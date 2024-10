« Les dégénérés de Rave m’ont sauvé la vie »

«J’ai couru hors d’une chambre d’hôtel pour prendre l’avion et rentrer à la maison», dit-elle, se souvenant à la fois de sa panique de dernière minute et de la surprise d’un billet de première classe à prix très réduit dans un avion vide.

«Je souffre d’anémie persistante depuis un certain temps et ils ont finalement décidé de comprendre pourquoi. J’ai donc subi une intervention chirurgicale ambulatoire la semaine dernière», explique-t-elle.

Les boîtes de nuit étant fermées, elle a passé la pandémie à remixer l’album Future Nostalgia de Dua Lipa en pyjama ; puis a marqué un succès surprise lorsque Fred Again a échantillonné l’une de leurs conversations sur sa chanson (Marea) We Lost Dancing.

Stamper a changé son nom de scène de The Black Madonna à The Blessed Madonna en 2020, au milieu des manifestations mondiales Black Lives Matter.

«Ils ont dû me retirer des haut-parleurs», se souvient-elle plus tard.

Une fois, elle a été arrêtée pour ne pas s’être présentée avec l’argent du déjeuner, et son apparence – une tenue de « butch », avec ses cheveux teints en violet et entassés dans une ruche – a fait d’elle une cible pour les intimidateurs.

Elle en connaît certains depuis qu’elle a quitté l’école à l’âge de 16 ans pour vendre des mixtapes depuis l’arrière de sa voiture à travers le Midwest américain.

D’autres l’ont aidée à obtenir ses premiers DJ sets à Chicago, d’abord sous le nom de Lady Foursquare, puis de The Black Madonna.

Sous ce surnom, elle a commencé à sortir de la musique en 2012, gagnant un large succès pour des morceaux comme Exodus et l’hymne house montagneux. Il est la voix que j’entends.

En 2017, elle a effectué une résidence de 13 semaines à guichets fermés au club XOYO de Londres et sa propre station de radio dans le jeu vidéo Grand Theft Auto V.

Le travail sur son album a commencé à peu près à la même époque. Stamper avoue qu’il a été abandonné et réécrit plusieurs fois.

Mais un morceau a survécu à chaque incarnation : We Still Believe, un hommage aux raves d’entrepôt trempées de sueur qu’elle a écrites dans son grenier il y a plus de dix ans.

« La première version a ma petite voix enregistrée sur un BlackBerry, pour vous donner une idée de combien de temps cela s’est passé. »

Avant de pouvoir l’inclure sur l’album, elle a dû récupérer les droits auprès du label indépendant qui l’avait initialement sorti en 2013.

« Ils m’avaient fait un accord vraiment exceptionnel, vous savez, ‘Nous allons contrôler cela à perpétuité pour 300 $’ ou peu importe », dit Stamper, « mais, à l’époque, j’étais juste excité que quiconque veuille éteignez ma musique.

Après l’avoir racheté, elle a demandé à l’un de ses héros, Jamie Principe, de réenregistrer le chant – une lettre d’amour au pouvoir unificateur de la musique dance.

Principe, dont l’hymne de 1984, Your Love, est le point zéro de la house de Chicago, apparaît également dans un intermède de créations orales sur l’album, décrivant comment la scène « est allée en enfer quand l’argent y est entré ».

Au fil des années, des accusations ont été déposées pour impayés et arnaques à des chansons. Stamper est dégoûté.

« Les gars qui ont réalisé ces records fondamentaux ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux », dit-elle.

«Ils doivent organiser des collectes de fonds pour réparer une voiture. Jamie Principe n’a jamais gagné un dollar avec aucun de ses disques.