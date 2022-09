Les défis s’accumulent contre le président péruvien et sa famille

Les chances que le leader de gauche puisse accomplir une politique de signature telle que l’amélioration de l’éducation ou des soins de santé étaient minces au départ, compte tenu de son manque de soutien au Congrès, et se sont évaporées alors qu’il se concentre sur le maintien au pouvoir et la liberté de sa famille.

CARACAS, Venezuela – L’élection surprise du président Pedro Castillo a fait naître l’espoir d’un changement dans le système politique instable et corrompu du Pérou, mais l’enseignant rural appauvri et néophyte politique s’est retrouvé tellement englouti dans les votes de destitution et les allégations de corruption que sa présidence est devenue un exercice de survie politique .

En un peu plus d’un an en tant que président, Castillo a survécu à deux votes du Congrès pour l’évincer, a nommé plus de 60 ministres dans les 19 agences qui composent son cabinet et a fait face à six enquêtes criminelles sur des accusations allant du trafic d’influence au plagiat, une qui a récemment vu un proche parent emprisonné. Les enquêtes en sont à leurs débuts et aucune accusation formelle n’a été déposée.