Les délégués travaillant pour mettre fin à la pollution mondiale par les plastiques conviennent d’élaborer un projet de traité

Les négociateurs mondiaux ont convenu d’élaborer un projet de traité pour mettre fin à la pollution plastique, une étape préliminaire mais cruciale pour lutter contre l’une des sources les plus durables de déchets humains.

Les défenseurs de l’environnement ont accueilli avec prudence le résultat de cinq jours de pourparlers de l’ONU à Paris sur la pollution plastique, mais ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’industrie pétrolière et certains gouvernements affaibliraient l’éventuel traité. La plupart des plastiques sont fabriqués à partir de combustibles fossiles.

Les délégués au Comité de négociation intergouvernemental sur les plastiques ont convenu vendredi soir de produire un premier projet avant leur prochaine réunion au Kenya en novembre, ont indiqué les participants. Le comité est chargé d’élaborer le premier traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, sur terre et en mer.

Une coalition de gouvernements « à haute ambition » dirigée par la Norvège et le Rwanda, ainsi que des groupes environnementaux, veulent mettre fin à la pollution plastique d’ici 2040 en réduisant la production et en limitant certains produits chimiques utilisés dans la fabrication des plastiques.

« Les projections suggèrent qu’un enfant né aujourd’hui verra sa production de plastique doubler à l’âge de 18 ans, mais nous savons que les conséquences de l’augmentation de la production de plastique seront désastreuses pour notre santé, la planète et le climat », a déclaré le Dr Tadesse Amera. , qui a dirigé la délégation du Réseau international pour l’élimination des polluants lors des pourparlers. « Les enjeux sont élevés, mais nous sommes optimistes face à la prise de conscience croissante parmi les délégués de la nécessité de contrôles mondiaux. »

Les pays dotés de grandes industries pétrolières comme les États-Unis, la Chine et l’Arabie saoudite se concentrent plutôt sur le recyclage du plastique et veulent des règles pays par pays au lieu de limites générales.

Stew Harris, directeur principal de la politique mondiale sur les plastiques à l’American Chemistry Council, a plaidé pour permettre à chaque gouvernement « d’utiliser les bons outils en fonction de leur situation unique ». Dans une déclaration à l’Associated Press à la fin des pourparlers, il a déclaré que la circularité – ou la réutilisation des plastiques – était « au premier plan des négociations comme moyen de lutter contre la pollution et d’être plus durable dans la production et la consommation de plastiques. Nous convenons que c’est la meilleure voie.

L’humanité produit plus de 430 millions de tonnes de plastique par an, dont les deux tiers sont des produits à courte durée de vie qui deviennent rapidement des déchets, remplissant l’océan et, souvent, se frayant un chemin dans la chaîne alimentaire humaine, a déclaré le Programme des Nations Unies pour l’environnement en avril. rapport. Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques, les déchets plastiques produits dans le monde devraient presque tripler d’ici 2060, avec environ la moitié finissant dans des décharges et moins d’un cinquième recyclés.

Plus de 2 000 participants de près de 200 pays, dont des gouvernements et des observateurs, ont pris part aux pourparlers de cette semaine. Les récupérateurs de déchets et certains groupes de défense ont déclaré qu’ils s’étaient initialement vu refuser l’accès aux pourparlers. Ensuite, les débats sur les règles de procédure – y compris la question de savoir si les décisions nécessiteraient un consensus ou seulement l’approbation des deux tiers – ont prolongé les débats, ont déclaré les participants.

Mais ils ont finalement convenu de produire un projet de traité d’ici novembre, ce qui maintient les choses sur la bonne voie pour produire une version finale d’ici la date limite de fin 2024. Les pourparlers de cette semaine étaient la deuxième des cinq séries de réunions qui devaient avoir lieu pour achever les négociations.

« Le temps presse et il ressort clairement des négociations de cette semaine que les pays producteurs de pétrole et l’industrie des combustibles fossiles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour affaiblir le traité et retarder le processus », a déclaré Graham Forbes de la campagne mondiale sur les plastiques de Greenpeace USA. « Bien que des discussions de fond aient eu lieu, il reste encore une énorme quantité de travail devant nous. »

Angela Charlton et Jennifer Mcdermott, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





Déchets plastiques