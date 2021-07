Les Delhiites font sortir Chai et Pakoda alors que les pluies soulagent de la chaleur torride

New Delhi a accueilli vendredi des précipitations bien nécessaires avec des orages et des vents violents, apportant un bref soulagement aux résidents confrontés à la flambée des températures et des vagues de chaleur dans la capitale nationale de l’Inde. Selon le département Met, au cours des quatre derniers jours, Delhi a été sous une forte canicule, le mercure dépassant largement la barre des 40 degrés Celsius.

Plus tôt dans la journée, le Département météorologique indien (IMD) avait déclaré qu' »une activité orageuse isolée et dispersée accompagnée d’éclairs et de précipitations est probable » à Delhi et dans ses États voisins, mais aucune condition favorable n’est susceptible de se développer pour la poursuite de la mousson du sud-ouest. alors que la canicule se poursuit.

« Par conséquent, une activité pluviométrique modérée continuera très probablement à prévaloir sur les parties nord-ouest, centrale et occidentale de l’Inde péninsulaire au cours des 5 à 6 prochains jours », a déclaré IMD sur son compte Twitter officiel.

Jeudi, Delhi avait enregistré une température maximale de 43,1 degrés Celsius, la journée la plus chaude de juillet depuis 2012, lorsque la capitale nationale avait grésillé à 43,5 degrés Celsius.

