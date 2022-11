Les délégués de la COP27 en Égypte combattent une liste croissante de cauchemars logistiques

Environ 35 000 délégués de près de 200 pays devraient se réunir à la pointe sud de la péninsule égyptienne du Sinaï pour discuter d’une action collective sur la manière de faire face à l’urgence climatique. Joseph Aïd | AFP | Getty Images

SHARM EL-SHEIKH, Égypte – La station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge est largement connue pour ses plages de sable abritées, ses récifs coralliens et ses hôtels de luxe. Il pourrait peut-être aussi devenir connu pour la liste croissante des problèmes d’infrastructure lors du sommet phare des Nations Unies sur le climat de cette année. Environ 35 000 délégués de près de 200 pays devraient se réunir à la pointe sud de la péninsule égyptienne du Sinaï pour discuter d’une action collective sur la manière de faire face à l’urgence climatique. L’événement de deux semaines, connu sous le nom de COP27, a rencontré plusieurs problèmes lors de ses premiers jours. Un tuyau d’égout a semblé éclater mercredi soir près de la sortie de la Zone bleue, un espace géré par l’ONU où se tiennent des négociations. La fuite a envoyé des flots de déchets liquides nauséabonds dans l’une des principales artères du site, incitant beaucoup à tenter d’entraver le flux dans le but de prendre un bus pour retourner à leur hôtel. Plus tôt dans la semaine, les participants s’étaient plaints de un manque de nourriture et d’eau, les toilettes manquent souvent de papier toilette et de longues files d’attente pour acheter des collations très chères tout en se tenant sous le soleil africain. Pris ensemble, ces problèmes soulèvent des questions sur la planification d’un événement de cette envergure. “La logistique semble être une chose ici. Ce n’est pas pour les timides”, a déclaré jeudi à CNBC Lena Thiede, experte en politique environnementale et climatique de la société d’investissement allemande Planet A Ventures, depuis la zone bleue. “J’avais du mal à passer de la zone bleue à la zone verte. Je pensais que c’était plus connecté, ces deux mondes, et je les trouvais vraiment très séparés, et c’était difficile d’y arriver”, a déclaré Thiede. La présidence égyptienne de la COP et la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques n’étaient pas immédiatement disponibles pour répondre à une demande de commentaires de la CNBC.

Certaines infrastructures manquent un peu. Même [with] signalisation, je ne trouve mon chemin nulle part. Sarah Gary Directeur de la British Society of Soil Science

Sarah Garry, directrice générale de la British Society of Soil Science, s’est entretenue avec CNBC jeudi alors qu’elle faisait la queue pour commander un hamburger végétalien pour le déjeuner. “C’est le seul endroit qui vend quoi que ce soit de végétalien ou de végétarien. Du moins, je pense que oui, je n’ai encore rien trouvé d’autre.” Garry, qui est arrivée mercredi en milieu d’après-midi et prévoyait de rester jusqu’à samedi, a déclaré qu’elle avait eu quelques expériences de ne pas pouvoir trouver les toilettes dans certains des bâtiments de la zone bleue malgré le fait de suivre les panneaux.

Les participants à la conférence font la queue pour acheter de la nourriture alors qu’ils assistent à la conférence sur le climat COP27 de la CCNUCC le 9 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte. Sean Gallup | Getty Images Actualités | Getty Images

“Certaines infrastructures manquent un peu. Même [with] signalisation, je ne trouve mon chemin nulle part. Donc… le panneau indiquant les toilettes, vous y allez, et il n’existe pas”, a déclaré Garry. “Je ne comprends pas la carte et ce n’est pas que je ne suis pas très bon en lecture de carte. j’ai fait mes brownies [Girl Scouts] … mais les cartes n’ont tout simplement pas de sens », a déclaré Garry. “Je pense que nous sommes tous ici pour les bonnes raisons, mais il serait vraiment utile d’avoir une partie de cette infrastructure de base juste pour nous permettre d’être plus impliqués.”

“Je ne pourrais pas faire deux semaines comme ça”