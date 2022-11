Les délais de livraison de l’iPhone 14 Pro glissent après Noël

Les délais de livraison de l’iPhone 14 Pro et de l’iPhone 14 Pro Max aux États-Unis ont commencé à glisser après Noël, selon Pommes site web et analystes financiers.

Les longs délais d’attente suggèrent que les personnes qui commandent un iPhone haut de gamme maintenant pourraient ne pas avoir l’appareil à temps pour les vacances de cadeaux, ce qui pourrait nuire aux ventes d’Apple au quatrième trimestre.

“Nous pensons que les risques liés à l’iPhone augmentent avant la très importante saison de vente du Black Friday / Holiday, car les temps d’attente aux États-Unis sont prolongés à environ 34 jours”, a écrit mercredi l’analyste d’UBS David Vogt dans une note aux clients.

Mercredi, les vérifications de CNBC sur le site Web américain d’Apple ont montré une date d’expédition du 27 décembre pour plusieurs modèles d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max.

“Alors que les temps d’attente avaient régulièrement augmenté dans les enquêtes précédentes, les données les plus récentes ont atteint un niveau extrême à notre avis”, a écrit Vogt.

Parfois, Apple envoie des produits par courrier avant leur date d’expédition estimée, et certains détaillants tels que les opérateurs de téléphonie mobile peuvent avoir plus de stock qu’Apple.

Cependant, les iPhone 14 et iPhone 14 Plus moins chers d’Apple n’ont pas de temps d’attente sur le site Web d’Apple et peuvent être achetés immédiatement, ce qui suggère que certains consommateurs pourraient décider d’échanger afin de mettre leurs appareils sous le sapin de Noël à temps.

Les temps d’attente allongés surviennent après qu’Apple a donné un avertissement inhabituel au début du mois selon lequel les restrictions de Covid dans une usine Foxconn à Zhengzhou, en Chine, entraîneraient une “capacité considérablement réduite”.

“Cependant, nous nous attendons maintenant à une baisse des expéditions d’iPhone 14 Pro et d’iPhone 14 Pro Max par rapport à ce que nous avions prévu auparavant et les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour recevoir leurs nouveaux produits”, a déclaré Apple.

L’usine de Zhengzhou est parfois appelée “iPhone City” car c’est là que se fait une grande partie de l’assemblage final d’Apple pour ses appareils. Il est aux prises avec des blocages dans le cadre de la politique chinoise zéro-Covid, ce qui a entraîné des problèmes de main-d’œuvre car certains travailleurs opèrent en “boucle fermée” où ils s’isolent dans des dortoirs et des usines séparés du monde extérieur.

Foxconn a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il travaillait avec le “gouvernement dans un effort concerté pour éradiquer la pandémie et reprendre la production à sa pleine capacité le plus rapidement possible”.

L’usine de Zhengzhou représente 80% de la capacité de production totale d’iPhone, a déclaré mercredi l’analyste de Jefferies Kyle McNealy dans une note, citant Counterpoint Research.

Il estime qu’Apple perdrait environ 1 milliard de dollars de revenus et 0,01 $ de BPA pour chaque semaine de fermeture de l’installation. Les analystes s’attendent à 125,9 milliards de dollars de ventes au cours du trimestre de décembre, selon FactSet.

“Il est prudent d’adopter une approche conservatrice pour modéliser la récente fabrication liée au COVID

perturbations étant donné qu’une si grande partie de l’empreinte d’Apple se situe dans la région touchée », a écrit McNealy.

— Michael Bloom de CNBC a contribué à cette histoire.