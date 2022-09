Des experts de l’aviation s’adressant aux délégués au congrès 2022 de l’Union des municipalités de la Colombie-Britannique (UBCM) à Whistler ont brossé un tableau qui montre une industrie avec de multiples développements et des aéroports à travers la province confrontés à des défis importants.

Le consultant en transport Rob Beynon, fondateur d’Operation Economics, a déclaré que l’industrie aéronautique est confrontée à ce qu’il a appelé de “vrais grands changements structurels” face à plusieurs développements.

Beynon a déclaré que les aéroports et les industries liées aux aéroports avaient du mal à pourvoir les emplois face à la hausse des coûts, aux bas salaires des personnes occupant certains postes et aux départs à la retraite. Cette pénurie affecte non seulement les opérations courantes au sol comme la manutention des bagages et la sécurité, mais également les postes de haut niveau, laissant les aéroports à court d’expertise nécessaire pour faire face à un environnement réglementaire de plus en plus complexe imposé par Transports Canada.

Un autre problème concerne la stabilité géopolitique. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et les sanctions imposées par l’Occident à la Russie ont eu un impact immédiat sur les affaires, a déclaré Beynon. Les tensions entre la République populaire de Chine et Taïwan ont également eu un impact sur les opérations, en particulier dans l’ouest du Canada. On ne sait pas comment ces tensions se développeront à l’avenir, a-t-il déclaré.

Un troisième enjeu concerne les évolutions technologiques rapides face au changement climatique.

Les compagnies aériennes passeront aux avions propulsés à l’électricité et à l’hydrogène, entre autres nouveaux carburants, dans un délai relativement court. Une décision qui obligera les aéroports à installer de nouvelles infrastructures pour desservir ces avions et leurs propres opérations. “Tout ce qui se passe dans les aéroports coûte des millions”, a-t-il déclaré en mettant en garde contre l’incertitude et les augmentations importantes des coûts.

D’autre part, les aéroports ont le potentiel de bénéficier de la hausse des taux de location des terrains en raison de leurs portefeuilles fonciers, a-t-il déclaré. Mais la hausse des prix des terrains en dehors des terrains aéroportuaires pourrait décourager le développement économique.

Ces changements se produisent dans le contexte des impacts économiques immédiats de la pandémie de COVID-19 et de la récession imminente. “Beaucoup d’aéroports régionaux et plus petits traînent par les ongles”, a-t-il déclaré.

Dave Frank, directeur exécutif du BC Aviation Council, a donné une note comparable dans son évaluation et ses critiques souvent franches de la politique gouvernementale.

« Tout le monde dans cette salle devrait être en colère contre le programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires du gouvernement fédéral », a-t-il déclaré. «Ils n’investissent que 38 millions de dollars par an dans de petits aéroports pour l’ensemble du pays, ce qui représente environ un tiers de ce qui est nécessaire. Et si vous venez d’une communauté sans service passager régulier, vous n’êtes même pas admissible. Cela va totalement à l’encontre du soutien des services d’ambulance aérienne, des interventions d’urgence, de l’extinction des incendies, du développement du tourisme, des services communautaires éloignés et autochtones, du développement économique (et) de la justice spatiale.

Cette approche du gouvernement fédéral devrait contrarier les maires des petites villes, a-t-il déclaré. “Ce que cela signifie, c’est que si votre petit aéroport n’a pas de service passagers régulier, il s’effondre et il vit de la dépréciation et la fin de vie se produit là-bas.”

En revanche, il a fait l’éloge du programme d’accès aérien de la Colombie-Britannique pour avoir soutenu les améliorations aéroportuaires. “Vous êtes un idiot si vous ne vous connectez pas à ce programme pour votre aéroport.”

Cela dit, Frank a noté que les grands aéroports ne sont pas à l’abri, et a ajouté qu’il est étonnant que l’industrie aéronautique ait réussi à traverser COVID.

“Quatre-vingt-sept pour cent de ses activités ont disparu pendant essentiellement deux ans”, a-t-il déclaré. « Les aéroports n’ont plus de bilans. Ils n’ont pas d’argent en banque. Et pourtant, le gouvernement fédéral facture toujours des loyers exorbitants… Si vous croyez notre thèse, selon laquelle les aéroports et l’aviation sont les infrastructures de développement socio-économique les plus puissantes, pourquoi mourons-nous nickel et dime?

Beynon et Frank ont ​​fait ces commentaires lors d’une clinique qui comprenait également des présentations de Walt Judas, directeur général de la Tourism Association of BC, et de Rose Klukas, directrice du développement économique pour la ville de Campbell River.

Judas a souligné l’importance du transport aérien pour le tourisme provincial tandis que Klukas a identifié l’aéroport de la ville comme un moteur important de la croissance locale.

Les membres du public avaient entendu plus tôt de Frank que l’aéroport international de Vancouver avait contribué 20,2 milliards de dollars à la production économique totale avant la pandémie. La COVID-19 a ensuite entraîné l’annulation d’un projet d’immobilisations d’une valeur de 8 milliards de dollars. “Cela n’a guère fait de bruit dans les nouvelles”, a-t-il déclaré, ajoutant que la production économique totale de l’aéroport international de Vancouver est deux fois supérieure à celle du port de Vancouver.

Mais si YVR est la clé de voûte, Frank a déclaré que l’importance des aéroports provinciaux et de l’industrie de l’aviation s’étend au-delà du service passagers régulier. Ils comprennent l’industrie aérospatiale dans de petites collectivités comme Powell River et des centres émergents comme Kelowna, des établissements d’enseignement et de formation au pilotage, l’aviation générale, l’aviation d’affaires et des centres d’ambulance aérienne.

