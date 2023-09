Les dégâts causés par les inondations en Libye révélés : 10 000 personnes restent portées disparues | Nouvelles du monde

Près de 900 bâtiments de la ville côtière libyenne de Derna ont été complètement détruits lors des inondations catastrophiques de la semaine dernière, ont révélé des responsables.

Un décompte effectué par le gouvernement du pays révèle qu’au moins 891 structures ont été totalement démolies, tandis que 211 autres bâtiments ont été partiellement endommagés et près de 400 autres ont été submergés par la boue.

Cela signifie qu’environ un quart de tous les bâtiments de la ville ont été endommagés par les inondations.

Rien qu’à Derna, au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 000 autres personnes sont portées disparues, et on craint qu’elles soient mortes, selon les dernières estimations, une semaine après la catastrophe.

170 autres personnes ont été tuées ailleurs dans le pays et plus de 40 000 personnes ont été déplacées, selon un rapport de l’ONU.

Cela survient alors que les équipes de secours et les responsables de la santé luttent pour faire face aux conséquences du déluge.

Les équipes continuent de fouiller dans la boue et les bâtiments à la recherche de corps et d’éventuels survivants, même si les espoirs s’estompent.

Les survivants sont confrontés à un dilemme : rester ou non à Derna malgré le manque d’eau douce.

Haider al-Saeih, chef du centre libyen de lutte contre les maladies, a déclaré qu’au moins 150 personnes avaient souffert de diarrhée après avoir bu de l’eau contaminée. Il a exhorté les habitants à ne boire que de l’eau en bouteille, qui est expédiée dans le cadre des efforts de secours.

Les autorités ont également commencé samedi à fumiger certaines zones de la ville, craignant la propagation de la maladie.

Des véhicules ont été vus circulant dans ses rues, libérant de la fumée par des entonnoirs fixés à l’arrière.

Les tentatives de quitter la zone ont été rendues plus difficiles car les mines terrestres provenant des récents conflits dans le pays ont été déplacées par les eaux de crue.

Le procureur général de Libye, al-Sediq al-Sour, a annoncé dimanche dernier l’ouverture d’une enquête officielle sur l’effondrement de deux barrages au-dessus de la ville, qui a été identifié comme un facteur majeur de l’ampleur de la dévastation de la ville.

L’eau des réservoirs a emporté de nombreux immeubles résidentiels à Derna et emporté les corps vers la mer.

Les procureurs vont maintenant enquêter sur l’effondrement des barrages construits dans les années 1970, ainsi que sur l’attribution des fonds d’entretien.

Des bénévoles transportent un corps découvert dimanche sous les décombres d'un immeuble à Derna





Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a averti que la guerre civile en Libye avait « l’infrastructure a été brisée » le Royaume-Uni l’utiliserait normalement pour fournir de l’aide.

Il a dit les défis liés à la fourniture de l’aide ont été soulignés par Alex Crawford de Sky, qui a rendu compte de la situation depuis Derna.

S’adressant à Sky’s Sunday Morning avec Trevor Phillips, M. Cleverly a déclaré que le Royaume-Uni avait fourni un soutien d’une valeur d’un million de livres sterling, qui comprenait l’envoi d’une équipe médicale d’urgence.

M. Cleverly a ajouté : « Mais la situation de gouvernance en Libye rend les choses incroyablement difficiles. C’est essentiellement un pays divisé et, comme le disait Alex, dans d’autres endroits, l’effort international peut avancer plus rapidement.

« La guerre civile a, à bien des égards, détruit l’infrastructure que l’on souhaiterait normalement déployer dans une situation terrible, terrible comme celle-ci. »