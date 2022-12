Les délais d’attente pour les visas de plus de 2 ans empêchent les voyageurs indiens d’entrer aux États-Unis

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Chaitali Aggarwal rêvait depuis longtemps de visiter New York depuis sa maison dans la capitale indienne, New Delhi. Et donc en 2020, elle a demandé un visa touristique pour elle et son père.

Deux ans plus tard, ils attendent toujours.

Bien sûr, comme pour tous les globe-trotters, le Covid-19 a gêné. Mais alors que les voyages ont pour la plupart repris à mesure que la pandémie recule, Aggarwal a toujours une chaîne de montagnes bureaucratique qui fait obstacle à son rêve américain.

Elle n’est pas la seule.

De nombreux Indiens qui espèrent se rendre aux États-Unis pour des vacances ou pour voir leur famille sont désormais confrontés à d’énormes retards dans l’obtention des entretiens nécessaires pour obtenir un visa. Le problème affecte également les visiteurs potentiels d’autres pays.

Cela signifie que l’une des plus grandes sources de tourisme aux États-Unis est sévèrement restreinte, ce qui pourrait faire perdre au pays des millions de dollars de revenus.

“Nous prendrons n’importe quel rendez-vous, à tout moment”, déclare Aggarwal. “Mais je ne vois pas cela se produire de si tôt.”

En 2020, Aggarwal a embauché un agent pour l’aider à naviguer dans le processus compliqué de visa touristique américain. Elle a obtenu des rendez-vous pour un entretien de visa, mais ceux-ci ont été reportés en raison de la pandémie. Maintenant, à cause d’un changement de circonstances, elle a dû recommencer le processus.

Et, ayant déjà soufflé 14 000 roupies (171 $) en frais et en paiements à l’agent tiers, elle doit décider si elle peut se permettre de recommencer.

Pour obtenir un visa d’affaires ou de tourisme, un citoyen indien doit soumettre des informations sur le but de sa visite, la preuve qu’il peut subvenir à ses besoins pendant son séjour aux États-Unis, ses antécédents professionnels et ses études, des détails sur des parents qui vivent aux États-Unis et un itinéraire complet.

La dernière étape du processus de visa est un entretien en personne – si vous pouvez en obtenir un.

Selon le département d’État américain, le temps d’attente début décembre pour l’un de ces entretiens à l’ambassade américaine à New Delhi était de 936 jours calendaires, y compris les week-ends et les jours fériés. À Hyderabad, c’était 780. À Mumbai, c’est 999.

Un représentant du Département d’État a déclaré à CNN Travel que des initiatives étaient en place pour accélérer les processus d’entretien pour les visas, notamment l’intégration de nouveaux employés et l’embauche de “membres de la famille éligibles de notre personnel diplomatique pour occuper des postes consulaires à l’étranger et aux États-Unis”.

Ils ont reconnu que des difficultés subsistaient toujours, mais ont déclaré que le département élargissait également son processus de dispense d’entretien pour certains travailleurs temporaires, étudiants et visiteurs d’échanges universitaires. Ils ont déclaré que le traitement mondial des visas devrait atteindre ou dépasser les niveaux pré-pandémiques d’ici 2023.

“Bien que nous ayons fait de grands progrès pour nous remettre des fermetures liées à la pandémie et des problèmes de personnel, nous travaillons toujours pour répondre à la demande importante de services de visa”, a ajouté le représentant.

“Nous reconnaissons que certains candidats peuvent encore faire face à des temps d’attente prolongés pour l’entretien de visa. Nous nous engageons à réduire les temps d’attente le plus rapidement possible, reconnaissant le rôle critique que jouent les voyages internationaux dans l’économie américaine et l’importance du regroupement familial.”

Les critiques disent que ces mesures ne suffisent pas. Et ce ne sont pas seulement les voyageurs comme Aggarwal qui en ressentent l’impact, mais aussi les entreprises américaines.

La United States Travel Association, un organisme de l’industrie du tourisme, a commandé une étude portant sur trois des plus grands marchés de voyages entrants aux États-Unis – le Brésil, l’Inde et le Mexique – et les dommages financiers et de réputation liés à la perte de leurs touristes.

Le président et chef de la direction de l’USTA, Geoff Freeman, a déclaré que l’impact potentiellement le plus important de ces retards est que les voyageurs peuvent tomber amoureux d’une autre destination et décider que les États-Unis n’en valent pas la peine – jamais.

“Le visiteur que vous dissuadez aujourd’hui est aussi le visiteur qui choisit de ne pas venir demain”, dit-il.

Cela signifie une perte de revenus importante. Selon le National Travel and Tourism Office, qui fait partie du département américain du Commerce, l’Inde était le 10e marché touristique du pays en 2019, mais le cinquième plus gros dépensier.

L’étude de l’USTA estime que les États-Unis manquent potentiellement 1,6 milliard de dollars de revenus touristiques provenant des touristes indiens qui choisissent d’aller ailleurs en 2023.

La situation est rendue plus précaire car de nombreux assureurs ne couvrent pas les voyages perturbés par des problèmes de visa.

“Il est peu probable que votre fournisseur d’assurance voyage couvre votre voyage annulé si vous n’avez pas reçu votre visa de voyage”, déclare Jeff Rolander, vice-président des réclamations chez Faye Travel Insurance.

“Malheureusement, même s’il est demandé à temps et retardé ou simplement pas demandé à temps, cela compte comme un document requis pour entrer dans votre destination, ce qui rend impossible pour un fournisseur de vous protéger des frais d’annulation si vous ne l’aviez pas sur votre la date de départ fixée pour le voyage.”

Freeman de l’USTA doute que les choses changent de sitôt, malgré les promesses officielles.

« À ce jour, nous n’avons pas vu le désir du département d’État de régler ce problème », a-t-il déclaré.

Aggarwal, qui a changé ses plans initiaux et a visité le Canada cet été, essaie de décider si elle peut financièrement ou émotionnellement se permettre de relancer sa demande de visa touristique américain.

Cependant, elle n’a pas cessé de fantasmer sur la visite de la Grosse Pomme.

“Je veux vraiment voyager. New York est très haut sur ma liste de voyage. Mais la liste est tellement longue.”

Photo : Aéroport international Indira Gandhi de New Delhi. Image de Getty.