Les dégâts causés par les incendies en Colombie-Britannique dépassent les 2 millions d’hectares

Les incendies de forêt en Colombie-Britannique en 2023 ont détruit plus de 2 millions d’hectares de terres dans toute la province.

Dans l’après-midi du dimanche 3 septembre, la province a enregistré 2 072 incendies de forêt, détruisant 2 189 160,187 hectares.

Environ les trois quarts des dégâts causés par le feu, soit environ 1,7 million d’hectares, se sont produits dans la zone du centre de pompiers de Prince George, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Toutefois, d’autres régions de la province ont également subi d’importants dégâts causés par les incendies.

La zone du centre de pompiers de Kamloops, qui comprend les vallées de l’Okanagan et de la Similkameen, a vu plus de 191 000 hectares détruits. Dans la zone du Northwest Fire Centre, plus de 149 000 hectares ont été détruits.

La saison des incendies de forêt de 2023, qui a débuté le 1er avril et se poursuit jusqu’au 31 mars 2024, a été de loin la pire de l’histoire de la province. Le 17 juillet, la saison des incendies était devenue la plus destructrice jamais enregistrée.

Auparavant, la pire saison d’incendies jamais enregistrée en Colombie-Britannique s’était produite en 2018, lorsque 2 118 incendies avaient détruit 1,34 million d’hectares. La saison 2017 a vu plus de 1,2 million d’hectares brûlés. Ce sont les seules saisons d’incendies avant 2023 à dépasser le million d’hectares de terres brûlées.

En 2021, plus de 869 000 hectares ont été brûlés lors d’incendies de forêt en Colombie-Britannique

Le Canada a également établi un record pour la saison des incendies de forêt à l’échelle nationale. Le 26 juin, les statistiques nationales des incendies de forêt faisaient état de 76 129 hectares détruits par les incendies de forêt. À l’échelle nationale, les dégâts causés par les incendies de forêt sont calculés du 1er janvier au 31 décembre. Avant 2023, la pire année pour les incendies de forêt au Canada avait été 1989.

Feux de forêt en Colombie-Britannique 2023