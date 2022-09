Les défis s’accumulent contre le président péruvien et sa famille

CARACAS, Venezuela (AP) – L’élection surprise du président Pedro Castillo a fait naître l’espoir d’un changement dans le système politique instable et corrompu du Pérou, mais l’enseignant rural appauvri et néophyte politique s’est retrouvé tellement englouti dans les votes de destitution et les allégations de corruption que sa présidence est devenue un exercice dans la survie politique.

Les chances que le leader de gauche puisse accomplir une politique de signature telle que l’amélioration de l’éducation ou des soins de santé étaient minces au départ, compte tenu de son manque de soutien au Congrès, et se sont évaporées alors qu’il se concentre sur le maintien au pouvoir et la liberté de sa famille.

En un peu plus d’un an en tant que président, Castillo a survécu à deux votes du Congrès pour l’évincer, a nommé plus de 60 ministres dans les 19 agences qui composent son cabinet et a fait face à six enquêtes criminelles sur des accusations allant du trafic d’influence au plagiat, une qui a récemment vu un proche parent emprisonné. Les enquêtes en sont à leurs débuts et aucune accusation formelle n’a été déposée.

Castillo dit qu’il n’a pas eu “une seule minute de trêve” depuis son entrée en fonction et blâme l’élite politique péruvienne qui veut qu’il parte.

“Je ne parle pas comme eux, je ne m’assieds pas à ces tables opulentes comme eux”, a-t-il déclaré aux personnes rassemblées dans une communauté isolée du désert. Plus tard, il a dit à un groupe de mères à l’extérieur d’une école récemment restaurée qu’il venait de la classe inférieure et que les accusations ne le “casseraient” pas.

Mais les tribulations de Castillo suivent un modèle au Pérou, qui a récemment eu trois présidents différents en une seule semaine après que l’un a été destitué par le Congrès et que les protestations ont forcé son successeur à démissionner. Presque tous les anciens présidents péruviens qui ont gouverné depuis 1985 ont été pris au piège d’allégations de corruption, certains emprisonnés ou arrêtés dans leurs demeures. L’un d’eux s’est suicidé avant que la police ne puisse l’arrêter. Castillo a battu la fille de l’un de ces présidents, Alberto Fujimori, lors des élections de l’année dernière.

Les enquêtes préliminaires des procureurs contre Castillo sont une première pour un président en exercice au Pérou, tout comme la détention préventive de sa belle-sœur à la suite d’allégations de blanchiment d’argent.

La constitution du Pérou ne dit pas spécifiquement si un président en exercice peut faire l’objet d’une enquête pour crimes, et au cours des deux dernières décennies, les procureurs généraux ont proposé d’ouvrir des enquêtes initiales sur trois présidents par intérim. Une contre le président de l’époque, Martín Vizcarra, a été ouverte en octobre 2020, mais le procureur général l’a immédiatement gelée jusqu’à la fin du mandat présidentiel.

Maintenant, cependant, il y a un nouveau procureur général, Patricia Benavides, qui a promis d’aller “après l’enquête sur tout acte criminel, que ce soit par le citoyen le plus puissant ou tout citoyen ordinaire”.

Lorsqu’il a pris le pouvoir, Castillo a non seulement fait face à un Congrès fragmenté et à sa propre inexpérience politique, mais aussi à une élite méfiante contrariée par des promesses de campagne controversées qui comprenaient la nationalisation d’industries clés.

Castillo était instituteur rural dans le troisième district le plus pauvre du Pérou avant de s’installer au palais présidentiel. Sa seule expérience de leadership avant de devenir président a été à la tête d’une grève des enseignants en 2017.

Cette inexpérience fait douter qu’il soit le «meneur» du stratagème de corruption, comme le prétendent les critiques.

“Cela dit, vous ne pouvez pas regarder le dossier de Castillo et dire:” Hé, ce gars est honnête. Alors, comment pouvons-nous les assembler ? » a déclaré Cynthia McClintock, professeur de sciences politiques à l’Université George Washington qui a beaucoup étudié le Pérou. “Mon sentiment est qu’une partie de lui ne comprend pas très bien à quel point il doit être prudent. S’il pensait juste que c’était la façon dont vous faites des affaires ? Ce n’est pas clair à ce stade.

Cinq des enquêtes contre Castillo sont liées à ce que les procureurs décrivent comme un réseau criminel dirigé par le président, impliquant du trafic d’influence et d’autres crimes. Une sixième enquête l’accuse, lui et sa femme, d’avoir plagié leurs thèses de maîtrise il y a une dizaine d’années.

Un cas concerne un contrat remporté par un groupe d’hommes d’affaires en 2021 pour construire un pont. Les autorités affirment qu’un informateur affirme que l’ancien ministre des Transports, Juan Silva, lui a dit à la fin de l’année dernière que Castillo était “heureux” lorsqu’il a reçu 12 900 $ après l’attribution du contrat. Silva est considérée comme une fugitive.

Dans une autre affaire, les procureurs allèguent que Castillo, son ancien secrétaire personnel et un ancien ministre de la Défense ont demandé la promotion de plusieurs militaires ou policiers parce que ces mouvements leur rapporteraient de l’argent. Les autorités disent avoir des déclarations de l’ancien chef de l’armée, José Vizcarra, affirmant qu’il a subi des pressions pour promouvoir le personnel militaire proche du gouvernement.

Les autorités soupçonnent également Castillo d’entraver la justice pour avoir limogé un ministre de l’Intérieur qui avait mis en place une équipe pour capturer Silva et l’un des neveux du président, qui est également lié à l’enquête sur le contrat de pont.

« Idéalement, le président démissionnerait », a déclaré Lady Camones, chef du Congrès péruvien, le mois dernier. « On lui a demandé de le faire… Ce serait le scénario idéal. Mais espérons en tout cas que l’évaluation soit faite par le président.

Dans une enquête préliminaire distincte, des agents du bureau du procureur sont entrés le mois dernier au palais présidentiel de Lima pour arrêter Yenifer Paredes, la belle-sœur de Castillo, qu’il a élevée et qu’il considère comme sa fille. Ils ont fouillé sous le lit de Castillo et dans les placards de la chambre présidentielle, selon un rapport de recherche obtenu par l’Associated Press.

Paredes s’est rendue un jour plus tard. Un juge a alors décidé qu’elle pouvait être détenue jusqu’en février 2025 pendant que les autorités enquêtaient sur son implication présumée dans le blanchiment d’argent.

« Cela ne les dérange pas de briser la famille. Cela ne les dérange pas de laisser nos enfants orphelins, une situation a été conçue dans le but de nous briser », a déclaré Castillo.

L’avocat de Paredes, José Dionicio, a déclaré que les procureurs n’avaient aucune preuve contre son client.

L’historien Charles Walker, directeur de l’Institut hémisphérique sur les Amériques de l’Université de Californie à Davis, a déclaré que la position de Castillo est le reflet de la corruption enracinée qui entoure le gouvernement et d’une opposition implacable qui a le sentiment de perdre le pouvoir.

“C’est une tempête parfaitement misérable”, a déclaré Walker. « Il semble bien qu’autour de lui, il y ait un cercle de gens qui décrochent des contrats, qui font des bêtises, je veux dire de la corruption classique, presque traditionnelle.

« Mais d’un autre côté, vous avez cette droite qui a l’impression d’être assiégée au Vietnam, que l’ultra-gauche a pris le pouvoir… et il y a cette incroyable paranoïa. Je pense que cela nécessite presque une explication psychologique car la plupart de leurs avantages sont toujours intacts ; l’économie d’élite se porte plutôt bien.

Regina García Cano, Associated Press