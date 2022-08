Les délibérations commencent pour 2 hommes inculpés dans le complot du gouverneur Whitmer

GRAND RAPIDS, Michigan (AP) – Les jurés reviennent mardi pour leur première journée complète de délibérations dans le procès de deux hommes accusés d’avoir élaboré un plan pour kidnapper la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer, la deuxième tentative du gouvernement d’obtenir des condamnations dans une affaire qui a émergé juste avant l’élection présidentielle de 2020.

Les procureurs ont déclaré que certaines des meilleures preuves contre Adam Fox et Barry Croft Jr. provenaient de leurs propres mots, soit écrits par eux, soit secrètement enregistrés par des agents et des informateurs du FBI pendant des semaines de surveillance dans trois États.

Les avocats de la défense, quant à eux, se sont jetés sur le FBI dans leurs plaidoiries finales, liant tout stratagème à des agents voyous, et non à une bande de rebelles antigouvernementaux.

Les délibérations du jury reprendront mardi après un après-midi de travail lundi.

Le procureur adjoint américain Nils Kessler a rappelé au jury comment Fox, Croft et d’autres avaient fait un tour de nuit à Elk Rapids, dans le Michigan, pour voir la maison de vacances au bord du lac de Whitmer et un pont qui pourrait être détruit pour gêner la police.

«Regardez à quel point ils étaient proches, à quelques mètres de sa maison. Ils n’avaient pas besoin d’hélicoptère. Ils n’avaient même pas besoin d’un bateau », a déclaré Kessler, se référant à d’autres idées qui ont été lancées. «Ils avaient besoin d’une camionnette, de ruban adhésif et de corde. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. »

Fox, 39 ans, et Croft, 46 ans, sont jugés pour la deuxième fois, après qu’un jury en avril n’a pas pu parvenir à un verdict unanime mais a acquitté deux autres hommes. Deux autres ont plaidé coupable.

« ‘Quel gouverneur va être traîné et pendu pour trahison en premier ?’ », a déclaré Kessler, citant Croft.

“N’importe quel gouverneur ferait l’affaire”, a déclaré le procureur. « Fin juin, il disait aux gens que le gouvernement du Michigan est une cible d’opportunités, et Dieu sait que le gouverneur doit être pendu. Il ne voulait pas seulement la kidnapper. Il voulait avoir son propre procès et l’exécuter.

Le but ultime : une deuxième révolution américaine, a déclaré Kessler.

Mais les avocats de la défense ont dépeint Fox et Croft comme des “grands parleurs”, un couple maladroit, grossier, fumeur de marijuana exerçant la liberté d’expression et incapable de diriger quoi que ce soit d’aussi extraordinaire que l’enlèvement d’un fonctionnaire.

“En Amérique, le FBI n’est pas censé créer des terroristes nationaux pour que le FBI puisse les arrêter”, a déclaré l’avocat de la Fox, Christopher Gibbons, au jury. “Le FBI n’est pas censé créer un complot pour que le FBI puisse se lever et réclamer une perturbation.”

Il a dit que Fox était «isolé, fauché, sans abri», vivant dans le sous-sol d’un magasin sous vide dans la région de Grand Rapids.

L’avocat de Croft, Joshua Blanchard, a proposé une évaluation similaire dans une attaque virulente contre les tactiques du FBI.

« Vous n’êtes pas obligé d’être d’accord avec la politique de Barry. Je ne sais certainement pas », a déclaré Blanchard. « Mais nous devrions tous convenir que les principes de vérité et de justice sont le fondement sur lequel notre pays est construit. Le FBI nous a dit que la vérité n’avait pas d’importance pour eux. … Vous avez le pouvoir de mettre un terme à cela aujourd’hui.

Croft est un camionneur de Bear, Delaware.

Whitmer, un démocrate, a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, pour avoir attisé la méfiance et fomenté la colère contre les restrictions contre les coronavirus et refusé de condamner les groupes haineux et les extrémistes de droite comme ceux accusés dans le complot.

Au cours du week-end, elle a déclaré qu’elle n’avait pas suivi le deuxième procès mais restait préoccupée par “la rhétorique violente dans ce pays”.

Trump a récemment qualifié le plan d’enlèvement de “faux accord”.

White a rapporté de Detroit.

Suivez Ed White sur http://twitter.com/edwritez

Joey Cappelletti et Ed White, l’Associated Press