politique qui faisait l’objet d’une enquête du FBI. Si un verdict n’est pas annoncé d’ici dimanche soir, les sénateurs pourraient être séquestrés au Capitole jusqu’à ce qu’ils en parviennent à un verdict.

Le suspense a poussé Paxton, dont les trois mandats ont été entachés de scandales et d’accusations criminelles, plus près d’un test déterminant pour sa durabilité politique après une destitution extraordinaire menée par ses compatriotes républicains et qui a élargi les fractures du parti dans le plus grand parti rouge d’Amérique. État. Pendant près d’une décennie, Paxton a rehaussé sa notoriété nationale en précipitant son bureau dans des batailles judiciaires polarisantes à travers les États-Unis, gagnant l’acclamation de Donald Trump et de l’extrême droite du Parti républicain.

Faisant un dernier appel pour condamner le meilleur avocat du Texas, les responsables de la mise en accusation ont utilisé leurs plaidoiries finales vendredi pour le présenter comme un escroc qui devait partir.

« Si nous n’empêchons pas les fonctionnaires d’abuser des pouvoirs de leur fonction, alors franchement personne ne le pourra », a déclaré le représentant républicain de l’État Andrew Murr, qui a contribué à diriger la destitution à la Texas House, dans ses conclusions finales.

S’il est reconnu coupable, Paxton deviendra le premier fonctionnaire de l’État du Texas condamné pour mise en accusation depuis plus de 100 ans. Un verdict pourrait arriver plus tard samedi.

Dans une réfutation colérique et provocante, l’avocat de Paxton, Tony Buzbee, a lancé des attaques contre un large éventail de personnalités à l’intérieur et à l’extérieur du Capitole du Texas, se moquant d’un Texas Ranger qui avait averti Paxton qu’il risquait d’être inculpé et d’un autre accusateur qui a pleuré à la barre des témoins.

S’appuyant sur les divisions entre républicains, Buzbee a décrit la destitution comme un complot orchestré par une vieille garde de rivaux du GOP. Il a choisi George P. Bush, le neveu de l’ancien président George W. Bush qui a défié Paxton lors de la primaire républicaine de 2022, ponctuant une plaidoirie finale cinglante qui remettait en question l’intégrité des agents du FBI et s’en prenait à la plus célèbre dynastie politique du Texas.

« Je vous dirais qu’il s’agit d’une chasse aux sorcières politique », a déclaré Buzbee. « Je vous dirais que ce procès a montré, aux yeux du pays, une lutte partisane au sein du Parti républicain. »

Paxton est revenu pour les plaidoiries finales après n’avoir pas assisté à la majeure partie du procès de deux semaines. Assise de l’autre côté de la pièce se trouvait son épouse, la sénatrice Angela Paxton, qui devait être présente pendant tout le procès mais qui n’avait pas le droit de participer aux délibérations ou de voter sur le sort politique de son mari.

L’affaire porte sur des accusations selon lesquelles Paxton aurait abusé de ses fonctions pour aider l’un de ses donateurs, le promoteur immobilier d’Austin, Nate Paul, qui a été inculpé en juin pour avoir fait de fausses déclarations aux banques. Paul a plaidé non coupable.

Huit des anciens adjoints de Paxton l’ont dénoncé au FBI en 2020, déclenchant une enquête fédérale qui se poursuivra quel que soit le verdict. Les procureurs fédéraux enquêtant sur Paxton ont témoigné en août devant un grand jury à San Antonio, selon deux personnes connaissant le dossier qui ont parlé sous couvert d’anonymat en raison des règles de secret entourant la procédure.

L’un d’eux a déclaré que le grand jury avait entendu Drew Wicker, l’ancien assistant personnel de Paxton. Lors du procès en impeachment, Wicker a témoigné qu’il avait entendu un jour un entrepreneur dire à Paxton qu’il devrait vérifier auprès de « Nate » le coût des rénovations de la maison du procureur général à Austin.

Lors des plaidoiries finales, la défense a déclaré aux sénateurs qu’il n’y avait aucune preuve pour étayer les accusations ou qu’il n’y en avait pas suffisamment pour s’élever au-delà de tout doute raisonnable. Les responsables de la mise en accusation de la Chambre, en revanche, ont parcouru des documents spécifiques et diffusé des extraits de témoignages des députés qui ont dénoncé Paxton au FBI.

L’un des articles de mise en accusation se concentre sur une prétendue liaison extraconjugale que Paxton aurait eue avec Laura Olson, qui travaillait pour Paul. Il allègue que l’embauche d’Olson par Paul équivalait à un pot-de-vin. Elle a été appelée à la barre des témoins mais n’a finalement jamais témoigné. Un autre article affirme que le promoteur a également soudoyé Paxton en payant les rénovations de sa maison.

Le verdict sera décidé par 30 des 31 sénateurs de l’État, pour la plupart républicains. Condamner Paxton sur l’un des 16 articles de mise en accusation nécessite une majorité des deux tiers, ce qui signifie que si les 12 démocrates votaient pour le condamner, ils auraient besoin de neuf républicains pour les rejoindre.

Paxton fait face à une série de problèmes juridiques au-delà de la destitution. Outre l’enquête fédérale sur les mêmes allégations qui ont donné lieu à sa mise en accusation, il fait également face à une procédure disciplinaire du barreau pour ses efforts visant à renverser les élections de 2020 et n’a pas encore été jugé pour des accusations de fraude sur les valeurs mobilières de l’État remontant à 2015.

Il a plaidé non coupable dans cette affaire, mais ses avocats ont déclaré que sa destitution pourrait ouvrir la porte à un accord de plaidoyer.

___

Les rédacteurs d’Associated Press Jake Bleiberg à Dallas et Jim Vertuno à Austin ont contribué à ce rapport.

___

Retrouvez la couverture complète par AP de la destitution du procureur général du Texas, Ken Paxton, sur : https://apnews.com/hub/ken-paxton

Paul J. Weber et Juan A. Lozano, Associated Press