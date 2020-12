Alors que la plupart des Australiens apprécient la dinde rôtie et les barbecues pour le déjeuner de Noël, ceux qui sont en quarantaine à l’hôtel ont été servis des plats plutôt déprimants.

Il n’y a pas de répit de Noël pour des centaines d’Australiens contraints à l’isolement de 14 jours au coût de 3 000 dollars chacun alors qu’ils célèbrent seuls.

Les hôtels cinq étoiles qui ont désespérément besoin de leurs clients sont habitués à les héberger, mais peu de voyageurs semblent en avoir pour leur argent quand il s’agit de nourriture.

De nombreux hôtels ont fait un effort particulier pour rendre le pire Noël jamais enregistré un peu plus lumineux avec de délicieux repas de fête appropriés … mais certains ont lamentablement échoué.

Un homme a posté une photo de son déjeuner rôti au Four Points à Melbourne, servi dans un récipient en polystyrène composé de jambon avec sauce, de carottes rôties, de quartiers de pommes de terre et d’un morceau de pain.

Une autre personne a reçu des penne avec une quantité frugale de sauce bolognaise qui recouvrait à peine les pâtes et une salade grecque au Stamford Plaza Hotel à Adélaïde

Une personne en quarantaine a publié une photo d’un sandwich à la salade enveloppé dans un film plastique, servi sur une assiette en carton avec une salade de légumes et une salade de fruits. Elle semble également avoir reçu une limonade Schweppes et un biscuit de Noël pour célébrer l’occasion

Les personnes déçues par leurs repas à l’hôtel ont posté des photos d’eux dans des groupes de quarantaine sur Facebook pour exprimer leurs frustrations.

« Déjeuner de Noël », a-t-il légendé le message, suivi d’un visage triste et a déclaré que l’hôtel Four Points à Melbourne avait gâché Noël pour tout le monde.

Une personne a partagé une photo d’un biscuit avec du glaçage et une carotte crue servie dans une assiette accompagnée d’un verre de vin – un plat qui semblait avoir été laissé de côté pour le Père Noël et ses rennes plutôt que pour le déjeuner.

D’autres plats pas très festifs comprenaient des mini-quiches à la patate douce et à l’oignon, et l’invité a dit que c’était de loin la meilleure partie de ce terrible repas.

Un couple a reçu un rôti beaucoup plus appétissant de poulet glacé au miel, de moutarde, de salade de pommes de terre, de citrouille, de pois et d’un petit pain. Mais ils ont dit que ça n’avait pas du tout bon goût

Une personne a reçu du bacon, une saucisse, un hachis, des champignons et ce qui semblait être deux œufs pochés au Park Royal de Darling Harbour, même si cela semble avoir été pour le petit-déjeuner plutôt que pour le déjeuner.

Pendant ce temps, une autre personne a reçu un curry vert thaïlandais avec du saumon, des pois, du chou-fleur et des courgettes au Four Points by Sheraton Sydney, Central Park.

«La veille de Noël … allez», ont-ils dit à propos du désastre salissant et graisseux sur une assiette.

Une autre personne a été servie un curry vert végétarien dans un endroit inconnu.

Enfin, un invité a reçu une salade de nouilles de canard vietnamienne avec une vinaigrette au gingembre hoisin servie dans un récipient à emporter typique.

«Délicieux élastiques pour le déjeuner de Noël. Celui-ci a l’air bien mais échoue sur de nombreux fronts. Neuf jours de plus et joyeux Noël à tous », ont-ils écrit.

Une personne s’est vu servir du bacon, une saucisse, un hachis, des champignons et ce qui semblait être deux œufs pochés au Park Royal de Darling Harbour (à gauche). catastrophe sur une assiette au Four Points by Sheraton Sydney Central Park (à droite)

Le meilleur repas de Noël est venu du Marriott dans le port de Sydney, où un couple a montré sa gamme colorée de trois plats

Les personnes en quarantaine reçoivent principalement de la nourriture dans des emballages jetables afin que le personnel puisse éviter tout contact inutile via la vaisselle et les couverts.

Le meilleur repas de Noël est venu du Marriott dans le port de Sydney, où un couple a montré sa gamme colorée de trois plats.

Les deux plats étaient accompagnés de haricots verts et d’un pudding du Yorkshire, tandis que la version végétarienne avait des poivrons farcis et la version à la viande avait de la dinde.

On leur a également servi des apéritifs de ce qui semblait être une salade de patates douces et du prosciutto avec des feuilles de salade, des pignons de pin et des croûtons.

Les deux sont venus avec un petit pain, un gâteau pour le dessert et un verre de vin.

Enfin, ceux du Meriton Suites à Sydney’s Mascot ont apprécié des paniers avec du pudding de Noël, des biscuits, des noix, une mangue, des cerises, du chocolat, du thé glacé, des fruits secs et un biscuit de Noël.

Quelques clients très astucieux et isolés ont même réussi à créer leurs propres arbres de Noël de fortune dans leur chambre d’hôtel.

La nuit précédente, les voyageurs pris au piège en quarantaine ont partagé leurs décorations de fortune la veille de Noël.

Une femme a évoqué un chef-d’œuvre de Noël compte tenu des matériaux limités dont elle disposait.

Elle a fabriqué un grand arbre enveloppé de guirlandes en utilisant des sacs en papier et du matériel trouvé dans les armoires de l’hôtel.

«Joyeux Noël à tout un chacun», a-t-elle posté.

« Je me suis tellement amusé à fabriquer cet arbre de Noël et je vais rendre le jour de Noël un peu plus normal.

«C’est incroyable ce que 10 jours de sacs en papier et une planche à repasser peuvent faire.»

Un autre invité en quarantaine obligatoire a utilisé deux tables empilées l’une sur l’autre pour créer un arbre de Noël élégant.