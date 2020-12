Par Emma Farge

GENÈVE, 1er décembre (Reuters) – Un dernier cycle de négociations à l’Organisation mondiale du commerce sur la réduction des subventions à la pêche s’est ouvert mardi, certains délégués ne voyant guère d’espoir d’un accord d’ici 2020, malgré l’intensification des négociations.

Les dirigeants mondiaux se sont engagés en 2015 à respecter une série d’objectifs de l’ONU et l’un d’eux donne mandat à l’organisme de surveillance du commerce basé à Genève de conclure un accord sur la fin des subventions gouvernementales de plusieurs milliards de dollars qui contribuent à la surpêche.

Cependant, trois délégués impliqués dans les pourparlers à huis clos ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à un accord d’ici la fin de l’année, et une source commerciale a déclaré que les discussions sur un domaine clé étaient effectivement dans l’impasse.

« Je serais surpris s’il y avait un accord », a déclaré un délégué.

L’ambassadeur de Suisse Didier Chambovey, qui facilite les pourparlers, a déclaré la semaine dernière aux membres que les positions sur les dérogations potentielles pour les pays en développement étaient « enracinées ».

L’Inde est l’un des nombreux pays à rechercher des exclusions importantes, selon des sources.

Un accord a échappé aux négociateurs pendant 20 ans, bien que le président actuel, Santiago Wills, soit resté optimiste quant aux progrès ces derniers mois et a produit deux projets d’accords, qui ont suscité les éloges des défenseurs de l’environnement et du prince Charles du Royaume-Uni.

Cependant, le projet de texte publié en novembre vu par Reuters montrait toujours 51 paires de crochets – indiquant des zones de non-accord.

La Chine, l’UE, les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon sont les principaux subventionneurs, et l’argent qu’ils injectent dans l’industrie aide les navires à voyager vers des mers éloignées et contribue à la surpêche qui menace les stocks de poissons mondiaux.

Un accord ambitieux pourrait entraîner une augmentation de 12,5% de la biomasse mondiale de poissons d’ici 2050, a déclaré le Pew Charitable Trust, sur la base d’un modèle qu’il a partagé avec les négociateurs de l’OMC.

Un accord est également considéré comme essentiel pour prouver la pertinence de l’OMC en tant qu’instance de négociation, maintenant que sa fonction de règlement des différends est paralysée en raison des querelles internes sur la réforme.

À ce stade des négociations, le directeur général de l’OMC pourrait intervenir pour essayer de pousser les négociations sur la ligne, mais il n’y a pas de patron actuel après que Washington a bloqué le choix d’un panel de l’OMC pour remplacer le Brésilien Roberto Azevedo.

Les pourparlers de cette semaine sont les derniers du calendrier, bien que d’autres réunions puissent être convoquées avant une réunion du Conseil général le 16 décembre où, en théorie, un accord pourrait encore être conclu. (Reportage par Emma Farge, édité par William Maclean)