Les délégations américaines et britanniques quittent le Jamboree Scout Mondial frappées par la canicule

SÉOUL — Les membres des contingents américain, britannique et singapourien participant au Jamboree scout mondial à Buan, en Corée du Sud, se préparent à ranger leurs tentes et à déménager, car une vague de chaleur a causé des centaines de blessés et menacé d’écourter l’événement international quadriennal . Les déménagements surviennent alors que le temps chaud et les conditions humides ont poussé des centaines de personnes à l’événement à demander de l’aide médicale. Près de 1 500 personnes ont été soignées vendredi pour des piqûres d’insectes, des éruptions cutanées et des coups de chaleur, selon les organisateurs de l’événement. a dit. Lors de la cérémonie d’ouverture quelques jours plus tôt, 139 personnes avaient souffert de coups de chaleur, de maux de tête et de douleurs abdominales, selon les organisateurs de l’événement. a dit.

Le World Jamboree rassemble des dizaines de milliers d’adolescents âgés de 14 à 18 ans, plus des adultes, des associations scoutes du monde entier tous les quatre ans. L’événement de cette année était le premier depuis la pandémie de coronavirus.

Le contingent britannique, qui compte le plus grand nombre de personnes parmi les plus de 150 délégations participant au jamboree, a déclaré qu’il déplacerait ses 4 500 membres vers des chambres d’hôtel à Séoul. « Comme nous sommes le plus grand contingent, nous espérons que cela contribuera à alléger la pression sur le site dans son ensemble », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Les Boy Scouts of America ont également annoncé leur intention de déplacer les 1 100 membres du contingent américain dimanche au Camp Humphreys, la principale base militaire américaine en Corée du Sud, située à environ 100 miles au nord du site de l’événement.

« La chaleur et l’humidité extrêmes ont provoqué des conditions difficiles pour les participants », ont déclaré les Boy Scouts of America. « La sécurité de tous les participants étant une priorité absolue, le contingent américain a choisi de quitter l’événement plus tôt. »

Bear Grylls, l’aventurier connu pour ses émissions de survie, a assisté à l’événement en tant qu’ambassadeur en chef de l’Organisation mondiale du mouvement scout.

L’Association scoute de Singapour a déclaré qu’elle déplacerait ses 67 participants à Séoul, invoquant des problèmes de sécurité. Les Singapouriens rejoindront les Britanniques dans la capitale sud-coréenne, a indiqué l’association.

La Corée du Sud a été frappée par une vague de chaleur au cours du mois le plus chaud jamais enregistré au monde. Le gouvernement a relevé l’alerte à la chaleur à son plus haut niveau pour la première fois en quatre ans alors que les températures ont grimpé à plus de 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) cette semaine. Agence météorologique de la Corée du Sud prévision des températures allant jusqu’à 93,2 degrés (34 degrés Celsius) à Buan jusqu’au 12 août, date à laquelle l’événement se termine.

L’Organisation mondiale du mouvement scout a exprimé ses inquiétudes concernant les risques de chaleur et a déclaré qu’elle avait conseillé à la Corée du Sud d’écourter l’événement. Mais l’hôte « a décidé de poursuivre l’événement », s’engageant à « faire tout son possible » pour faire face à la canicule, l’organisation a dit.

« Nous continuons d’appeler l’hôte et le gouvernement coréen à honorer leurs engagements à mobiliser des ressources financières et humaines supplémentaires et à faire de la santé et de la sécurité des participants leur priorité absolue », a-t-il déclaré.

Des responsables du gouvernement sud-coréen ont déclaré aux journalistes samedi que le jamboree se poursuivrait comme prévu, mais qu’ils respectaient la décision de chaque délégation de plier bagage.

Les organisateurs et le gouvernement sud-coréens du jamboree ont fait l’objet de critiques croissantes pour les blessures liées à la chaleur, les conditions sordides de l’événement et les accusations de mauvaise planification.

Des photos de l’événement montrent des poubelles débordantes, tandis que rapports ont mentionné un manque de douches pour les participants masculins et des lieux « pleins de bugs et de tiques ». Le Washington Post n’a pas pu étayer immédiatement ces affirmations. Le journal sud-coréen Chosun Ilbo a dit dans un éditorial que le jamboree était un embarras international.

En réponse, les organisateurs de l’événement ont a dit ils ont augmenté le nombre de travailleurs sanitaires et de médecins sur place, tandis que le gouvernement a déployé l’armée pour aider les organisateurs d’événements. L’administration du président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré qu’elle fournirait plus de 7 millions de dollars de soutien financier supplémentaire pour l’événement.

Niha Masih à Séoul a contribué à ce rapport.